ОГОНЬ

ОГОНЬ - стрель­ба из раз­лич­ных ви­дов ору­жия и пуск ра­кет в обыч­ном сна­ря­же­нии на по­ра­же­ние це­лей; один из ос­нов­ных спо­со­бов по­ра­же­ния про­тив­ни­ка при ве­де­нии бое­вых дей­ст­вий на су­ше, мо­ре и в воз­ду­хе.

В за­ви­си­мо­сти от при­ме­няе­мых ви­дов ору­жия раз­ли­ча­ют огонь: артиллерийских ору­дий, ми­но­мё­тов, РСЗО, про­ти­во­тан­ко­вых ра­кет­ных ком­плек­сов, без­от­кат­ных ору­дий, тан­ков (тан­ко­вых пу­шек и пу­ле­мё­тов), БМП, БТР, стрелкового ору­жия, гра­на­то­мё­тов, зе­нит­но-ра­кет­ных ком­плек­сов, зе­нит­ной ар­тил­ле­рии и пу­ле­мё­тов, авиа­ци­он­ный (управ­ляе­мые и не­управ­ляе­мые ра­ке­ты, пуш­ки, пу­ле­мё­ты), ко­ра­бель­ный (артиллерийские ору­дия, ра­кет­ные ком­плек­сы, РСЗО , зе­нит­но-ра­кет­ные ком­плек­сы, зе­нит­ная ар­тил­ле­рия), бе­ре­го­вых ра­кет­но-артиллерийских войск (артиллерийские ору­дия, ра­кет­ные ком­плек­сы) и других ви­дов ору­жия.

Огонь из современных ви­дов ору­жия мо­жет вес­тись с ис­поль­зо­ва­ни­ем не­управ­ляе­мых и управ­ляе­мых (са­мо­на­во­дя­щих­ся и кор­рек­ти­руе­мых) бо­е­при­па­сов (ра­кет, сна­ря­дов, мин).

С учё­том на­но­си­мой объ­ек­ту (це­ли) сте­пе­ни по­ра­же­ния огня мо­жет вес­тись с за­да­чей: унич­то­же­ния, по­дав­ле­ния, раз­ру­ше­ния объ­ек­та; из­ну­ре­ния про­тив­ни­ка. Артиллерийский огонь ве­дёт­ся так­же с за­да­ча­ми ос­ве­ще­ния ме­ст­но­сти или це­лей, за­дым­ле­ния, ус­та­нов­ки мин­ных по­лей или их унич­то­же­ния бо­е­при­па­са­ми объ­ём­но­го взры­ва, це­ле­ука­за­ния раз­ры­ва­ми сна­ря­дов, рас­про­стра­не­ния аги­тационных ма­те­риа­лов.

По спо­со­бам ве­де­ния раз­ли­ча­ют огонь пря­мой на­вод­кой и с за­кры­тых ог­не­вых по­зи­ций. По на­пря­жён­но­сти стрель­бы огонь ве­дёт­ся оди­ноч­ны­ми вы­стре­ла­ми, ко­рот­ки­ми и длин­ны­ми оче­ре­дя­ми, а так­же мо­жет быть бег­лым, ме­то­ди­че­ским, зал­по­вым, бес­по­коя­щим, кин­жаль­ным и др. По на­прав­ле­нию стрель­бы из различных ви­дов ору­жия огонь мо­жет быть фрон­таль­ным, флан­го­вым и пе­ре­крё­ст­ным. По ко­ли­че­ст­ву при­вле­кае­мых ог­не­вых средств, спо­со­бам под­го­тов­ки и ве­де­ния, так­тическому пред­на­зна­че­нию и другим при­зна­кам раз­ли­ча­ют сле­дую­щие ви­ды огня: по отдельной це­ли, за­гра­ди­тель­ный огонь, со­сре­до­то­чен­ный огонь, ог­не­вой вал, мас­си­ро­ван­ный огонь и др. По спо­со­бам стрель­бы огонь ве­дёт­ся с хо­ду, с ко­рот­ких ос­та­но­вок, с ос­та­нов­ки и с мес­та.

В современной тео­рии во­енного искусства ог­не­вое по­ра­же­ние про­тив­ни­ка в со­че­та­нии с ин­фор­мационным воз­дей­ст­ви­ем на не­го, а в пер­спек­ти­ве и с при­ме­не­ни­ем ору­жия на но­вых фи­зи­че­ских прин­ци­пах ста­но­вит­ся ре­шаю­щим фак­то­ром дос­ти­же­ния ус­пе­ха в опе­ра­ции (бою).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)