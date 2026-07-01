ОГНЕМЁТ

ОГНЕМЁТ - вид за­жи­га­тель­но­го ору­жия для при­цель­но­го ме­та­ния ог­не­мёт­ной сме­си.

По­ра­жа­ет лич­ный со­став (в том числе в ук­ры­ти­ях) и ма­те­ри­аль­ные сред­ст­ва про­тив­ни­ка, а так­же соз­да­ёт по­жа­ры в рай­онах бое­вых дей­ст­вий. По прин­ци­пу дей­ст­вия огнемёты под­раз­де­ля­ют­ся на струй­ные (отдельной раз­но­вид­но­стью ко­то­рых яв­ля­ют­ся фу­гас­ные огнемёты) и кап­суль­ные. Струй­ные огнемёты обыч­но мно­го­ра­зо­во­го ис­поль­зо­ва­ния. В них ме­та­ние ог­не­сме­си осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в ви­де го­ря­щей струи за счёт сжа­то­го воз­ду­ха (азо­та) или по­ро­хо­вых га­зов. Со­сто­ит из од­но­го или не­сколь­ких ре­зер­вуа­ров для ог­не­мёт­ной сме­си, бал­ло­на со сжа­тым га­зом (воз­ду­хом, азо­том) или ме­тательного за­ря­да с пи­ро­па­тро­ном для со­з­да­ния дав­ле­ния в ре­зер­вуа­ре, гиб­ко­го шлан­га, бранд­спой­та, снаб­жён­но­го пре­до­хра­нительным уст­рой­ст­вом, ис­клю­чаю­щим воз­мож­ность слу­чай­но­го ог­не­ме­та­ния, и ме­ха­ническим вос­пла­ме­нителем уст­рой­ст­ва. Струй­ные огнемёты под­раз­де­ля­ют­ся на лёг­кие (ран­це­вые, об­слу­жи­вае­мые од­ним ог­не­мёт­чи­ком), тя­жё­лые (об­слу­жи­ва­ют­ся не­сколь­ки­ми ог­не­мёт­чи­ка­ми) и ме­ха­ни­зи­ро­ванные (ус­та­нав­ли­вае­мые на са­мо­ход­ном шас­си, в том числе ог­не­мёт­ные тан­ки). В кап­суль­ных огнемётах ог­не­мёт­ная смесь на­хо­дит­ся в ам­пу­лах (кап­су­лах), ко­то­рые до це­ли дос­тав­ля­ют­ся с по­мо­щью ме­тательного за­ря­да (так называемый ам­пу­ло­мёт) или ре­ак­тив­но­го дви­га­те­ля (ре­ак­тив­ные огнемёты; они так­же мо­гут иметь кап­суль­но-струй­ный прин­цип дей­ст­вия).

Про­об­ра­зом огнемёта мож­но счи­тать гре­че­ский огонь. В начале XVIII века главный бом­бар­дир В.Д. Кор­чмин воо­ру­жил русские ко­раб­ли скон­ст­руи­ро­ван­ны­ми им ог­не­мёт­ны­ми тру­ба­ми и вме­сте с Пет­ром I раз­ра­бо­тал на­став­ле­ние для их при­ме­не­ния, од­на­ко раз­ви­тия эта кон­ст­рук­ция не по­лу­чи­ла. Огнемёты современного ти­па поя­ви­лись в начале XX века. Пер­вый ран­це­вый огнемёт (струй­ный, ис­поль­зо­вав­ший дав­ле­ние сжа­то­го воз­ду­ха) соз­дал немецкий учё­ный Р. Фид­лер в 1901 году. Огнемёты ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись уже в 1-ю ми­ро­вую вой­ну для унич­то­же­ния ог­не­вых то­чек про­тив­ни­ка. Раз­ра­бот­ка отечественных огнемётов на­ча­лась в 1915, а к концу 1916 года в пехотных пол­ках российской ар­мии на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся ог­не­мёт­ные ко­ман­ды. К началу 2-й ми­ро­вой вой­ны огнемёты со­стоя­ли на воо­ру­же­нии боль­шин­ст­ва раз­ви­тых стран. В РККА ран­це­вы­ми огнемётами воо­ру­жа­лись инженерно-штур­мо­вые час­ти ре­зер­ва Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния, тан­ко­вы­ми огнемётами ос­на­ща­лись ма­ши­ны на ба­зе Т-26, Т-34, КВ-1 (они на­зы­ва­лись «хи­мическими тан­ка­ми»). Так называемые ог­не­мёт­ные тан­ки име­лись на во­ору­же­нии германской (на ба­зе тан­ков Т-II, Т-III), британской (МК-IV) и американской (М4А1 и М4А3) ар­мий. Основным не­дос­тат­ком струй­ных огнемётов яв­ля­лась не­зна­чительная даль­ность эф­фек­тив­ной стрель­бы (50-200 м). В начале 1960-х годов в ар­мии США поя­ви­лись ре­ак­тив­ные огнемёты, из ко­то­рых ог­не­смесь по­ки­да­ла ПУ в специальном сна­ря­де и вос­пла­ме­ня­лась, ко­гда сна­ряд про­хо­дил ря­дом с це­лью (как пра­ви­ло, над ней), что по­з­во­ли­ло зна­чи­тель­но уве­ли­чить эф­фек­тив­ную даль­ность стрель­бы. На воо­ру­же­нии российских ог­не­мёт­ных час­тей и под­раз­де­ле­ний войск ра­ди­ационной, хи­мической и био­ло­гической за­щи­ты на­хо­дят­ся ма­ло­га­ба­рит­ный ре­ак­тив­ный огнемёт - МРО-А (мас­са 4,6 кг, мас­са ог­не­сме­си 1 кг, даль­ность стрель­бы 300–450 м) и др., а так­же тя­жё­лая ог­не­мёт­ная сис­те­ма зал­по­во­го ог­ня ТОС-1 «Бу­ра­ти­но» на гу­се­нич­ном хо­ду с даль­но­стью стрель­бы до 6 км.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)