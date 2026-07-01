ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - пиробаллистическое оружие (от греч. πῦρ - огонь и βάλλω - бросать), вид оружия, в котором для выбрасывания поражающего элемента (снаряда, мины, гранаты, пули, дроби и др.) используется энергия сильно сжатых и раскалённых газов, образующихся в канале ствола при сгорании метательного заряда.
По принципу действия относится к поршневым двигателям внутреннего сгорания. Однако процессы, происходящие в стволе огнестрельного оружия, значительно напряжённее, чем в рабочей полости, например, карбюраторного двигателя (соответственно давление 500 и 6 МПа, температура 200 и 3500 К). Большое давление и очень малое время газообразования (от тысячных до сотых долей секунды) создают значительную мощность выстрела. Огнестрельное оружие подразделяется на артиллерийские орудия (смотри в статье Артиллерия), стрелковое оружие (смотри Пистолет) и гранатомёты. Наиболее старинными являются первые два вида огнестрельного оружия. На начальном этапе своего развития огнестрельное оружие было единым, так как по своей массе, габаритам и калибру оно могло относиться как к одному, так и к другому виду. С появлением технических возможностей по изготовлению стволов большого и малого калибра произошло деление огнестрельного оружия на артиллерийские орудия и ручное (стрелковое) оружие. Однако, отличаясь габаритами и массой, они имели в основном аналогичную конструкцию (ствол закреплялся на деревянной колодке или устанавливался на специальную подставку, воспламенение заряда осуществлялось тлеющим фитилём или раскалённым металлическим прутом через затравочное отверстие в стенке ствола), а иногда и единое название (например, пищаль). На Руси и в некоторых других странах первые образцы стрелк. оружия назывались также ручными пушками, ручными бомбардами, кулевринами и др. Только в XV веке появляются существенные различия в конструкции этих видов оружия. Это было связано прежде всего с появлением фитильных замков для стрелкового оружия, а затем и колёсного лафета для орудий. В дальнейшем специфические особенности каждого вида огнестрельного оружия проявлялись всё в большей степени. Однако в их развитии имеется много общего: переход от гладких стволов к нарезным, от сферических снарядов (пуль) к продолговатым, от дульного заряжания к казённому; замена дымного пороха бездымным; автоматизация процессов заряжания и др. При этом практич. реализация этих новшеств, как правило, осуществлялась сначала в стрелковом оружии, а затем в орудиях. Такой порядок был естественным, так как он требовал меньше времени и средств для получения необходимых результатов. Развитие гранатомётов началось значительно позднее других видов огнестрельного оружия. Их первое боевое применение в виде ружейных мортирок состоялось только в 1-ю мировую войну. Гранатомёты по могуществу своего боеприпаса близки к орудиям, а по габаритам, массе и способу применения - к стрелковому оружию, вместе с которым относятся к средствам ближнего боя (оружию пехоты). С появлением огнестрельного оружия постепенно утратили своё значение метательное оружие и холодное оружие. Широкое распространение во 2-й половине XX века реактивного и ракетного оружия, а также ОМП не приостановило развития огнестрельного оружия.