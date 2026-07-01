ОГОНЬ
ОГОНЬ - стрельба из различных видов оружия и пуск ракет в обычном снаряжении на поражение целей; один из основных способов поражения противника при ведении боевых действий на суше, море и в воздухе.
В зависимости от применяемых видов оружия различают огонь: артиллерийских орудий, миномётов, РСЗО, противотанковых ракетных комплексов, безоткатных орудий, танков (танковых пушек и пулемётов), БМП, БТР, стрелкового оружия, гранатомётов, зенитно-ракетных комплексов, зенитной артиллерии и пулемётов, авиационный (управляемые и неуправляемые ракеты, пушки, пулемёты), корабельный (артиллерийские орудия, ракетные комплексы, РСЗО, зенитно-ракетные комплексы, зенитная артиллерия), береговых ракетно-артиллерийских войск (артиллерийские орудия, ракетные комплексы) и других видов оружия.
Огонь из современных видов оружия может вестись с использованием неуправляемых и управляемых (самонаводящихся и корректируемых) боеприпасов (ракет, снарядов, мин).
С учётом наносимой объекту (цели) степени поражения огня может вестись с задачей: уничтожения, подавления, разрушения объекта; изнурения противника. Артиллерийский огонь ведётся также с задачами освещения местности или целей, задымления, установки минных полей или их уничтожения боеприпасами объёмного взрыва, целеуказания разрывами снарядов, распространения агитационных материалов.
По способам ведения различают огонь прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. По напряжённости стрельбы огонь ведётся одиночными выстрелами, короткими и длинными очередями, а также может быть беглым, методическим, залповым, беспокоящим, кинжальным и др. По направлению стрельбы из различных видов оружия огонь может быть фронтальным, фланговым и перекрёстным. По количеству привлекаемых огневых средств, способам подготовки и ведения, тактическому предназначению и другим признакам различают следующие виды огня: по отдельной цели, заградительный огонь, сосредоточенный огонь, огневой вал, массированный огонь и др. По способам стрельбы огонь ведётся с ходу, с коротких остановок, с остановки и с места.
В современной теории военного искусства огневое поражение противника в сочетании с информационным воздействием на него, а в перспективе и с применением оружия на новых физических принципах становится решающим фактором достижения успеха в операции (бою).