ОГАТА КОРИН
ОГАТА КОРИН - японский живописец, каллиграф, мастер художественного лака, керамист.
Работал в Киото. Получил хорошее образование, знал классическую поэзию, разбирался в искусстве но. Учился у своего отца, известного каллиграфа и живописца Огаты Сокэна (1621-1687), возглавлявшего фамильную мастерскую-магазин по изготовлению кимоно, позднее у Ямамото Сокэна, художника школы Кано. Развивал традиции художников Таварая Сотацу, Хонами Коэцу. Получил почетный титул хоккё (высшая форма признания художника в средневековой Японии). Работал в жанре «цветы-птицы», «люди». Глава школы декоративно-прикладного искусства Римпа (так называемой школы Сотацу - Корина). Живописным произведениям Огата присущи крупные масштабы изображения, орнаментализм, лёгкая манера письма, каллиграфичность, сочетание объёмности и пространственности с плоскостностью. У Огата появляется интерес к внешней форме предмета. Сохранилось много его рисунков с натуры, некоторые наброски использовались в ходе работы над ширмой «Павлины и мальвы» (коллекция Хинохара, Токио). Важное значение в формировании его собственного стиля имело обращение к традиционным ремёслам (роспись на керамике, веерах, кимоно, создание лаковых шкатулок).
В творчестве Огата можно выделить 3 периода. К раннему этапу (1697-1703) относятся свиток «Хотэй, играющий в мяч» (Музей искусств Идэмицу, Токио) и парные ширмы «Ирисы» (Художественный музей Нэдзу, Токио) - признанный шедевр художника. В своих работах Огата сосредотачивается на разработке нескольких сюжетных мотивов, их повторении (ирисы, слива, бамбук, волна и др.). Изображения ириса встречаются и в свитке «Яцухаси» (Национальный музей, Токио), в росписи на круглом веере (Музей Хатакэяма, Токио), в украшении лаковой шкатулки «Ирисы» (Национальный музей, Токио). В «Ирисах» Огата отказывается от изображения водного потока и мостика яцухаси, неизменных мотивов, отсылающих к сцене из «Исэ-моногатари», когда во время путешествия по провинции Микава поэт Аривара Нарихира останавливается с друзьями у ручья с ирисами. Тем самым одна деталь создаёт сложный смысловой и ассоциативный ряд, подводящий к эмоциональному переживанию известной сцены. Важную роль играет ритм пятен и линий: Огата пишет ирисы как каллиграф, обращается с цветом так же, как с тушью. Второй период, переходный (1704-1710), ознаменовался переездом из Киото в Эдо. К этому времени относятся свиток с азалиями (Музей Хатакэяма, Токио), роспись кимоно «Фуюки косодэ» (Национальный музей, Токио); в ширме «Волны» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк) появляется несвойственная мастеру экспрессия, главным элементом выразительности становится использование тушевой линии. Мода в Эдо на произведения школы Кано, возможно, предопределила особенности работ Огата этого времени. Поздний этап (1710-1716) оказался самым плодотворным. Огата вновь обращается к творчеству Таварая Сотацу [cохранились копии Огата с ширм Сотацу - «Боги ветра и грома» (Национальный музей, Токио) и «Мацусима» (Художественный музей, Бостон)]. К этому времени относятся и ширмы «Красное и белое дерево сливы» (Художественный музей, Атами), где художник пытается соединить живые формы и орнаментально организованную поверхность. Среди других работ Огата: свитки «Портрет Накамура Кураносукэ», «Азалия у ручья» (частное собрание), «Осенние цветы» (Худож. музей Яматанэ), «Любование ирисами» (Национальный музей, все - Токио); ширмы «Бамбук и слива» (собрание Кодзири, Канагава), «Осенние цветы и травы» (Музей Сантори, Токио); веера (с изображением поэта Аривары Нарихиры и др.); блюда, выполненные совместно с Огатой Кэндзаном, - с изображениями бамбука и каллиграфией, поэта Ши-тэ (оба - Художественный музей Фудзита, Осака), 6-угольное с изображением бога счастья Дзюро (Музей Окура Сюкокан, Токио); шкатулки для письменных принадлежностей - «Восемь мостков», «Волны» (обе - Национальный музей, Токио), «Веера» (Музей Ямато бункакан, Нара).