ОГЛАШЕННЫЕ
ОГЛАШЕННЫЕ - катехумены (греч. ϰατη- χόυμενοι - поучаемые, обучаемые; лат. audientes - слушающие или auditores - слушатели), некрещёные лица, выразившие желание стать христианами и условно принятые в христианскую общину для подготовки к принятию таинства крещения.
Оглашенные существовали в древней Церкви (II-V века; термин «Оглашенные» впервые встречается у Климента Александрийского и Тертуллиана). Они должны были изучать Священное Писание, совершать дела милосердия (раздача милостыни, помощь больным), соблюдать посты. Могли присутствовать при богослужениях (за исключением литургии верных, перед началом которой обязаны были покинуть храм); для них также совершались специальные обряды (возложение рук епископа и др.). Умершие до принятия крещения оглашенные погребались наравне с христианами. В средние века институт оглашенных исчез в связи с повсеместным распространением практики крещения младенцев; возрождён в современной Римско-католической церкви в соответствии с решениями Ватиканского II собора. Смотри также Катехизация.