ОГАСТА

ОГАСТА - го­род на Юге США, в северо-восточной час­ти шта­та Джорд­жия, на гра­ни­це со шта­том Южная Ка­ро­ли­на.

Население 199,8 тысяч челвоек (2013; в том числе 50,5% - аф­роа­ме­ри­кан­цы), вто­рой по чис­лу жи­те­лей в шта­те по­сле Ат­лан­ты. Вме­сте с при­го­ро­да­ми (часть на тер­ри­то­рии шта­та Южная Ка­ро­ли­на) об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­рацию Ога­ста - Рич­монд (так называемая Боль­шая Ога­ста) с населением около 600 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Са­ван­на. Узел ав­то­мо­биль­ных и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей. Ре­гио­наль­ные аэ­ро­пор­ты Огасты (в 11 км к югу от цен­тра го­ро­да) и Да­ни­ел-Филд (в 6 км к за­па­ду).

Ос­но­ван в 1736 году по при­ка­зу пер­во­го гу­бер­на­то­ра английской ко­ло­нии Джорд­жия Дж. Оуг­лтор­па (Ог­лторп). На­зван в честь же­ны Фре­де­ри­ка, прин­ца Уэль­ско­го, Ав­гу­сты. В 1763, 1773 годах к Огасте был при­сое­ди­нён ряд зе­мель к за­па­ду от реки Са­ван­на, ус­ту­п­лен­ных ин­дей­ца­ми . С 1777 году в со­ста­ве граф­ст­ва Рич­монд. В XVIII веке круп­ный центр тор­гов­ли ме­ха­ми, за­тем та­ба­ком и хлоп­ком. Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов два­ж­ды за­хва­ты­вал­ся британскими вой­ска­ми, на­хо­дил­ся под их кон­тро­лем в январе - феврале 1779 года, в мае 1780 - ию­не 1781 годов. В 1785-1795 годах административный центр шта­та Джорд­жия. С 1798 года име­ет ста­тус го­ро­да. В 1816 году со­еди­нён па­ром­ным со­об­ще­ни­ем с городом Са­ван­на; в 1833 году - же­лез­ной до­ро­гой с морским пор­том Чарл­стон в шта­те Южная Ка­ро­ли­на (по­сле че­го уси­лил­ся при­ток им­ми­гран­тов); в 1845 году - же­лез­ной до­ро­гой с городом Ат­лан­та (в 1850 году про­дле­на до города Чат­та­ну­га, штат Тен­нес­си; Огаста по­лу­чи­ла вы­ход к бас­сей­ну реки Мис­си­си­пи); в 1847 году от­кры­ты ка­нал «Ога­ста» (в об­ход по­ро­гов на реке Са­ван­на) и мост че­рез реку. На­ча­лось бур­ное ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие го­ро­да: поя­ви­лись пред­при­ятия лёг­кой (хлоп­ча­то­бу­маж­ной, швей­ной), пи­ще­вой, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей и других от­рас­лей промышленности. В хо­де Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов пре­вра­тил­ся в главный центр про­изводства по­ро­ха для ар­мии южан (за­вод «Confederate Powder Works»; со­ору­жён в 1861-1862 годах; дей­ст­во­вал до 1865 года; ны­не па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры). Серь­ёз­но не по­стра­дав по вре­мя вой­ны, про­дол­жал бы­ст­ро раз­ви­вать­ся в пе­ри­од Ре­кон­ст­рук­ции Юга США. В конце XIX века про­цве­таю­щий тор­го­во-промышленный узел, центр тор­гов­ли хлоп­ком (в 1872-1964 годах дейст­во­ва­ла Хлоп­ко­вая бир­жа) и хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности (по­лу­чил из­вест­ность как «Лоу­элл Юга», по на­зва­нию од­но­го из круп­ней­ших тек­стиль­ных цен­тров Но­вой Анг­лии). В 1888, 1908, 1912 годах го­род по­нёс зна­чительный ущерб от на­вод­не­ний, в 1916 году - от по­жа­ра (сго­ре­ло бо­лее 740 зда­ний). В 1917 году к юго-за­па­ду от Огасты воз­ник­ла ба­за ар­мии США Камп-Гор­дон (с 1956 года Форт-Гор­дон, ны­не ме­сто дис­ло­ка­ции цен­тра профессиональной под­го­тов­ки во­ен­но­слу­жа­щих и шта­ба войск свя­зи). В 1920-1930-е годы эко­но­мическое зна­че­ние го­ро­да сни­зи­лось. Но­вый пе­ри­од подъ­ё­ма и бы­ст­ро­го раз­ви­тия Огасты при­шёл­ся на 1940-60-е годы: по­строе­ны пред­при­ятия хи­мической, атом­ной промышленности . В 1970-1990-е годы пе­ре­жи­вал упа­док, со­про­во­ж­дав­ший­ся на­ко­п­ле­ни­ем со­ци­аль­ных про­блем (столк­но­ве­ния аф­роа­ме­ри­кан­цев с по­ли­ци­ей в мае 1970 года и др.).

Ста­рей­шие со­ору­же­ния Огасты - до­ма Ме­доу-гар­ден (около 1791 года) и Э. Хар­ри­са (1797). Центр го­ро­да со­хра­нил ре­гу­ляр­ную ис­то­рическую пла­ни­ров­ку (1736): ма­ги­ст­раль­ные ули­цы про­ло­же­ны па­рал­лель­но реке Са­ван­на. В цен­тре рас­по­ло­же­ны Спринг­филд­ская бап­ти­ст­ская цер­ковь (1801; рас­ши­ре­на в 1822 году; но­вое зда­ние в сти­ле нео­го­ти­ки, 1897), бывший Дом пра­ви­тель­ст­ва (около 1801 года), дом Н. Уэра [1818; ны­не Институт ис­кусств Гер­тру­ды Хер­берт (ос­но­ван в 1937 году); оба в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле], Пер­вая пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (1809-1812, архитектор Р. Миллс; пе­ре­строе­на в 1847 году и 1951-1978 годах) и бывший Медицинсий кол­ледж (1835) в сти­ле клас­си­циз­ма , Хлоп­ко­вая бир­жа в фор­мах тю­до­ров­ско­го сти­ля (1880-е годы; ре­кон­ст­рук­ция в 1990-е годы; ны­не от­де­ле­ние бан­ка Geor­gia Bank & Trust), нео­ро­ман­ская ка­то­лическая церковь Святого Серд­ца Хри­сто­ва (1898-1900, архитектор К. От­тен; ны­не куль­тур­ный центр), зда­ние поч­там­та и су­да в сти­ле не­оре­нес­санс (1916, архитектор О. Уэн­де­рот), вы­сот­ное зда­ние «Ла­мар бил­динг» в рус­ле чи­каг­ской шко­лы (1918, ар­хи­тек­то­ры Дж.Л. При­чер, У.Л. Сто­ддарт; над­строй­ка, 1975, архитектор И.М. Пей), ря­до­вая жи­лая за­строй­ка XIX - начала XX веков. Так­же в городе Огаста - ком­плекс Ар­се­на­ла (XIX век; ны­не в со­ста­ве Университета Джорд­жия-Рид­жентс; дом ко­мен­дан­та в ду­хе пал­ла­ди­ан­ст­ва, 1827-1829).

Огаста - ре­гио­наль­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Университет Джорд­жия-Рид­жентс в Огасте (бывший Университет Огасты; 1783; современное название с 2012 года), кол­лед­жи: не­го­су­дарственный Пейн (1882; аф­роа­ме­ри­кан­ский), тех­ни­че­ский (1961; современное название с 2000 года) и другие Му­зеи: ис­то­ри­че­ский (1937), ху­до­же­ствен­ный У. Мор­ри­са (1985; со­б­ра­ние про­из­ве­де­ний искусства американского Юга). Те­ат­ры: «Им­пе­ри­ал» (1918), ис­то­ри­че­ский (1935), Мил­ле­ра (1940), «Ога­ста- Ми­ни» (1975), «Форт-Гор­дон-Дин­нер». Раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс «Белл ау­ди­то­ри­ум». Сим­фо­нический ор­кестр (1954). Еже­год­ные со­стя­за­ния ков­бо­ев и другие городские фес­ти­ва­ли и празд­ни­ки.

«Ога­ста На­ше­нал Голф Клаб» с 1934 года про­во­дит тра­диционный тур­нир «Мас­терс» - пер­вый из че­ты­рёх еже­год­ных круп­ней­ших в ми­ре тур­ни­ров по голь­фу (в ап­ре­ле). В городе Огаста ба­зи­ру­ет­ся из­вест­ная бейс­боль­ная ко­ман­да «ГринД­жэ­кетс» (вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Лейк Ол­м­стед»; свыше 4 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (80,4% ВРП в 2010 году), в том числе административные, фи­нан­со­вые (бан­ков­ско-стра­хо­вые, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью и др.), де­ло­вые, транс­порт­но-ло­ги­стические ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­ра­зо­вание и здра­во­охра­не­ние. Раз­ви­ва­ет­ся сек­тор био­тех­но­ло­гий (на ба­зе ла­бо­ра­то­рий ком­па­нии «CareSouth» и Университета Джорд­жия-Рид­жентс). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности (13,3% ВРП): тек­стиль­ная, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная (пред­при­ятие ком­па­нии «International Paper Company»), хи­ми­че­ская («Procter & Gamble» - син­те­ти­ческие мою­щие и кос­ме­тические сред­ст­ва; «Biotest Pharma­ceuticals Corporation» - био­те­ра­пев­тические пре­па­ра­ты для ле­че­ния за­бо­ле­ва­ний пе­че­ни; «Solvay Advanced Polymers» - син­те­тичекие смо­лы и пла­ст­мас­сы; «Olin Corpo­ration» - хлор, хлор-ще­лоч­ные про­дук­ты и бо­е­при­па­сы), пище­вая («Kellogg Company» и др.). Про­изводство ми­ни-трак­то­ров (за­вод ком­па­нии «Deere & Company»), те­п­ло­изо­ля­ци­он­ных ма­те­риа­лов («Thermal Ceramics»). На до­лю строй­ин­ду­ст­рии при­хо­дит­ся 5,1% ВРП, при­го­род­но­го сельского хозяйства - 1,2% (в ок­ре­ст­но­стях раз­ви­то пти­це­вод­ст­во).

В 30 км к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра Огасты - озеро Кларкс-Хилл (во­до­хра­ни­ли­ще Стром-Тер­монд) на реке Са­ван­на; в 40 км к юго-вос­то­ку (в шта­те Южная Ка­ро­ли­на) - Центр атом­ной промышленности и раз­рабо­ток «Са­ван­на Ри­вер» Министерства энер­ге­ти­ки США [пе­ре­ра­бот­ка и хра­не­ние ра­дио­ак­тив­ных ма­те­риа­лов; в со­ста­ве Цен­тра - един­ст­вен­ный в стра­не за­вод по про­изводству три­тия и МОКС-то­п­ли­ва (MOX fuel; около 10 тысяч за­ня­тых)] и Национальная ла­бо­ра­то­рия «Са­ван­на Ри­вер» (тех­но­ло­гические раз­ра­бот­ки в об­лас­ти во­до­род­ной энер­ге­ти­ки, вос­ста­нов­ле­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды по­сле ра­дио­ак­тив­но­го за­гряз­не­ния и др.; около 1 тысячи за­ня­тых); в 41 км к юго-вос­то­ку (штат Джорд­жия) - АЭС «Alvin W. Vogtle» (1987-1989; мощ­ность 2430 МВт).

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