ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ - архипелаг у южной оконечности Южной Америки, отделённый от неё Магеллановым проливом; большая часть территории на западе и юге (свыше 60%) принадлежит Чили, меньшая, восточная, - Аргентине.
Площадь 72 тысяч км2. Включает одноименный крупный остров (48 тысяч км2) и многочисленные более мелкие острова (Осте, Наварино, Леннокс, Исла-Нуэва и др.). На острове Горн в группе островов Вулластон - мыс Горн (крайняя южная точка Южной Америки). Открыта в 1520 году Ф. Магелланом и названа им из-за обилия костров, зажжённых туземцами, когда он огибал южную оконечность материка.
Бо́льшую часть острова Огненная Земля занимают холмистые моренные возвышенности и выположенные водно-ледниковые низменности. Побережье Атлантического океана выровненное, берега - абразионные и абразионно-бухтовые. К югу от бухты Альмирантасго и озера Фаньяно протягиваются сильно раздробленные средневысотные хребты южной оконечности Патагонских Анд (так называемая Кордильера Дарвина, высота до 2469 м, гора Шиптон - высшая точка архипелага), изрезанные фьордовыми заливами Тихого океана и узкими проливами (Бигл, проход Мот и др.). Горы имеют следы ледниковой обработки, значительна площадь современного оледенения (около 2300 км2, 1999). К северу от озера Фаньяно высота гор снижается до 800-900 м. В геологическом отношении территория расположена на южной окраине Андской складчатой системы. В южной части архипелага выделяется Патагонский гранитный батолит позднеюрско-палеогенового возраста; осевая часть Кордильеры Дарвина сложена метаморфическими породами, её северо-восточное крыло - толщей мелового флиша и позднеюрско-раннемеловыми офиолитами, которые надвинуты на передовой Магелланов прогиб, заполненный кайнозойской молассой. На северо-востоке острова Огненная Земля имеются месторождения нефти и природного горючего газа.
Климат океанический, с умеренно мягкой зимой и прохладным летом; средние температуры января 9-11 °C, июля 0-3 °C. Для большей части Огненной Земли в течение всего года характерна высокая относительная влажность воздуха, сильная облачность, пасмурная и ветреная погода. Среднегодовое количество осадков резко уменьшается с запада на восток - от 3000 до 350 мм. Внутригодовое распределение осадков равномерное, с относительным летне-осенним максимумом. Высота снеговой линии от 700 м на западе до 900 м на восточных склонах гор; основные центры современного оледенения расположены в Кордильере Дарвина. Речная сеть наиболее развита на острове Огненная Земля, самая крупная река - Рио-Гранде; много озёр, в основном ледниково-тектонических, ледниковых и ледниково-подпрудных (Фаньяно, Лаго-Бланко и др.).
На влажных побережьях западной и южной частей архипелага распространены ландшафты приокеанических лугов, представленные зарослями кустарников (гебе, водяника красная), пустошными сообществами из подушковидных кустарничков, влажными злаковыми лугами и торфяниками; в почвенном покрове преобладают кислые дерновые луговые почвы (ранкеры), торфяные и торфяно-глеевые почвы. Леса занимают около 1/3 территории Огненной Земли. Лесообразующие породы представлены тремя видами нотофагуса - одним вечнозелёным и двумя листопадными. В западной и южной частях архипелага сохранились влажные вечнозелёные низкоствольные леса из нотофагуса берёзовидного и канело, с обилием эпифитов, густым подлеском и мощным напочвенным покровом из разнообразных кустарничков и папоротников. К северо-востоку по мере уменьшения количества осадков их сменяют смешанные листопадно-вечнозелёные и листопадные леса из нотофагуса карликового. Под лесами сформировались кислые бурозёмы и иллювиально-гумусовые подзолы. В горах над верхней границей леса (450-600 м) развиты разнообразные растительные сообщества: подушечники (болакс, азорелла), заросли кустарников (водяника), криофильные луга, лишайниковые ковры, моховые болота, субнивальные группировки и др. Около 40% территории острова Огненная Земля занимают злаковые и кустарниковые степи, используемые под выпас овец и нередко подвергающиеся перевыпасу.
Из крупных аборигенных млекопитающих встречаются гуанако, южноамериканская лисица, южная выдра. Угрозу для сохранения разнообразия аборигенной фауны и флоры представляют некоторые интродуцированные виды животных (канадский бобр, европейский кролик). В прибрежных водах архипелага обитают нескольких видов китообразных. Северное побережье острова Огненная Земля - место скопления и зимовки многих редких видов птиц (магелланов гусь, исландский песочник и др.).
Охраняемые природные территории занимают свыше 1/5 площади архипелага. Национальные парки - Тьерра-дель-Фуэго (Аргентина), Альберто-де-Агостини и Мыс Горн (Чили; включены в состав биосферного резервата ЮНЕСКО для сохранения нетронутых бореальных лесных ландшафтов). К водно-болотным угодьям международного значения отнесены резерваты атлантического побережья острова Огненная Земля (Аргентина) и Бана-Ломас (Чили). Огненная Земля - важный центр экологического и круизного туризма. Основные населённые пункты - Ушуая (Аргентина) и Порвенир (Чили).