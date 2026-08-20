Огнища́нин

Огнища́нин — социальное обозначение в Древней Руси XI–XIII вв. Этимология слова: от «огнище» — очаг в доме. Первоначально так обозначался княжеский слуга, занятый в хозяйстве. В таком значении О. выступает в «Правде Ярославичей», вошедшей в состав Краткой редакции Русской Правды (конец XI в.). Жизнь О. защищалась повышенной вирой в 80 гривен, и статус был аналогичен статусу княжеского тиуна. Позднее О. упоминаются как отдельная социальная группа в Новгородской 1‑й летописи в известиях конца XII — начала XIII в. вместе с гридьбой и купцами. Новгородский «Устав о мостех» (1260‑е) свидетельствует, что в Новгороде они проживали в квартале поблизости с княжеским двором (в Славенском конце на Торговой стороне). О статусе новгородских О. существуют две точки зрения: согласно одним историкам, имелась в виду новгородская знать (бояре), согласно другим — особая группа людей, которые служили князьям, сменявшимся в Новгороде.

Лит. : Стефанович П. С. Бояре, отроки, дружины: военно-­политическая элита Руси в X–XI вв. М., 2012. С. 342–351; Горский А. А. Русское средневековое общество: историко-­терминологический справочник. СПб., 2019. С. 225–226. П. С. Стефанович.