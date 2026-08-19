Огора́живания

Огора́живания ( англ. enclosure, inclosure) — насильственная ликвидация общинных земель и обычаев; процесс экспроприации крестьянства и монополизации земли господствующим классом; основная форма так называемого первоначального накопления капитала. О. проводились в виде сгона крестьян с земли с последующим обнесением ее изгородями. Классическое выражение получили в Англии в XV — начале XIX в., но были известны также в Нидерландах, в Сев. Франции и некоторых частях Германии. Чаще всего пахотная земля, обнесенная изгородью, использовалась под пастбища для овец, шерсть которых применялась в сукноделии. Основным последствием О. были многочисленные эвикции — насильственное изгнание держателей с их участков. Крестьяне, лишенные земли, использовались в поместьях в качестве протонаемных рабочих, пополняли ряды бродяг и нищих. В XVI в. пауперизм стал подлинным социальным бедствием; наблюдался отток деревенского населения в города. В 1549 О. привели к открытому выступлению народных масс (восстание Роберта Кета).

О. были одним из способов превращения копигольда в краткосрочную аренду земли , выгодную лендлордам. В число огораживателей входило так называемое новое дворянство, горожане, клирики, реже — зажиточные крестьяне и арендаторы. Наиболее интенсивными О. были в Центральной и Восточной Англии; в других регионах (в частности, на Севере и Юго-­Западе) О. не могут считаться основным рычагом экспроприации английского крестьянства. В этих регионах в XVI–XVII вв. более существенную роль играло повышение денежных взносов (файнов) за допуск к держанию, которые в десятки и сотни раз стали превышать традиционные суммы, фиксированные обычаем.

Так называемые парламентские (разрешенные парламентом) О. (XVIII — начало XIX в.), имевшие массовый характер, привели в Англии к исчезновению крестьянства как класса самостоятельно хозяйствующих тружеников. В результате парламентских О., которые в историографии рассматриваются как «заключительный аккорд» в длительном процессе экспроприации английского крестьянства, земля окончательно перешла в руки буржуазных собственников. Утвердилось трехчленное деление сельского общества: лендлорд-­капиталист, арендатор, наемный рабочий.

Лит. : Лавровский В. М. Парламентские огораживания общинных земель в Англии. М.–Л., 1940; Семенов В. Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI в.: Из истории обезземеления крестьян в Англии. М.–Л., 1949; Винокурова М. В. Мир английского манора. М., 2004. М. В. Винокурова .