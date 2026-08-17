ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР

ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР - слу­жит для пе­ре­да­чи ог­не­во­го им­пуль­са от пер­вич­но­го ис­точ­ни­ка (спич­ка, ме­ха­ническое вос­пла­ме­нительное уст­рой­ст­во) на кап­сюль-де­то­на­тор или по­ро­хо­вой за­ряд че­рез стро­го оп­ре­де­лён­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни. (смотри Огнестрельное оружие )

Про­об­ра­зом огнепроводного шнура был так называемый бик­фор­дов шнур, соз­дан­ный в 1831 году английским инженером У. Бик­фор­дом. Бик­фор­дов шнур имел ряд не­дос­тат­ков: гас­нул в во­де, ско­рость го­ре­ния бы­ла не­ста­биль­ной, при низ­ких температурах он те­рял свои ка­че­ст­ва. Современный огнепроводный шнур пред­став­ля­ет со­бой мно­го­слой­ный шнур, серд­це­ви­на ко­то­ро­го со­дер­жит слож­ный пи­ро­тех­нический со­став на ос­но­ве нит­ро­гли­це­ри­но­во­го по­ро­ха (обес­пе­чи­ва­ет ус­той­чи­вое го­ре­ние шну­ра в том числе под во­дой на глу­би­не 5 м и бо­лее) с центральной на­прав­ляю­щей ни­тью, скру­чен­ной из трёх хлоп­ча­то­бу­маж­ных ни­ток, ка­ж­дая из ко­то­рых име­ет различную про­пит­ку (обес­пе­чи­ва­ет точ­ное вы­дер­жи­ва­ние ско­ро­сти го­ре­ния шну­ра). Оп­лёт­ка из хлоп­ча­то­бу­маж­ных или льня­ных ни­тей по­кры­та или про­пи­та­на во­до­изо­ли­рую­щей мас­сой. В СССР (Рос­сии) огнепроводный шнур вы­пус­ка­ет­ся трёх основных ти­пов: ОША - огнепроводный шнур ас­фаль­ти­ро­ван­ный в хлоп­ча­то­бу­маж­ной оп­лёт­ке (для су­хих и сы­рых ра­бот), диа­метр 4,8-5,8 мм, ско­рость го­ре­ния 10 мм/с; ОШДА - огнепроводный шнур двой­но­го ас­фаль­ти­ро­ва­ния в хлоп­ча­то­бу­маж­ной оп­лёт­ке (для сы­рых ра­бот и под во­дой), диа­метр 5-6 мм, ско­рость го­ре­ния 10 мм/с; ОШП - огнепроводный шнур в пла­сти­ко­вой обо­лоч­ке (для всех ви­дов ра­бот), диа­метр 5 мм, ско­рость го­ре­ния 10 мм/с.

Огнепроводный шнур ис­поль­зу­ет­ся в под­рыв­ном и гор­ном де­ле. Например, при ог­не­вом взры­ва­нии - ме­то­де взры­ва­ния по­сред­ст­вом за­жи­гательной труб­ки (кап­сю­ля-де­то­на­то­ра с за­кре­п­лён­ным в нём огнепроводным шнуром); при­ме­ня­ет­ся для по­сле­до­вательного ини­ции­ро­ва­ния за­ря­дов ВВ при от­бой­ке по­род на карь­е­рах и в шах­тах, не опас­ных по га­зу и пы­ли, дроб­ле­нии ва­лу­нов, раз­ру­ше­нии фун­да­мен­тов и др. При из­го­тов­ле­нии за­жи­гательной труб­ки дли­на огнепроводного шнура вы­би­ра­ет­ся так, что­бы вре­мя го­ре­ния са­мо­го ко­рот­ко­го или по­до­жжён­но­го пер­вым от­рез­ка обес­пе­чи­ва­ло воз­мож­ность под­жи­га ос­таль­ных шну­ров и уда­ле­ния взрыв­ни­ка в ук­ры­тие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)