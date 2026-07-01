ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ
ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ - правило, согласно которому иностранный закон, к которому отсылает коллизионная норма, не применяется, если последствия его применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) государства.
Оговорка о публичном порядке закрепляется в законодательстве государств и международных конвенциях. Она может быть позитивной (когда отдельные нормы национального права имеют особое значение для государства) и негативной (не допускающей применение иностранного права, которое несовместимо с публичным порядком государства).
В национальном законодательстве понятие публичного порядка (ordre public) имеет несколько смысловых уровней. Под ним понимается и отражение общего состояния безопасности и государственного строя, и комплекс охраняемых законом специлаьных интересов, и комплекс принципов общественного и государственного строя соответствующего государства и его системы права, которые необходимо безоговорочно учитывать при применении норм иностр. права на основании коллизионных норм или признания судебных решений. То есть в судебной практике и доктрине многих государств понятие публичного порядка весьма неопределённо. Суды используют оговорку о публичном порядке в целях ограничения применения иностранного права, и прежде всего права страны другой социально-экономической системы.
В Российской Федерации противоречие публичному порядку РФ является основанием для неприменения норм иностранного права (статья 1193 ГК РФ), для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного или арбитражного решения (п. 7 ч. 1 и ч. 2 ст. 244 АПК РФ), отказа в исполнении поручения иностранного суда или компетентного органа иностранного государства (п. 1 ч. 2 ст. 256 АПК РФ). Согласно российскому законодательству, отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической или экономической системы РФ.
Оговорка о публичном порядке закреплена в национальном законодательстве большинства государств. Так, в Швейцарии законом о международном частном праве (1987) определено, что применение положений иностранного права исключается, если такое применение противоречит публичному порядку Швейцарии. Согласно итальянскому закону (1995), иностранное право не применяется, если последствия такого применения противоречат публичному порядку. По праву ЕС нарушение основополагающих принципов права Сообщества считается противоречащим «публичному порядку Сообщества».
Оговорка о публичном порядке содержится во многих международных конвенциях и соглашениях. Так, Конвенция о праве, применимом к наследованию имущества умерших (1989), гласит: «...применение какого-либо закона, установленного в соответствии с Конвенцией, может быть отклонено, если такое применение явно не соответствует публичному порядку» (статья 18). Аналогичные положения закреплены в Конвенции о юрисдикции, применимом праве и признании решений об усыновлении (1965), Конвенции о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов (1970), Конвенции о праве, применимом к алиментным обязательствам (1973), Конвенции о праве, применимом к агентским отношениям (1978), Конвенции о праве, применимом к режиму имущественных отношений супругов (1978), Конвенции о праве, применимом к трастам и их признании (1985), Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей (1996) и др. Эта оговорка была включена в Соглашение СССР и ФРГ по общим вопросам торговли и мореплавании (1958) и в Договор между СССР и Народной Демократической Республикой Йемен о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (1985).
Признание оговорки о публичном порядке обусловливается защитой интересов общества и государства. Оговорка о публичном порядке может быть использована в качестве основания для оспаривания и отмены вынесенного решения или основания для отказа в признании и принудительном исполнении решения.