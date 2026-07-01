ОГРАДКА
ОГРАДКА - тип археологических памятников, низкие прямоугольные (вытянутые или квадратные) в плане конструкции из стоящих на ребре каменных плит, реже из речных валунов.
Основная зона распространения - в Южной и Восточной Сибири, в Центральной Азии, включая территории Северного Китая, Монголии.
В конце бронзового и в раннем железном веках оградки были в основном вытянуто-прямоугольные в плане и часто сооружались вокруг основания менгиров или оленных камней. Роль древних оградок в ритуале неясна; вероятно, они связаны с образом мироздания, при этом менгиры и скульптуры были воплощением Мировой горы (Мировой оси).
В раннем Средневековье оградки в плане в основном квадратные, рядовые - часто около 2× 2 м, аристократические - больше, с высокими орнаментированными стенками, в сложных сооружениях иногда заменяются каменным кубом. Известны на всех землях Тюркского каганата; в середине VI - середине VIII веков отличали поминальные памятники народа тюрки и могут рассматриваться как археологические свидетельства его расселения. Обычно оградки этой эпохи ориентированы по странам света, сооружены сзади изваяний или заменяющих их каменных стел, обращённых к востоку. Ещё одним компонентом тюркских мемориалов могут быть идущие от изваяний на восток цепочки балбалов. Изваяние изображало умершего воина, балбалы - убитых врагов; оградка, дно которой выстилалось камнем, была местом жертвоприношений: пищи, питья, изредка - единичных мужских предметов (нож, наконечник стрелы, пластина панциря, удила). Вероятно, оградка символизировала Землю (тюрки считали её квадратной, ограниченной горами). Иногда в центре оградок, как и в древности, устанавливалась стела или вкапывалось дерево - образы вертикальной оси Вселенной. Последующими народами степей оградки и связанные с ними памятники сберегались и в разных формах почитались.