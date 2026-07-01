ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ - ар­хи­пе­лаг у южной око­неч­но­сти Южной Аме­ри­ки, от­де­лён­ный от неё Ма­гел­ла­но­вым проливом; большая часть тер­ри­то­рии на за­па­де и юге (свыше 60%) при­над­ле­жит Чи­ли, мень­шая, вос­точ­ная, - Ар­ген­ти­не.

Площадь 72 тысяч км2. Вклю­ча­ет од­но­именный круп­ный ост­ров (48 тысяч км2) и мно­го­численные бо­лее мел­кие ост­ро­ва (Ос­те, На­ва­ри­но, Лен­нокс, Ис­ла-Ну­эва и др.). На острове Горн в груп­пе островов Вул­ла­стон - мыс Горн (край­няя южная точ­ка Южной Аме­ри­ки). От­кры­та в 1520 году Ф. Ма­гел­ла­ном и на­зва­на им из-за оби­лия ко­ст­ров, за­жжён­ных ту­зем­ца­ми, ко­гда он оги­бал южную око­неч­ность ма­те­ри­ка.

Бо́льшую часть острова Ог­нен­ная Зем­ля за­ни­ма­ют хол­ми­стые мо­рен­ные воз­вы­шен­но­сти и вы­по­ло­жен­ные вод­но-лед­ни­ко­вые низ­мен­но­сти. По­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана вы­ров­нен­ное, бе­ре­га - аб­ра­зи­он­ные и аб­ра­зи­он­но-бух­то­вые. К югу от бух­ты Аль­ми­ран­тас­го и озера Фань­я­но про­тя­ги­ва­ют­ся силь­но раз­дроб­лен­ные сред­не­вы­сот­ные хреб­ты южной око­неч­но­сти Па­та­гон­ских Анд (так называемая Кор­диль­е­ра Дар­ви­на, высота до 2469 м, го­ра Шип­тон - выс­шая точ­ка ар­хи­пе­ла­га), из­ре­зан­ные фьор­до­вы­ми за­ли­ва­ми Ти­хо­го океана и уз­ки­ми про­ли­ва­ми (Бигл, про­ход Мот и др.). Го­ры име­ют сле­ды лед­ни­ко­вой об­ра­бот­ки, зна­чи­тель­на площадь современного оле­де­не­ния (около 2300 км2, 1999). К се­ве­ру от озера Фань­я­но вы­со­та гор сни­жа­ет­ся до 800-900 м. В гео­ло­гическом от­но­ше­нии тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на на южной ок­раи­не Анд­ской склад­ча­той сис­те­мы. В южной час­ти ар­хи­пе­ла­га вы­де­ля­ет­ся Па­та­гон­ский гра­нит­ный ба­то­лит позд­не­юр­ско-па­лео­ге­но­во­го воз­рас­та; осе­вая часть Кор­диль­е­ры Дар­ви­на сло­же­на ме­та­мор­фическими по­ро­да­ми, её северо-восточное кры­ло - тол­щей ме­ло­во­го фли­ша и позд­не­юр­ско-ран­не­ме­ло­вы­ми офио­ли­та­ми, ко­то­рые над­ви­ну­ты на пе­ре­до­вой Ма­гел­ла­нов про­гиб, за­пол­нен­ный кай­но­зой­ской мо­лас­сой. На се­ве­ро-вос­то­ке острова Ог­нен­ная Зем­ля име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за.

Кли­мат океа­ни­че­ский, с уме­рен­но мяг­кой зи­мой и про­хлад­ным ле­том; средние температуры ян­ва­ря 9-11 °C, ию­ля 0-3 °C. Для большей части Огненной Земли в те­че­ние все­го го­да ха­рак­тер­на вы­со­кая от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха, силь­ная об­лач­ность, пас­мур­ная и вет­ре­ная по­го­да. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков рез­ко умень­ша­ет­ся с за­па­да на вос­ток - от 3000 до 350 мм. Внут­ри­го­до­вое рас­пре­де­ле­ние осад­ков рав­но­мер­ное, с от­но­сительным лет­не-осен­ним мак­си­му­мом. Вы­со­та сне­го­вой ли­нии от 700 м на за­па­де до 900 м на восточных скло­нах гор; основные цен­тры современного оле­де­не­ния рас­по­ло­же­ны в Кор­диль­е­ре Дар­ви­на. Реч­ная сеть наи­бо­лее раз­ви­та на острове Ог­нен­ная Зем­ля, са­мая круп­ная ре­ка - Рио-Гран­де; мно­го озёр, в основном лед­ни­ко­во-тек­то­ни­че­ских, лед­ни­ко­вых и лед­ни­ко­во-под­пруд­ных (Фань­я­но, Ла­го-Блан­ко и др.).

На влаж­ных по­бе­режь­ях западной и южной час­тей ар­хи­пе­ла­га рас­про­стра­не­ны ланд­шаф­ты при­океа­нических лу­гов, пред­став­лен­ные за­рос­ля­ми кус­тар­ни­ков (ге­бе, во­дя­ни­ка крас­ная), пус­тош­ны­ми со­об­ще­ст­ва­ми из по­душ­ко­вид­ных кус­тар­нич­ков, влаж­ны­ми зла­ко­вы­ми лу­га­ми и тор­фя­ни­ка­ми; в поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют кис­лые дер­но­вые лу­го­вые поч­вы (ран­ке­ры), тор­фя­ные и тор­фя­но-глее­вые поч­вы. Ле­са за­ни­ма­ют около 1/3 тер­ри­то­рии Огненной Земли. Ле­со­об­ра­зую­щие по­ро­ды пред­став­ле­ны тре­мя ви­да­ми но­то­фа­гу­са - од­ним веч­но­зе­лё­ным и дву­мя лис­то­пад­ны­ми. В западной и южной час­тях ар­хи­пе­ла­га со­хра­ни­лись влаж­ные веч­но­зе­лё­ные низ­ко­стволь­ные ле­са из но­то­фа­гу­са бе­рё­зо­вид­но­го и ка­не­ло, с оби­ли­ем эпи­фи­тов, гус­тым под­лес­ком и мощ­ным на­поч­вен­ным по­кро­вом из раз­но­об­раз­ных кус­тар­нич­ков и па­по­рот­ни­ков. К се­ве­ро-вос­то­ку по ме­ре умень­ше­ния ко­ли­че­ст­ва осад­ков их сме­ня­ют сме­шан­ные лис­то­пад­но-веч­но­зе­лё­ные и лис­то­пад­ные ле­са из но­то­фа­гу­са кар­ли­ко­во­го. Под ле­са­ми сфор­ми­ро­ва­лись кис­лые бу­ро­зё­мы и ил­лю­ви­аль­но-гу­му­со­вые под­зо­лы. В го­рах над верх­ней гра­ни­цей ле­са (450-600 м) раз­ви­ты раз­но­об­раз­ные рас­тительные со­об­ще­ст­ва: по­ду­шеч­ни­ки (бо­лакс, азо­рел­ла), за­рос­ли кус­тар­ни­ков (во­дя­ни­ка), крио­филь­ные лу­га, ли­шай­ни­ко­вые ков­ры, мо­хо­вые бо­ло­та, суб­ни­валь­ные груп­пи­ров­ки и др. Около 40% тер­ри­то­рии острова Ог­нен­ная Зем­ля за­ни­ма­ют зла­ко­вые и кус­тар­ни­ко­вые сте­пи, ис­поль­зуе­мые под вы­пас овец и не­ред­ко под­вер­гаю­щие­ся пе­ре­вы­па­су.

Из круп­ных або­ри­ген­ных мле­ко­пи­таю­щих встре­ча­ют­ся гуа­на­ко, юж­но­аме­ри­кан­ская ли­си­ца, юж­ная вы­дра. Уг­ро­зу для со­хра­не­ния раз­но­об­ра­зия або­ри­ген­ной фау­ны и фло­ры пред­став­ля­ют не­ко­то­рые ин­тро­ду­ци­ро­ван­ные ви­ды жи­вот­ных (ка­над­ский бобр, ев­ро­пей­ский кро­лик). В при­бреж­ных во­дах ар­хи­пе­ла­га оби­та­ют нескольких ви­дов ки­то­об­раз­ных. Северное по­бе­ре­жье острова Ог­нен­ная Зем­ля - ме­сто ско­п­ле­ния и зи­мов­ки многих ред­ких ви­дов птиц (ма­гел­ла­нов гусь, ис­ланд­ский пе­соч­ник и др.).

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют свыше 1/5 площади ар­хи­пе­ла­га. Национальные пар­ки - Тьер­ра-дель-Фу­эго (Ар­ген­ти­на), Аль­бер­то-де-Аго­сти­ни и Мыс Горн (Чи­ли; вклю­че­ны в со­став био­сфер­но­го ре­зер­ва­та ЮНЕСКО для со­хра­не­ния не­тро­ну­тых бо­ре­аль­ных лес­ных ланд­шаф­тов). К вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­народного зна­че­ния от­не­се­ны ре­зер­ва­ты ат­лан­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья острова Ог­нен­ная Зем­ля (Ар­ген­ти­на) и Ба­на-Ло­мас (Чи­ли). Огненная Земля - важ­ный центр эко­ло­гического и кру­из­но­го ту­риз­ма. Основные на­се­лён­ные пунк­ты - Ушу­ая (Ар­ген­ти­на) и По­рве­нир (Чи­ли).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)