ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЫ

ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЫ - груп­па ин­дей­ских на­ро­дов, ко­рен­ное на­се­ле­ние ар­хи­пе­ла­га Ог­нен­ная Зем­ля.

Вклю­ча­ет на­ро­ды ́она (505 человек в Ар­ген­ти­не, из них 391 человек на острове Ог­нен­ная Зем­ля - 2001, перепись), ала­ка­луф (2,6 тысяч человек в Чи­ли - 2002, пе­ре­пись; в основном в поселке Пу­эр­то-Эден на острове Вел­линг­тон) и яга­нов (1,7 тысяч человек в Чи­ли; до 100 человек на острове На­ва­ри­но и в городе Ушу­ая в Ар­ген­ти­не). Поч­ти пол­но­стью ме­ти­си­ро­ва­ны: из ала­ка­луф ос­та­лось 15, из яга­нов - 1 чи­сто­кровный пред­ста­ви­тель, по­след­няя чи­сто­кров­ная пред­ста­ви­тель­ни­ца о́на умер­ла в 1974; ра­нее к огнеземельцам так­же от­но­си­лись чо­но, ис­чез­нув­шие к концу XIX века. Го­во­рят главным образом по-ис­пан­ски. Язык она - чон­ской се­мьи, язы­ки ала­ка­луф (ка­вес­кар) и яга­нов (яма­на) изо­ли­ро­ван­ные, язык чо­но - не­клас­си­фи­ци­ро­ван­ный (воз­мож­но, род­ст­ве­н ка­вес­кар­ско­му). Пись­мен­ность на ка­вес­кар (12 но­си­те­лей) и яма­на на латинской ос­но­ве; де­ла­ют­ся по­пыт­ки пре­по­да­ва­ния ка­вес­кар в шко­лах. Ве­рую­щие - ка­то­ли­ки .

О́на (на языке яга­нов; са­мо­на­зва­ние - сельк­нам) жи­ли на острове Ог­нен­ная Зем­ля (кро­ме южного и юго-западного по­бе­ре­жья), в середине XIX века на­счи­ты­ва­ли около 4 тысяч человек, де­ли­лись на сельк­нам и ха­уш (ма­не­кенк) на юго-вос­то­ке ост­ро­ва; ала­ка­луф (са­мо­на­зва­ния - halakwulup, qawasqar) - на за­па­де ар­хи­пе­ла­га Ог­нен­ная Зем­ля, южных ост­ро­вах Чи­лий­ско­го ар­хи­пе­ла­га и по­бе­ре­жье полуострова Бран­су­ик, в начале XIX века на­счи­ты­ва­ли 4 тысячи человек; яга­ны (са­мо­на­зва­ние - yámana) - на юге острова Ог­нен­ная Зем­ля до полуострова Брек­нок на за­па­де и при­ле­гающих ост­ро­вах вдоль пролива Биг­л до острова На­ва­ри­но на вос­то­ке (са­мые южные оби­та­те­ли Зем­ли; пла­ва­ли и на бо­лее от­далён­ные ост­ро­ва вплоть до мы­са Горн, где древ­ней­шие сле­ды ве­ро­ят­ных пред­ков яга­нов от­но­сят­ся к концу 5-го тысячелетия до н. э.), в 1-й половине XIX века на­счи­ты­ва­ли около 3 тысяч человек.

́Она близ­ки к теу­эль­че. От­ли­ча­лись от других огнеземельцев вы­со­ким рос­том. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев сте­пей и по­лу­пус­тынь уме­рен­но­го поя­са Южной Аме­ри­ки. За­ни­ма­лись в основном пе­шей охо­той на гуа­на­ко (от­сю­да их название «пе­шие ин­дей­цы»), ис­поль­зо­ва­ли для этих це­лей спе­ци­аль­но об­учен­ных со­бак (ве­ро­ят­но, за­им­ст­во­ва­ны у те­уэль­че). Ору­жие - лук со стре­ла­ми, ре­же ко­пьё, пра­ща; ве­ро­ят­но, бо­ла. Жи­ли­ще на се­ве­ре - на­вес из шкур гуа­на­ко, на юге - ко­нический ша­лаш.

Ала­ка­луф и яга­ны от­ли­ча­лись не­высо­ким рос­том (муж­чи­ны в среднем 157 см, жен­щи­ны 147,4 см). Муж­чи­ны за­ни­ма­лись охо­той на морских мле­ко­пи­таю­щих с копь­ём и гар­пу­ном и на птиц с лу­ком (восточной груп­пы яга­нов - так­же на гуа­на­ко) и ры­бо­лов­ст­вом, жен­щи­ны - сбо­ром мол­лю­сков и во­до­рос­лей. Большая часть го­да пе­ре­дви­га­лись на лод­ках из ко­ры. Жи­ли в ко­нических (на вос­то­ке) или ку­по­ло­об­раз­ных (на за­па­де) кар­кас­ных по­строй­ках. Во вре­мя ри­туа­лов строи­ли длин­ный дом. Пи­щу го­то­ви­ли на рас­ка­лён­ных кам­нях, во­ду хра­ни­ли в со­су­дах из ко­ры, ра­зо­гре­ва­ли, опус­кая в них рас­ка­лён­ные кам­ни; чер­па­ком слу­жи­ли боль­шие ра­ко­ви­ны. Огонь вы­се­ка­ли и по­сто­ян­но под­дер­жи­ва­ли в лод­ках и хи­жи­нах (от­сю­да название ар­хи­пе­ла­га Ог­нен­ная Зем­ля).

В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - ко­че­вые би­ла­те­раль­ные, эк­зо­гам­ные родственные груп­пы. У ́она несколько де­сят­ков та­ких групп (ха­ру­вен, буквально «зем­ля») скла­ды­ва­лись в эк­зо­гам­ные фрат­рии (шо­он, буквально «не­бо»), ас­со­ци­и­ро­вав­шие­ся со сто­ро­на­ми све­та, во­схо­дя­щие к ми­фическим пред­кам и воз­глав­ляв­шие­ся стар­шим муж­чи­ной. Брак пат­ри­ло­каль­ный. Пред­по­чи­та­лись бра­ки с до­че­рью клас­си­фи­ка­ци­он­но­го бра­та ма­те­ри. Прак­ти­ко­ва­лись брач­ный вы­куп и от­ра­бот­ка за же­ну, со­ро­раль­ная по­ли­ги­ния, ле­ви­рат, из­бе­га­ние меж­ду муж­чи­ной и его тес­тем. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей и ге­не­рац. (у о́на ли­ней­но­го) в по­ко­ле­нии эго.

Зи­мой груп­пы со­би­ра­лись на по­бе­ре­жье для про­ве­де­ния ини­циа­ций (у яга­нов - муж­ские и жен­ские ини­циа­ции чи­ха­ус, у о́на - муж­ские ха­ин, ко­то­рые бы­ло за­пре­ще­но ви­деть жен­щи­нам) и муж­ских ри­туа­лов (у о́на - клок­тен, у яга­нов - ки­на): муж­чи­ны, рас­кра­шен­ные гео­мет­рическими узо­ра­ми, в ко­нических мас­ках из ко­ры, изо­бра­жа­ли ду­хов, пу­гаю­щих жен­щин и де­тей, уст­раи­ва­ли те­ат­ра­ли­зованные пред­став­ле­ния; по пре­да­ни­ям яга­нов и ала­ка­луф, они за­им­ст­во­ва­ли свои ри­туа­лы у ́она. Су­ще­ст­во­ва­ли муж­ской и жен­ский ша­ма­низм, культ то­тем­ных ро­до­вых пред­ков. Из­вест­ны ми­фы о про­ис­хо­ж­де­нии муж­ских ри­туа­лов и свер­же­нии вла­сти жен­щин, о двух бра­ть­ях - куль­тур­ных ге­ро­ях и др., у ́она - о вер­хов­ном су­ще­ст­ве Те­мау­ке­ле и его сы­не - де­ми­ур­ге Ке­но­се и др.; мифы о про­ис­хож­де­нии смер­ти близ­ки ми­фам ин­дей­цев Ка­ли­фор­нии и Боль­шо­го Бас­сей­на.

Пер­вые кон­так­ты с ис­пан­ца­ми с XVI века. Ак­ти­ви­за­ция кон­так­тов в XIX веке при­ве­ла к вы­ми­ра­нию огнеземельцев во 2-й половине XIX - начала XX веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)