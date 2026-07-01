ОГДЕН ШУБЕРТ МАЙЛС
ОГДЕН ШУБЕРТ МАЙЛС - американский протестантский теолог.
Получил образование в Уэслианском университете Огайо (Делавер, 1950), Университете Джонса Хопкинса (Балтимор, 1950-1951), на богословском факультете Чикагского университета (1954), в Марбургском университете (ФРГ, 1962-1963). В 1958 году стал пастором Объединённой методистской церкви США. Профессор теологии Южного методистского университета (Даллас, 1955-1969, 1972-1993) и Чикагского университета (1969-1972), президент Американской академии религии (1976-1977), член Американской академии искусств и наук (1985).
Вместе с учениками А.Н. Уайтхеда (Ч. Хартшорн, Дж.Б. Кобб и др.) развивал разработанную им так называемую философию процесса, применяя её идеи в сфере теологии. Как и другие теологи процесса, Огден полагает, что существует не одна, а три высшие реальности: Бог, творческая сила и некая разновидность мира. Всё в мире, включая Бога, суть инстанции творческие становления, или «процесса». Бог двуполярен: Он состоит как из вечной домировой, так и из постоянно развивающейся природы; Он трансцендентен и имманентен, неизменен и изменяющийся. Происходящее в мире воздействует на Него, и Он влияет на мир. Меняющаяся природа Бога присуща и человеку, который также участвует в её создании.
Огден разрабатывает обоснование христологии в терминах философии процесса, полагая, что последняя более полно отражает динамику отношений Бога и человека. При этом он объединяет идеи философии процесса с концепциями демифологизации Евангелий и экзистенциальной антропологией Р. Бультмана, стремясь к синтезу классического философского теизма с христианским богословием. Огден способствовал развитию диалога между различными религиозными традициями, особенно между христианством и буддизмом.
Сочинения:
Christ without myth: a study based on the theology of R. Bultmann. N. Y., 1961;
Faith and freedom: toward a theology of liberation. 2nd ed. Nashville, 1989;
Is there only one true religion or are there many? Dallas, 1992;
On theology. 2nd ed. Dallas, 1992;
The point of Christology. Dallas, 1992;
The reality of God and other essays. 2nd ed. Dallas, 1992;
Doing theology today. Valley Forge, 1996;
The understanding of Christian faith. Eugene, 2010.