ОГИНЬСКИЕ
ОГИНЬСКИЕ - князья и графы, польские государственные и политические деятели, музыканты.
По происхождению, вероятно, Рюриковичи (по разным версиям, потомки черниговских или смоленских князей). Михал Казимеж (Михаил Казимир) (1728, по другим данным, 1730 - 31.05.1800, Варшава), великий гетман Литовский (1768-1793). В молодости находился под опекой дяди - князя М.С. Вишневецкого. Чашник литовский (1744-1748), писарь польный литовский (1748-1764), в 1757-1761 годах служил во французской армии, жил при дворе Станислава Лещинского в Люневиле и Париже. В 1764 году один из кандидатов на престол Речи Посполитой. Воевода виленский (1764-1768). По его инициативе и на его средства начато строительство Огинского канала (соединил приток Припяти реку Ясельда и приток Немана реку Чара, в 1775 году открыто судоходство, завершён в 1783 году, активно использовался до 1941 году). В 1771 году перешёл на сторону Барской конфедерации, не смог со своим войском занять Несвиж и Слуцк, в сентябре 1771 года разгромлен отрядом российских войск под командованием А.В. Суворова в сражении под Столовичами (близ города Новогрудок), после чего уехал в Европу; все его владения в Восточной Белоруссии были конфискованы (возвращены в 1775 году). После амнистии вернулся в Слоним, где основал ткацкие мануфактуры, а также около 1777 года типографию и балетную школу. В 1795 году после 3-го раздела Речи Посполитой (смотри в статье Разделы Речи Посполитой) принёс присягу императрице Екатерине II. Последние годы жил в Варшаве.
Учился игре на скрипке (у Дж.Б. Виотти), кларнете и арфе. Занимался усовершенствованием педальной арфы, автор статьи об арфе (1765) в «Энциклопедии» Ж.Д’Аламбера и Д. Дидро. В своём поместье в Слониме с 1771 года содержал оперный театр и симфоническую капеллу, где исполнялись польские (в том числе его собственные), итальянские, французские и немецкие оперы и симфонии. Автор комических опер и песен на собственные тексты, балета к годовщине коронации Станислава Августа Понятовского (поставлен в 1765 году в Варшаве; не сохранился), полонезов, мазурок.
Его племянник Михал (Михаил) Клеофас (25.09.1765, имение Гузув, близ Варшавы - 15.10.1833, Флоренция), подскарбий великий литовский (1793-1794), тайный советник российской службы (1810). Получил хорошее домашнее образование, в 1773-1778 годах учился музыке у О.А. Козловского (скрипка, фортепиано). В дальнейшем брал уроки игры на скрипке у Дж.Б. Виотти (1798), П. Байо (1810). Депутат Четырёхлетнего сейма (1788-1792). Мечник Великого княжества Литовского (1789-1793). В 1789-1790 годах участвовал в переговорах с Пруссией, чрезвычайный посланник и полномочный министр Речи Посполитой в Гааге (1790-1791), в декабре 1790 - январе 1791 годов ездил на переговоры в Лондон. В ходе Польского восстания 1794 года член Наивысшей литовской рады, на свои личные средства сформировал батальон стрелков, которым командовал (совершил рейды в Минскую губернию и к Динабургу), сочинял для него песни и марши. После подавления восстания эмигрировал, жил главным образом в итальянских государствах, один из лидеров польской политической эмиграции. В 1802 году получил разрешение российского императора Александра I вернуться в возвращённые ему владения в Белоруссии, где прожил до 1807 года. Сенатор (с 1810 года; с 1815 года числился в отпуске). Выдвинул проект создания Великого княжества Литовского во главе с великим князем Екатериной Павловной (не реализован), выступал за восстановление Польши под покровительством российского императора. В 1823 году выехал во Флоренцию.
Наряду с Ю. Эльснером, один из польских музыкантов - предшественников Ф. Шопена. Прославился как автор полонеза «Прощание с Родиной» («Pożegnanie Ojczyzny», написан для фортепиано, предположительно в 1794 году), который поныне остаётся одним из самых популярных произведений классической музыки в России и Польше (известен как «полонез Огиньского»). Среди сочинений: для фортепиано в 2 и 4 руки - около 20 полонезов (в том числе «Прощание» - «Les adieux»), мазурки, вальсы, марши (в том числе «Марш для польских легионов в 1797»); романсы, песни; опера «Зелис и Валькур, или Бонапарт в Каире» (создана в 1799 году; исполнена в 1953 году на Краковском радио).
Опубликованы его воспоминания в 4 томах («Mémoires de Michel Ogiński sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu’а̀ la fin de 1815», 1826–27; польский перевод 1870-1873 годов), письма («Lettres sur la musique adressées а̀ un de ses amis de Florence en 1825», 1828; польский перевод 1956 года).