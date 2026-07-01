ОГРАДКА

ОГРАДКА - тип ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков, низ­кие пря­мо­уголь­ные (вы­тя­ну­тые или квад­рат­ные) в пла­не кон­ст­рук­ции из сто­я­щих на реб­ре ка­мен­ных плит, ре­же из реч­ных ва­лу­нов.

Основная зо­на рас­про­стра­не­ния - в Южной и Восточной Си­би­ри, в Центральной Азии, вклю­чая тер­ри­то­рии Северного Ки­тая, Мон­го­лии.

В кон­це брон­зо­во­го и в ран­нем же­лез­ном ве­ках оградки бы­ли в основном вы­тя­ну­то-пря­мо­уголь­ные в пла­не и час­то со­ору­жа­лись во­круг ос­но­ва­ния мен­ги­ров или олен­ных кам­ней. Роль древ­них оградок в ри­туа­ле не­яс­на; ве­ро­ят­но, они свя­за­ны с об­ра­зом ми­ро­зда­ния, при этом мен­ги­ры и скульп­ту­ры бы­ли во­пло­ще­ни­ем Ми­ро­вой го­ры (Ми­ро­вой оси).

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье оградки в пла­не в основном квад­рат­ные, ря­до­вые - час­то около 2× 2 м, ари­сто­кра­ти­че­ские - боль­ше, с вы­со­ки­ми ор­на­мен­ти­рованными стен­ка­ми, в слож­ных со­ору­же­ни­ях ино­гда за­ме­ня­ют­ся ка­мен­ным ку­бом. Из­вест­ны на всех зем­лях Тюрк­ско­го ка­га­на­та; в середине VI - середине VIII веков от­ли­ча­ли по­ми­наль­ные па­мят­ни­ки на­ро­да тюр­ки и мо­гут рас­смат­ри­вать­ся как ар­хео­ло­гические сви­де­тель­ст­ва его рас­се­ле­ния. Обыч­но оградки этой эпо­хи ори­ен­ти­ро­ва­ны по стра­нам све­та, со­ору­же­ны сза­ди из­вая­ний или за­ме­няю­щих их ка­мен­ных стел, об­ра­щён­ных к вос­то­ку. Ещё од­ним ком­по­нен­том тюркских ме­мо­риа­лов мо­гут быть иду­щие от из­вая­ний на вос­ток це­поч­ки бал­ба­лов. Из­вая­ние изо­бра­жа­ло умер­ше­го вои­на, бал­ба­лы - уби­тых вра­гов; оградка, дно ко­то­рой вы­сти­ла­лось кам­нем, бы­ла ме­стом жерт­во­при­но­ше­ний: пи­щи, пи­тья, из­ред­ка - еди­нич­ных муж­ских пред­ме­тов (нож, на­ко­неч­ник стре­лы, пла­сти­на пан­ци­ря, уди­ла). Ве­ро­ят­но, оградка сим­во­ли­зи­ро­ва­ла Зем­лю (тюр­ки счи­та­ли её квад­рат­ной, ог­ра­ни­чен­ной го­ра­ми). Ино­гда в цен­тре оградок, как и в древ­но­сти, ус­та­нав­ли­ва­лась сте­ла или вка­пы­ва­лось де­ре­во - об­ра­зы вер­ти­каль­ной оси Все­лен­ной. По­сле­дую­щи­ми на­ро­да­ми сте­пей оградки и свя­зан­ные с ни­ми па­мят­ни­ки сбе­ре­га­лись и в раз­ных фор­мах по­чи­та­лись.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)