ОГНИВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ОГНИВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский певец (бас), народный артист СССР (1965).
В 1949 году окончил Кишинёвскую консерваторию (класс В.Г. Долева). В 1949-1981 годах солист московского Большого театра, дебютировал в партии Досифея («Хованщина» М.П. Мусоргского). Среди лучших партий: Борис Годунов (одноименная опера Мусоргского), Варяжский гость («Садко» Н.А. Римского-Корсакова), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Генерал («Игрок» С.С. Прокофьева, 1974). В 1964 году участвовал в первых гастролях Большого театра в миланском театре «Ла Скала». Выступал в камерном репертуаре. Гастролировал. Снялся в фильме «Римский-Корсаков» в роли Ф.И. Шаляпина (1953, режиссер Г.Л. Рошаль), в фильме-опере «Алеко» (по одноименной опере С.В. Рахманинова) в заглавной роли (1954).
Государственная премия СССР (1951). Награждён орденами Ленина (1971, 1976).