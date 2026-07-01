ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ
ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ - один из ключевых принципов и направлений современной мировой политики, который заключается в ограничении стратегических вооружений определённым количественным лимитом.
ОСВ имеет целью упрочнение международной безопасности и предотвращение военной угрозы и представляет собой средство противодействия соперничеству государств в области накопления и совершенствования вооружений. Установление такого лимита может быть осуществлено путём непревышения существующего или сокращения стратегических вооружений до нового, более низкого уровня ОСВ; по своему характеру может быть не только качественным, но и количественным (например, установление запрета на новые типы стратегических вооружений). Как наиболее радикальную форму ОСВ можно представить ликвидацию на взаимной основе тех или иных согласованных видов вооружений. По назначению стратегического вооружения подразделяют на стратегические наступательные (ударные) и стратегические оборонительные. В состав стратегических наступательных вооружений (СНВ) входят наземные ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) стационарного и мобильного базирования, ракетные ПЛ стратегического назначения с баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) и стратегические (тяжёлые) бомбардировщики (ТБ), оснащённые стратегическими крылатыми ракетами (КР) и авиационными бомбами. К стратегическим оборонительным вооружениям относятся комплексы и системы противоракетной обороны (ПРО), средства ПВО, противолодочной обороны и ракетно-космической обороны, предназначенные для поражения стратегических ракет и средств их базирования. Основу современных стратегических вооружений составляет ядерное оружие (ЯО). Иногда к стратегическим вооружениям относят и высокоточное оружие в обычном снаряжении, применяемое для поражения стратегически важных объектов.
Необходимость процесса ОСВ была предопределена, с одной стороны, сложившимся к началу 1970-х годов паритетом в области стратегических ядерных сил между СССР и США, а с другой - осознанием катастрофических, самоубийственных для всего человечества последствий возможного применения ЯО. Понимание бессмысленности и опасности постоянного наращивания арсеналов ЯО привело к началу переговоров и выработке соглашений об ОСВ. В 1972 году СССР и США подписали Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (оно обязывало стороны не начинать строительство дополнительных стационарных ПУ МБР и ограничить количество ПУ БРПЛ и самих ПЛ, соглашение также содержало некоторые качественные ограничения; например, запрещалось переоборудование ПУ лёгких ракет в ПУ тяжёлых) и Договор об ограничении систем ПРО 1972 года (пакет из этих двух документов принято называть Договор ОСВ-1). В 1974 году в развитие этого договора стороны приняли Протокол, зафиксировавший их согласие иметь по одному из двух предусмотренных договором по ПРО районов размещения противоракетных систем и их компонентов. В связи с истечением срока действия Временного соглашения в октябре 1977 года стороны заявили о намерении не предпринимать каких-либо действий, противоречащих ему, до заключения нового соглашения. В 1979 году СССР и США подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор ОСВ-2 (смотри Договоры об ограничении стратегических вооружений 1972, 1979 годов). Учитывая сложные отношения между СССР и США в конце 1970-х годов, ОСВ-1 и ОСВ-2 были значительным достижением, поскольку обеспечивали большую предсказуемость развития стратегических наступательных вооружений. Первым договором, ознаменовавшим качественно новый этап ограничения ядерных вооружений, стал подписанный в декабре 1987 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который положил начало реальной ликвидации ЯО. За 3 года реализации его положений (июнь 1988 - июнь 1991 годов) стороны полностью ликвидировали и не создают ракеты средней и меньшей дальности. 31 июля 1991 года СССР и США заключили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), который вступил в силу в 1994 году. Договор СНВ-1 впервые устанавливал ограничения на количество боезарядов в группировках СНВ сторон (тогда как Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2 предусматривали лишь ограничительные меры применительно к носителям ЯО), поскольку за счёт развития технологии разделяющей головной части количество боезарядов у сторон продолжало расти. В соответствии с положениями Договора СНВ-1 группировки стратегического наступательного вооружения ограничивались следующими параметрами: не более 6 тысяч единиц на развёрнутых носителях, в том числе не более 1,1 тысячи на МБР для мобильных ПУ и не более 1,54 тысяч боезарядов на тяжёлых МБР, не более 1,6 тысяч развёрнутых носителей, в том числе не более 154 тяжёлых МБР, при этом впервые был установлен предел на суммарный забрасываемый вес баллистических ракет.
После распада СССР Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина (на их территории размещалось ЯО, которое подлежало ликвидации или выводу), РФ и США в 1992 году подписали Протокол к Договору СНВ-1 (так называемый Лиссабонский протокол), по которому Белоруссия, Казахстан и Украина приняли на себя обязательства этого договора. Одновременно данные страны обязались в кратчайшие сроки присоединиться к Договору о нераспространении ЯО в качестве государств-участников, не обладающих ЯО. Лиссабонский протокол обеспечил жизнеспособность Договора СНВ-1 и послужил вкладом в укрепление режима нераспространения. РФ, остававшаяся единственным полноправным участником переговоров, в 1993 году подписала с США Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). По нему планировалось сократить количество ядерных боезарядов более чем в 2 раза (до 3-3,5 тысяч единиц). Кроме того, он запрещал целый класс систем - наземные МБР с разделяющей головной частью, которые традиционно составляли главный компонент отечественной ядерной триады (условное наименование наземных, воздушных и морских составляющих отечественных ядерных стратегических сил). РФ ратифицировала этот договор в 2000 году с некоторыми оговорками. Однако США его не ратифицировали и формально он в силу не вступил.
В сентябре 1997 года в Нью-Йорке подписан ряд российско-американских документов, призванных способствовать процессу дальнейшего сокращения СНВ РФ и США: Протокол о продлении сроков выполнения Договора СНВ-2 до 31 декабря 2007 года, Меморандум о придании Договору СНВ-l бессрочного характера; соглашения по разграничению стратегических и нестратегических систем ПРО, а также (совместно с Белоруссией, Казахстаном и Украиной) Меморандум о правопреемстве бывших советских республик в отношении Договора по ПРО. В июне 2002 года США официально вышли из Договора по ПРО, объяснив это необходимостью создания защиты от гипотетических ракетно-ядерных угроз со стороны КНДР и Ирана. Почти в то же время (24.05.2002) был подписан российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор СНП), предусматривавший дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений России и США до уровня 1,7-2,2 тысяч оперативно развёрнутых стратегических ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Этот договор утратил силу в связи с вступлением в силу нового Договора о СНВ 5 февраля 2011 года. Новый Договор о СНВ предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои МБР и ПУ МБР, БРПЛ и ПУ БРПЛ и ядерного вооружения ТБ таким образом, чтобы через 7 лет после вступления в силу настоящего договора и в дальнейшем их суммарные количества не превышали следующих величин: 700 единиц для развёрнутых МБР, развёрнутых БРПЛ и развёрнутых ТБ; 1,55 тысяч единиц для боезарядов на развёрнутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми ТБ; 800 единиц для развёрнутых и неразвёрнутых ПУ МБР, ПУ БРПЛ и развёрнутых и неразвёрнутых ТБ.
В результате реализации положений договоров по ОСВ стратегические ядерные силы СССР (с 1991 года РФ) и стратегические наступательные силы США претерпели значительные сокращения, что способствовало поддержанию стратегической стабильности в мире на более низком уровне ядерного противостояния. Целесообразный уровень сокращений стратегических вооружений определяется многими политическими, экономическими и военными факторами. При этом главное условие, которое должно соблюдаться для сохранения стратегической стабильности, - поддержание на более низком уровне ядерного баланса с США, выражающегося в примерном количественном равенстве ядерных вооружений и их боевых возможностей (которые гарантировали бы нанесение заданного ущерба агрессору в любой обстановке). Дальнейшие шаги по ОСВ должны предусматривать включение в этот процесс, кроме РФ и США, также и других стран, обладающих ЯО (Великобритания, Китай, Франция и др.).
(смотри Договор о нераспространении ядерного оружия)