ОГНЕМЁТ
ОГНЕМЁТ - вид зажигательного оружия для прицельного метания огнемётной смеси.
Поражает личный состав (в том числе в укрытиях) и материальные средства противника, а также создаёт пожары в районах боевых действий. По принципу действия огнемёты подразделяются на струйные (отдельной разновидностью которых являются фугасные огнемёты) и капсульные. Струйные огнемёты обычно многоразового использования. В них метание огнесмеси осуществляется в виде горящей струи за счёт сжатого воздуха (азота) или пороховых газов. Состоит из одного или нескольких резервуаров для огнемётной смеси, баллона со сжатым газом (воздухом, азотом) или метательного заряда с пиропатроном для создания давления в резервуаре, гибкого шланга, брандспойта, снабжённого предохранительным устройством, исключающим возможность случайного огнеметания, и механическим воспламенителем устройства. Струйные огнемёты подразделяются на лёгкие (ранцевые, обслуживаемые одним огнемётчиком), тяжёлые (обслуживаются несколькими огнемётчиками) и механизированные (устанавливаемые на самоходном шасси, в том числе огнемётные танки). В капсульных огнемётах огнемётная смесь находится в ампулах (капсулах), которые до цели доставляются с помощью метательного заряда (так называемый ампуломёт) или реактивного двигателя (реактивные огнемёты; они также могут иметь капсульно-струйный принцип действия).
Прообразом огнемёта можно считать греческий огонь. В начале XVIII века главный бомбардир В.Д. Корчмин вооружил русские корабли сконструированными им огнемётными трубами и вместе с Петром I разработал наставление для их применения, однако развития эта конструкция не получила. Огнемёты современного типа появились в начале XX века. Первый ранцевый огнемёт (струйный, использовавший давление сжатого воздуха) создал немецкий учёный Р. Фидлер в 1901 году. Огнемёты широко использовались уже в 1-ю мировую войну для уничтожения огневых точек противника. Разработка отечественных огнемётов началась в 1915, а к концу 1916 года в пехотных полках российской армии начали формироваться огнемётные команды. К началу 2-й мировой войны огнемёты состояли на вооружении большинства развитых стран. В РККА ранцевыми огнемётами вооружались инженерно-штурмовые части резерва Верховного Главнокомандования, танковыми огнемётами оснащались машины на базе Т-26, Т-34, КВ-1 (они назывались «химическими танками»). Так называемые огнемётные танки имелись на вооружении германской (на базе танков Т-II, Т-III), британской (МК-IV) и американской (М4А1 и М4А3) армий. Основным недостатком струйных огнемётов являлась незначительная дальность эффективной стрельбы (50-200 м). В начале 1960-х годов в армии США появились реактивные огнемёты, из которых огнесмесь покидала ПУ в специальном снаряде и воспламенялась, когда снаряд проходил рядом с целью (как правило, над ней), что позволило значительно увеличить эффективную дальность стрельбы. На вооружении российских огнемётных частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты находятся малогабаритный реактивный огнемёт - МРО-А (масса 4,6 кг, масса огнесмеси 1 кг, дальность стрельбы 300–450 м) и др., а также тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1 «Буратино» на гусеничном ходу с дальностью стрельбы до 6 км.