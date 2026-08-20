ОГЛОБЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОГЛОБЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский архивист и археограф, публицист.
Сын протоиерея, ключаря Софийского собора в Киеве. Окончил Киевскую духовную академию (1878) и Санкт-Петербургский археологический институт (1880; его почетный член с 1888 года). Сотрудник (с 1880 года), начальник Разрядно-сенатского отделения (1888-1897) Московского архива Министерства юстиции. Разработал метод научного тематического описания архивных материалов, публиковал обзоры документов XVI-XVIII веков (главным образом по истории Сибири) в журналах «Исторический вестник», «Русская старина», «Книговедение», «Библиограф» и др. Главный труд Оглоблина - «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768)» (части 1-4, 1895-1901; награждён премиями имени А.М. Сибирякова Петербургской АН в 1896 и 1899 годах, имени Л.П. Кузнецова Томского университета в 1902 году). Выявил ценные историко-географические материалы, в частности новые документы о первопроходцах В.В. Атласове и С.И. Дежнёве. Издал также материалы по истории Украины XVII-XVIII веков («Воеводские "вестовые отписки" как материал по истории Малороссии», 1885, «Розыск 1666 года о злоупотреблениях московских ратных людей в Малороссии», 1895, и др.). Член Общества истории и древностей российских (1885; в 1902 году передал обществу собранную им коллекцию исторических документов). Автор путевых заметок «В мордовском крае» (1899), «На озере Светлояре» (1905), «В Черемшанских скитах» (1911) и др., очерков о судоходстве по Волге и другим рекам, воспоминаний об учёбе в археологическом институте (1903).
Сочинения:
Обозрение историко-географических материалов XVII и начала XVIII вв., заключающихся в книгах Разрядного приказа. М., 1884;
Провинциальные архивы в XVII в. (Очерк из истории архивного дела в России). СПб., 1886;
Бунт Сквирского магистрата. К., 1888;
Красноярский бунт 1695–1698 гг. СПб., 1901.