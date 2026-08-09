ОГОВОРКА МАРТЕНСА

ОГОВОРКА МАРТЕНСА - в ме­ж­ду­на­род­ном гу­ма­ни­тар­ном пра­ве по­ло­же­ние о том, что да­же ес­ли то или иное по­ло­же­ние пря­мо не пре­ду­смот­ре­но стать­я­ми дей­ст­вую­ще­го пра­ва, в си­туа­ци­ях воо­ру­жён­ных кон­флик­тов сто­ро­нам не­об­хо­ди­мо в пер­вую оче­редь ру­ко­во­дство­вать­ся прин­ци­па­ми гу­ман­но­сти, че­ло­веч­но­сти и здра­во­го смыс­ла.

Сфор­му­ли­ро­ва­на русским юри­стом и ди­пло­ма­том Ф.Ф. Мар­тен­сом в 1899 году на 1-й Кон­фе­рен­ции ми­ра в Гаа­ге при об­су­ж­де­нии про­ек­та Кон­вен­ции о за­ко­нах и обы­ча­ях су­хо­пут­ной вой­ны. В це­лях ком­про­мис­са Мар­тенс пред­ло­жил вклю­чить в пре­ам­бу­лу этой кон­вен­ции сле­дую­щее по­ло­же­ние: «Впредь до то­го вре­ме­ни, ко­гда пред­ста­вит­ся воз­мож­ность из­дать бо­лее пол­ный свод за­ко­нов вой­ны, Вы­со­кие До­го­ва­ри­ваю­щие­ся Сто­ро­ны счи­та­ют уме­ст­ным за­сви­де­тель­ст­во­вать, что в слу­ча­ях, не пре­ду­смот­рен­ных при­ня­ты­ми ими по­ста­нов­ле­ния­ми, на­се­ле­ние и воюю­щие сто­ро­ны ос­та­ют­ся под ох­ра­ною и дей­ст­ви­ем на­чал ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва, по­сколь­ку они вы­те­ка­ют из ус­та­но­вив­ших­ся ме­ж­ду об­ра­зо­ван­ны­ми на­ро­да­ми обы­ча­ев, из за­ко­нов че­ло­веч­но­сти и тре­бо­ва­ний об­ще­ст­вен­но­го соз­на­ния». В даль­ней­шем оно ста­ло на­зы­вать­ся Оговоркой Мартенса, ко­то­рая с не­зна­чительными из­ме­не­ния­ми в ду­хе вре­ме­ни бы­ла вклю­че­на в пре­ам­бу­лу Кон­вен­ции ООН о за­пре­ще­нии или ог­ра­ни­че­нии при­ме­не­ния кон­крет­ных ви­дов обыч­но­го ору­жия, ко­то­рые мо­гут счи­тать­ся на­но­ся­щи­ми чрез­мер­ные по­вре­ж­де­ния или имею­щи­ми не­из­би­ра­тель­ное дей­ст­вие, 1980, в статьях 63/62/142/158 со­от­вет­ст­вен­но че­ты­рёх Же­нев­ских кон­вен­ций 1949 года и в Про­то­ко­ле I (1977) к Же­нев­ским кон­вен­ци­ям, ка­саю­щем­ся за­щи­ты жертв ме­ж­ду­народных воо­руженных кон­флик­тов. Сход­ная фор­му­ли­ров­ка со­дер­жит­ся и в Про­то­ко­ле II о за­пре­ще­нии или ог­ра­ниче­нии при­ме­не­ния мин, мин-ло­ву­шек и других уст­ройств.

Во­енный три­бу­нал США в Нюрн­бер­ге в 1948 году по де­лу Круп­па от­ме­тил, что Оговорка Мартенса - это не­что боль­шее, чем бла­гое по­же­ла­ние. Она пред­став­ля­ет со­бой об­щее по­ло­же­ние, пре­вра­щаю­щее обы­чаи, ус­та­но­вив­шие­ся во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду ци­ви­ли­зо­ван­ны­ми на­ция­ми, за­ко­ны гу­ман­но­сти и тре­бо­ва­ния об­щественного соз­на­ния в пра­во­вое ме­ри­ло, при­ме­няе­мое там и то­гда, где и ко­гда кон­крет­ные по­ло­же­ния кон­вен­ции не ох­ва­ты­ва­ют кон­крет­ные слу­чаи.

На Оговорку Мартенса ссы­лал­ся Ме­ж­ду­народный суд ООН при вы­ра­бот­ке в 1996 году кон­суль­та­тив­но­го за­клю­че­ния от­но­си­тель­но за­кон­но­сти уг­ро­зы ядер­ным ору­жи­ем или его при­ме­не­ния.

В ме­ж­ду­народном гу­ма­ни­тар­ном пра­ве Оговорка Мартенса яв­ля­ет­ся отдельной нор­мой, при­чём нор­мой jus cogens. При от­сут­ст­вии в ме­ж­ду­народном гу­ма­ни­тар­ном пра­ве нор­мы, аде­к­ват­ной сло­жив­шей­ся си­туа­ции, не­об­хо­ди­мо обя­за­тель­ное об­ра­ще­ние к Оговорке Мартенса с це­лью вы­ра­бот­ки ре­ше­ния, от­ве­чаю­ще­го сло­жив­шей­ся си­туа­ции. Та­ким об­ра­зом, Оговорка Мартенса обес­пе­чи­ва­ет по­сто­ян­ную связь норм ме­ж­ду­народного гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва в сфе­ре за­щи­ты лич­но­сти и яв­ля­ет­ся от­прав­ной точ­кой раз­ви­тия этой от­рас­ли ме­ж­ду­народного пра­ва.

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