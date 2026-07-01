ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - пи­ро­бал­ли­сти­че­ское ору­жие (от греч. πῦρ - огонь и βάλλω - бро­сать), вид ору­жия, в ко­то­ром для вы­бра­сы­ва­ния по­ра­жаю­ще­го эле­мен­та (сна­ря­да, ми­ны, гра­на­ты, пу­ли, дро­би и др.) ис­поль­зу­ет­ся энер­гия силь­но сжа­тых и рас­ка­лён­ных га­зов, об­ра­зую­щих­ся в ка­на­ле ство­ла при сго­ра­нии ме­тательного за­ря­да.

По прин­ци­пу дей­ст­вия от­но­сит­ся к порш­не­вым дви­га­те­лям внутреннего сго­ра­ния. Од­на­ко про­цес­сы, про­ис­хо­дя­щие в ство­ле огнестрельного оружия, зна­чи­тель­но на­пря­жён­нее, чем в ра­бо­чей по­лос­ти, например, кар­бю­ра­тор­но­го дви­га­те­ля (со­ответ­ст­вен­но дав­ле­ние 500 и 6 МПа, температура 200 и 3500 К). Боль­шое дав­ле­ние и очень ма­лое вре­мя га­зо­об­ра­зо­ва­ния (от ты­сяч­ных до со­тых до­лей се­кун­ды) соз­да­ют зна­чительную мощ­ность вы­стре­ла. Огнестрельное оружие под­раз­де­ля­ет­ся на ар­тил­ле­рий­ские ору­дия (смотри в статье Артил­ле­рия), стрел­ко­вое ору­жие (смотри Пистолет ) и гра­на­то­мё­ты. Наи­бо­лее ста­рин­ны­ми яв­ля­ют­ся пер­вые два ви­да огнестрельного оружия. На на­чаль­ном эта­пе сво­его раз­ви­тия огнестрельное оружие бы­ло еди­ным, так как по сво­ей мас­се, га­ба­ри­там и ка­либ­ру оно мог­ло от­но­сить­ся как к од­но­му, так и к другому ви­ду. С по­яв­ле­ни­ем тех­нических воз­мож­но­стей по из­го­тов­ле­нию ство­лов боль­шо­го и ма­ло­го ка­либ­ра про­изош­ло де­ле­ние огнестрельного оружия на артиллерийские ору­дия и руч­ное (стрелковое) ору­жие. Од­на­ко, от­ли­ча­ясь га­ба­ри­та­ми и мас­сой, они име­ли в основном ана­ло­гич­ную кон­ст­рук­цию (ствол за­кре­п­лял­ся на де­ревянной ко­лод­ке или ус­та­нав­ли­вал­ся на специальную под­став­ку, вос­пла­ме­не­ние за­ря­да осу­ще­ст­в­ля­лось тлею­щим фи­ти­лём или рас­ка­лён­ным ме­тал­лическим пру­том че­рез за­тра­воч­ное от­вер­стие в стен­ке ство­ла), а ино­гда и еди­ное на­зва­ние (например, пи­щаль). На Ру­си и в не­ко­то­рых других стра­нах пер­вые об­раз­цы стрелк. ору­жия на­зы­ва­лись так­же руч­ны­ми пуш­ка­ми, руч­ны­ми бом­бар­да­ми, кулевринами и др. Толь­ко в XV веке по­яв­ля­ют­ся су­ще­ст­вен­ные раз­ли­чия в кон­ст­рук­ции этих ви­дов ору­жия. Это бы­ло свя­за­но пре­ж­де все­го с по­яв­ле­ни­ем фи­тиль­ных зам­ков для стрелкового ору­жия, а за­тем и ко­лёс­но­го ла­фе­та для ору­дий. В даль­ней­шем спе­ци­фические осо­бен­но­сти ка­ж­до­го ви­да огнестрельного оружия про­яв­ля­лись всё в боль­шей сте­пе­ни. Од­на­ко в их раз­ви­тии име­ет­ся мно­го об­ще­го: пе­ре­ход от глад­ких ство­лов к на­рез­ным, от сфе­рических сна­ря­дов (пуль) к про­дол­го­ва­тым, от дуль­но­го за­ря­жа­ния к ка­зён­но­му; за­ме­на дым­но­го по­ро­ха без­дым­ным; ав­то­ма­ти­за­ция про­цес­сов за­ря­жа­ния и др. При этом прак­тич. реа­ли­за­ция этих нов­шеств, как пра­ви­ло, осу­ще­ст­в­ля­лась сна­ча­ла в стрелковом ору­жии, а за­тем в ору­ди­ях. Та­кой по­ря­док был ес­те­ст­вен­ным, так как он тре­бо­вал мень­ше вре­ме­ни и средств для по­лу­че­ния не­об­хо­ди­мых ре­зуль­та­тов. Раз­ви­тие гра­на­то­мё­тов на­ча­лось зна­чи­тель­но позд­нее других ви­дов огнестрельного оружия. Их пер­вое бое­вое при­ме­не­ние в ви­де ру­жей­ных мор­ти­рок со­стоя­лось толь­ко в 1-ю ми­ро­вую вой­ну. Гра­на­то­мё­ты по мо­гу­ще­ст­ву сво­его бо­е­при­па­са близ­ки к ору­ди­ям, а по га­ба­ритам, мас­се и спо­со­бу при­ме­не­ния - к стрелковому ору­жию, вме­сте с ко­то­рым от­но­сят­ся к сред­ст­вам ближ­не­го боя (ору­жию пе­хо­ты). С по­яв­ле­ни­ем огнестрельного оружия по­степен­но ут­ра­ти­ли своё зна­че­ние ме­та­тель­ное ору­жие и хо­лод­ное ору­жие. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во 2-й половине XX века ре­ак­тив­но­го и ра­кет­но­го ору­жия, а так­же ОМП не при­ос­та­но­ви­ло раз­ви­тия ог­не­стрель­но­го ору­жия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)