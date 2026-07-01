ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЫ
ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЫ - группа индейских народов, коренное население архипелага Огненная Земля.
Включает народы ́она (505 человек в Аргентине, из них 391 человек на острове Огненная Земля - 2001, перепись), алакалуф (2,6 тысяч человек в Чили - 2002, перепись; в основном в поселке Пуэрто-Эден на острове Веллингтон) и яганов (1,7 тысяч человек в Чили; до 100 человек на острове Наварино и в городе Ушуая в Аргентине). Почти полностью метисированы: из алакалуф осталось 15, из яганов - 1 чистокровный представитель, последняя чистокровная представительница о́на умерла в 1974; ранее к огнеземельцам также относились чоно, исчезнувшие к концу XIX века. Говорят главным образом по-испански. Язык она - чонской семьи, языки алакалуф (кавескар) и яганов (ямана) изолированные, язык чоно - неклассифицированный (возможно, родствен кавескарскому). Письменность на кавескар (12 носителей) и ямана на латинской основе; делаются попытки преподавания кавескар в школах. Верующие - католики.
О́на (на языке яганов; самоназвание - селькнам) жили на острове Огненная Земля (кроме южного и юго-западного побережья), в середине XIX века насчитывали около 4 тысяч человек, делились на селькнам и хауш (манекенк) на юго-востоке острова; алакалуф (самоназвания - halakwulup, qawasqar) - на западе архипелага Огненная Земля, южных островах Чилийского архипелага и побережье полуострова Брансуик, в начале XIX века насчитывали 4 тысячи человек; яганы (самоназвание - yámana) - на юге острова Огненная Земля до полуострова Брекнок на западе и прилегающих островах вдоль пролива Бигл до острова Наварино на востоке (самые южные обитатели Земли; плавали и на более отдалённые острова вплоть до мыса Горн, где древнейшие следы вероятных предков яганов относятся к концу 5-го тысячелетия до н. э.), в 1-й половине XIX века насчитывали около 3 тысяч человек.
́Она близки к теуэльче. Отличались от других огнеземельцев высоким ростом. Традиционная культура типична для индейцев степей и полупустынь умеренного пояса Южной Америки. Занимались в основном пешей охотой на гуанако (отсюда их название «пешие индейцы»), использовали для этих целей специально обученных собак (вероятно, заимствованы у теуэльче). Оружие - лук со стрелами, реже копьё, праща; вероятно, бола. Жилище на севере - навес из шкур гуанако, на юге - конический шалаш.
Алакалуф и яганы отличались невысоким ростом (мужчины в среднем 157 см, женщины 147,4 см). Мужчины занимались охотой на морских млекопитающих с копьём и гарпуном и на птиц с луком (восточной группы яганов - также на гуанако) и рыболовством, женщины - сбором моллюсков и водорослей. Большая часть года передвигались на лодках из коры. Жили в конических (на востоке) или куполообразных (на западе) каркасных постройках. Во время ритуалов строили длинный дом. Пищу готовили на раскалённых камнях, воду хранили в сосудах из коры, разогревали, опуская в них раскалённые камни; черпаком служили большие раковины. Огонь высекали и постоянно поддерживали в лодках и хижинах (отсюда название архипелага Огненная Земля).
В основе социальной организации - кочевые билатеральные, экзогамные родственные группы. У ́она несколько десятков таких групп (харувен, буквально «земля») складывались в экзогамные фратрии (шоон, буквально «небо»), ассоциировавшиеся со сторонами света, восходящие к мифическим предкам и возглавлявшиеся старшим мужчиной. Брак патрилокальный. Предпочитались браки с дочерью классификационного брата матери. Практиковались брачный выкуп и отработка за жену, сороральная полигиния, левират, избегание между мужчиной и его тестем. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа в поколении родителей и генерац. (у о́на линейного) в поколении эго.
Зимой группы собирались на побережье для проведения инициаций (у яганов - мужские и женские инициации чихаус, у о́на - мужские хаин, которые было запрещено видеть женщинам) и мужских ритуалов (у о́на - клоктен, у яганов - кина): мужчины, раскрашенные геометрическими узорами, в конических масках из коры, изображали духов, пугающих женщин и детей, устраивали театрализованные представления; по преданиям яганов и алакалуф, они заимствовали свои ритуалы у ́она. Существовали мужской и женский шаманизм, культ тотемных родовых предков. Известны мифы о происхождении мужских ритуалов и свержении власти женщин, о двух братьях - культурных героях и др., у ́она - о верховном существе Темаукеле и его сыне - демиурге Кеносе и др.; мифы о происхождении смерти близки мифам индейцев Калифорнии и Большого Бассейна.
Первые контакты с испанцами с XVI века. Активизация контактов в XIX веке привела к вымиранию огнеземельцев во 2-й половине XIX - начала XX веков.