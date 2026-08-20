ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ
ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ - группировка Вооруженных Сил (ВС) СССР на территории Демократической Республики Афганистан в период Афганского конфликта 1979-1989 годов.
В условиях обострения в конце 1970-х годов внутреннего Афганского кризиса Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года приняло решение ввести советские войска в Афганистан. Официальным обоснованием правомочности такого решения являлись статья 4 Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключённого между СССР и Демократической Республикой Афганистан 5 декабря 1978 года, а также неоднократные просьбы (11 обращений) правительства этой страны об оказании военной помощи. Создание группировки войск для ввода в Афганистан началось 13 декабря 1979 года одновременно в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах. До полного укомплектования штата было развёрнуто около 100 соединений, частей и учреждений, в том числе управления 40-й общевойсковой армии и смешанного авиационного корпуса, 4 мотострелковые, 1 воздушно-десантная дивизии, артиллерийская, зенитная, ракетная, десантно-штурмовая бригады, отдельный парашютно-десантный, отдельный мотострелковый, реактивный артиллерийский полки, части авиационно-технического и аэродромного обеспечения, связи, разведки, инженерных войск, тыла и др. Для их доукомплектования призвано свыше 50 тысяч военнообязанных и поставлено около 8 тысяч автомобилей и другой техники из народного хозяйства. Приказом министерства обороны СССР от 24 декабря 1979 года устанавливалось, что советские войска на территории Афганистана расположатся гарнизонами и возьмут под охрану важные объекты, при этом их участие в боевых действиях не предусматривалось.
Ввод войск начался 25 декабря на кабульском направлении с переправы по понтонному мосту через реку Амударья и марша на Кабул 108-й гвардейской мотострелковой дивизии (город Термез). Одновременно афганскую границу пересекли самолёты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая посадочным способом десантировалась на аэродроме в Кабуле. К середине 27 декабря передовые мотострелковые части, совершавшие марш своим ходом, вошли в Кабул. К этому же времени завершилась переброска основных сил воздушно-десантной дивизии в Кабул и отдельного парашютно-десантного полка из её состава в город Баграм. В ночь на 28 декаря в Афганистан на гератском направлении вошла 5-я гвардейская мотострелковая дивизия (город Кушка). К середине января 1980 года ввод главных сил 40-й армии в основном был завершён. В течение 1980 года в северной провинции Афганистана было введено несколько подразделений Пограничных войск КГБ СССР, а 22 декабря 1981 года - группировка специальных подразделений Пограничных войск КГБ СССР, с возложением на неё ответственности за стабилизацию обстановки в полосе до 100 км вдоль границы с СССР. Для усиления надёжности охраны границы Афганистана с Пакистаном, перекрытия основных караванных путей и досмотра караванов в 1984-1985 годах были сформированы и введены в Демократическую Республику Афганистан 8 отдельных батальонов специального назначения, затем объединённых в 2 бригады. К середине 1980-х годов состав ограниченного контингента советских войск включал: управление 40-й армии, 3 мотострелковые и 1 воздушно-десантная дивизии, 9 отдельных бригад (в том числе 2 мотострелковые, 1 десантно-штурмовую и 2 бригады специального назначения) и 7 отдельных полков, 4 полка фронтовой и 2 полка армейской авиации, а также тыловые, медицинские, ремонтные, строительные и другие части и подразделения. Наибольшая численность ограниченного контингента советских войск составляла 108,7 тысяч человек (из них военнослужащих 106 тысяч человек; 1985), в том числе в боевых частях - 73,6 тысяч человек. Общее руководство ограниченным контингентом советских войск осуществляла оперативная группа МО СССР, которую возглавляли Маршал Советского Союза С.Л. Соколов (1979-1984) и генерал армии В.И. Варенников (1985-1989); непосредственное - командующие 40-й армией, подчинявшиеся командующему войсками Туркестанского ВО. Личный состав, направлявшийся в ограниченный контингент советских войск, проходил предварительную подготовку на территории СССР (Туркестанский ВО). С офицерами с осени 1984 года проводились занятия по специальной программе продолжительностью до 1 мес, с октября 1985 года для этой цели созданы штатные подразделения резерва офицерского состава. Солдаты срочной службы, кроме направлявшихся в ограниченный контингент советских войск из учебных частей, первоначально проходили 2-месячную подготовку, с весны 1984 года - 3-месячную, с мая 1985 года - 5-месячную. По прибытии в Афганистан все военнослужащие проходили 10-дневные учебные сборы: офицеры - 4 дня при штабе 40-й армии и 6 дней при штабе дивизии (полка); солдаты и сержанты - 5 дней при части и 5 дней в подразделении. (смотри Война в Афганистане)
Период пребывания ограниченного контингента советских войск на территории Афганистана условно подразделяется на 4 этапа. 1-й этап (декабрь 1979 - февраль 1980 годов) - ввод основного состава ограниченного контингента советских войск, размещение по гарнизонам, общее устройство, организация охраны постоянных пунктов дислокации и различных объектов. 2-й этап (март 1980 - апрель 1985 годов) - участие в боевых операциях против вооруженной оппозиции совместно с афганскими соединениями и частями, оказание помощи в реорганизации и укреплении ВС Демократической Республики Афганистан. 3-й этап (май 1985 - декабрь 1986 годов) - переход от активного участия в боевых действиях к поддержке операций афганских войск. 4-й этап (январь 1987 - февраль 1989 годов) - участие в проведении политики национального примирения, продолжение работы по укреплению ВС Демократической Республики Афганистан и поддержка боевых действий афганских частей и подразделений, планирование и проведение вывода советских войск с территории Афганистана на территорию СССР. В апреле 1985 года политическим руководством СССР провозглашён курс на отказ от применения силы в международных отношениях и созданы предпосылки для вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В соответствии с Женевскими соглашениями 1988 года по Афганистану СССР взял на себя обязательства вывести свои войска в 9-месячный срок начиная с 15 мая 1988 года. К 15 августу 1988 года численность ограниченного контингента советских войск была сокращена на 50%, а 15 февраля 1989 года последние советские подразделения покинули афганскую территорию.
Участие СССР во внутреннем вооруженном конфликте в Афганистане явилось наиболее длительным и крупномасштабным применением советских войск за пределами страны в мирное время. Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ограниченного контингента советских войск - 525,2 тысячи человек, от Пограничных войск и других формирований КГБ СССР - около 90 тысяч человек, от МВД СССР - около 5 тысяч человек. Из них 546 тысяч человек - непосредственные участники боевых действий. На должностях рабочих и служащих в составе ограниченного контингента советских войск находились около 21 тысячи человек. За военные и другие заслуги свыше 200 тысяч военнослужащих и гражданских лиц награждены орденами и медалями СССР (в том числе около 11 тысяч посмертно), 86 удостоены звания Герой Советского Союза (в том числе 28 посмертно). Потери: убитых и умерших - 13 833 человек, раненых - 49 985 человек. Командующие 40-й армией: генерал-лейтенант Ю.В. Тухаринов (декабрь 1979 - сентябрь 1980 годов), генерал-лейтенант Б.И. Ткач (сентябрь 1980 - май 1982 годов), генерал-лейтенант В.Ф. Ермаков (май 1982 - ноябрь 1983 годов), генерал-лейтенант Л.Е. Генералов (ноябрь 1983 - апрель 1985 годов), генерал-лейтенант И.Н. Родионов (апрель 1985 - апрель 1986 годов), генерал-лейтенант В.П. Дубынин (апрель 1986 - июнь 1987 годов), генерал-лейтенант Б.В. Громов (июнь 1987 - февраль 1989 годов).