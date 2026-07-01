ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ

ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ - пра­ви­ло, со­глас­но ко­то­ро­му ино­стран­ный за­кон, к ко­то­ро­му от­сы­ла­ет кол­ли­зи­он­ная нор­ма , не при­ме­ня­ет­ся, ес­ли по­след­ст­вия его при­ме­не­ния яв­но про­ти­во­ре­чи­ли бы ос­но­вам пра­во­по­ряд­ка (пуб­лич­но­му по­ряд­ку) го­су­дар­ст­ва.

Оговорка о публичном порядке за­кре­п­ля­ет­ся в за­ко­но­да­тель­ст­ве го­су­дарств и меж­ду­народных кон­вен­ци­ях. Она мо­жет быть по­зи­тив­ной (ко­гда отдельные нор­мы национального пра­ва име­ют осо­бое зна­че­ние для го­су­дар­ст­ва) и не­га­тив­ной (не до­пус­каю­щей при­ме­не­ние иностранного пра­ва, ко­то­рое не­со­вмес­ти­мо с пуб­лич­ным по­ряд­ком го­су­дар­ст­ва).

В национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве по­ня­тие пуб­лич­но­го по­ряд­ка (ordre public) име­ет несколько смы­сло­вых уров­ней. Под ним по­ни­ма­ет­ся и от­ра­же­ние об­ще­го со­стоя­ния безо­пас­но­сти и государственного строя, и ком­плекс ох­ра­няе­мых за­ко­ном специлаьных ин­те­ре­сов, и ком­плекс прин­ци­пов об­щественного и государственного строя со­от­вет­ст­вую­ще­го го­су­дар­ст­ва и его сис­те­мы пра­ва, ко­то­рые не­об­хо­ди­мо без­о­го­во­роч­но учи­ты­вать при при­ме­не­нии норм иностр. пра­ва на ос­но­ва­нии кол­ли­зи­он­ных норм или при­зна­ния су­деб­ных ре­ше­ний. То есть в су­деб­ной прак­ти­ке и док­три­не многих го­су­дарств по­ня­тие пуб­лич­но­го по­ряд­ка весь­ма не­оп­ре­де­лён­но. Су­ды ис­поль­зу­ют оговорку о публичном порядке в це­лях ог­ра­ни­че­ния при­ме­не­ния иностранного пра­ва, и пре­ж­де все­го пра­ва стра­ны другой со­ци­аль­но-эко­но­мической сис­те­мы.

В Российской Фе­де­ра­ции про­ти­во­ре­чие пуб­лич­но­му по­ряд­ку РФ яв­ля­ет­ся ос­но­ва­ни­ем для не­при­ме­не­ния норм иностранного пра­ва (статья 1193 ГК РФ), для от­ка­за в при­ве­де­нии в ис­пол­не­ние иностранного су­деб­но­го или ар­бит­раж­но­го ре­ше­ния (п. 7 ч. 1 и ч. 2 ст. 244 АПК РФ), от­ка­за в ис­пол­не­нии по­ру­че­ния иностранного су­да или ком­пе­тент­но­го ор­га­на иностранного го­су­дар­ст­ва (п. 1 ч. 2 ст. 256 АПК РФ). Со­глас­но российскому за­ко­но­да­тель­ст­ву, от­каз в при­ме­не­нии нор­мы иностранного пра­ва не мо­жет быть ос­но­ван толь­ко на от­ли­чии пра­во­вой, по­ли­тической или эко­но­мической сис­те­мы со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го иностранного го­су­дар­ст­ва от пра­во­вой, по­ли­тической или эко­но­мической сис­те­мы РФ.

Оговорка о публичном порядке за­кре­п­ле­на в национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве боль­шин­ст­ва го­су­дарств. Так, в Швей­ца­рии за­ко­ном о ме­ж­ду­народном ча­ст­ном пра­ве (1987) оп­ре­де­ле­но, что при­ме­не­ние по­ло­же­ний иностранного пра­ва ис­клю­ча­ет­ся, ес­ли та­кое при­ме­не­ние про­ти­во­ре­чит пуб­лич­но­му по­ряд­ку Швей­ца­рии. Со­глас­но итальянскому за­ко­ну (1995), иностранное пра­во не при­ме­ня­ет­ся, ес­ли по­след­ст­вия та­ко­го при­ме­не­ния про­ти­во­ре­чат пуб­лич­но­му по­ряд­ку. По пра­ву ЕС на­ру­ше­ние ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов пра­ва Со­об­ще­ст­ва счи­та­ет­ся про­ти­во­ре­ча­щим «пуб­лич­но­му по­ряд­ку Со­об­ще­ст­ва».

Оговорка о публичном порядке со­дер­жит­ся во мно­гих ме­ж­ду­народных кон­вен­ци­ях и со­гла­ше­ни­ях. Так, Кон­вен­ция о пра­ве, при­ме­ни­мом к на­сле­до­ва­нию иму­ще­ст­ва умер­ших (1989), гла­сит: «...при­ме­не­ние ка­ко­го-ли­бо за­ко­на, ус­та­нов­лен­но­го в со­от­вет­ст­вии с Кон­вен­ци­ей, мо­жет быть от­кло­не­но, ес­ли та­кое при­ме­не­ние яв­но не со­от­вет­ст­ву­ет пуб­лич­но­му по­ряд­ку» (статья 18). Ана­ло­гич­ные по­ло­же­ния за­кре­п­ле­ны в Кон­вен­ции о юрис­дик­ции, при­ме­ни­мом пра­ве и при­зна­нии ре­ше­ний об усы­нов­ле­нии (1965), Кон­вен­ции о при­зна­нии раз­во­дов и ре­ше­ний о раз­дель­ном жи­тель­ст­ве суп­ру­гов (1970), Кон­вен­ции о пра­ве, при­ме­ни­мом к али­мент­ным обя­за­тель­ст­вам (1973), Кон­вен­ции о пра­ве, при­ме­ни­мом к агент­ским от­но­ше­ни­ям (1978), Кон­вен­ции о пра­ве, при­ме­ни­мом к ре­жи­му иму­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний суп­ру­гов (1978), Кон­вен­ции о пра­ве, при­ме­ни­мом к тра­стам и их при­зна­нии (1985), Кон­вен­ции о юрис­дик­ции, при­ме­ни­мом пра­ве, при­зна­нии, ис­пол­не­нии и со­труд­ни­че­ст­ве в от­но­ше­нии ро­ди­тель­ской от­вет­ст­вен­но­сти и мер по за­щи­те де­тей (1996) и др. Эта ого­вор­ка бы­ла вклю­че­на в Со­гла­ше­ние СССР и ФРГ по об­щим во­про­сам тор­гов­ли и мо­ре­пла­ва­нии (1958) и в До­го­вор ме­ж­ду СССР и Народной Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­кой Йе­мен о пра­во­вой по­мо­щи по гра­ж­дан­ским и уго­лов­ным де­лам (1985).

При­зна­ние оговорки о публичном порядке обу­слов­ли­ва­ет­ся за­щи­той ин­те­ре­сов об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва. Оговорка о публичном порядке мо­жет быть ис­поль­зо­ва­на в ка­че­ст­ве ос­но­ва­ния для ос­па­ри­ва­ния и от­ме­ны вы­не­сен­но­го ре­ше­ния или ос­но­ва­ния для от­ка­за в при­зна­нии и при­ну­дительном ис­пол­не­нии ре­ше­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)