ОГДЕН ШУБЕРТ МАЙЛС

ОГДЕН ШУБЕРТ МАЙЛС - американский про­тес­тант­ский тео­лог.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Уэс­ли­ан­ском университете Огайо (Де­ла­вер, 1950), Университете Джон­са Хоп­кин­са (Бал­ти­мор, 1950-1951), на бо­го­слов­ском факультете Чи­каг­ско­го университета (1954), в Мар­бург­ском университете (ФРГ, 1962-1963). В 1958 году стал пас­то­ром Объ­е­ди­нён­ной мето­ди­ст­ской церк­ви США. Профессор тео­ло­гии Юж­но­го ме­то­ди­ст­ско­го университета (Дал­лас, 1955-1969, 1972-1993) и Чи­каг­ско­го университета (1969-1972), пре­зи­дент Американской ака­де­мии ре­ли­гии (1976-1977), член Американской ака­де­мии ис­кусств и на­ук (1985).

Вме­сте с уче­ни­ка­ми А.Н. Уайт­хе­да (Ч. Харт­шорн, Дж.Б. Кобб и др.) раз­ви­вал раз­ра­бо­тан­ную им так называемую фи­ло­со­фию про­цес­са, при­ме­няя её идеи в сфе­ре тео­ло­гии. Как и другие тео­ло­ги про­цес­са, Огден по­ла­га­ет, что су­ще­ст­ву­ет не од­на, а три выс­шие ре­аль­но­сти: Бог, творческая си­ла и не­кая раз­но­вид­ность ми­ра. Всё в ми­ре, вклю­чая Бо­га, суть ин­стан­ции творческие ста­нов­ле­ния, или «про­цес­са». Бог дву­по­ля­рен: Он со­сто­ит как из веч­ной до­ми­ро­вой, так и из по­сто­ян­но раз­ви­ваю­щей­ся при­ро­ды; Он транс­цен­ден­тен и им­ма­нен­тен, не­из­ме­нен и из­ме­няю­щий­ся. Про­ис­хо­дя­щее в ми­ре воз­дей­ст­ву­ет на Не­го, и Он влия­ет на мир. Ме­няю­щая­ся при­ро­да Бо­га при­су­ща и че­ло­ве­ку, ко­то­рый так­же уча­ст­ву­ет в её соз­да­нии.

Огден раз­ра­ба­ты­ва­ет обос­но­ва­ние хри­сто­ло­гии в тер­ми­нах фи­ло­со­фии про­цес­са, по­ла­гая, что по­след­няя бо­лее пол­но от­ра­жа­ет ди­на­ми­ку от­но­ше­ний Бо­га и че­ло­ве­ка. При этом он объ­е­ди­ня­ет идеи фи­ло­со­фии про­цес­са с кон­цеп­ция­ми де­ми­фо­ло­ги­за­ции Еван­ге­лий и эк­зи­стен­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­ги­ей Р. Бульт­ма­на, стре­мясь к син­те­зу клас­сического фи­лософского те­из­ма с хри­сти­ан­ским бо­го­сло­ви­ем. Огден спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию диа­ло­га ме­ж­ду различными ре­лигиозными тра­ди­ция­ми, осо­бен­но ме­ж­ду хри­сти­ан­ст­вом и буд­диз­мом .

Сочинения:

Christ without myth: a study based on the theology of R. Bultmann. N. Y., 1961;

Faith and freedom: toward a theology of liberation. 2nd ed. Nashville, 1989;

Is there only one true religion or are there many? Dallas, 1992;

On theology. 2nd ed. Dallas, 1992;

The point of Christolo­gy. Dallas, 1992;

The reality of God and other essays. 2nd ed. Dallas, 1992;

Doing theology today. Valley Forge, 1996;

The understanding of Christian faith. Eugene, 2010.