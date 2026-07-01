ОГАСТА
ОГАСТА - город на Юге США, в северо-восточной части штата Джорджия, на границе со штатом Южная Каролина.
Население 199,8 тысяч челвоек (2013; в том числе 50,5% - афроамериканцы), второй по числу жителей в штате после Атланты. Вместе с пригородами (часть на территории штата Южная Каролина) образует городскую агломерацию Огаста - Ричмонд (так называемая Большая Огаста) с населением около 600 тысяч человек. Расположен на правом берегу реки Саванна. Узел автомобильных и железнодорожных магистралей. Региональные аэропорты Огасты (в 11 км к югу от центра города) и Даниел-Филд (в 6 км к западу).
Основан в 1736 году по приказу первого губернатора английской колонии Джорджия Дж. Оуглторпа (Оглторп). Назван в честь жены Фредерика, принца Уэльского, Августы. В 1763, 1773 годах к Огасте был присоединён ряд земель к западу от реки Саванна, уступленных индейцами. С 1777 году в составе графства Ричмонд. В XVIII веке крупный центр торговли мехами, затем табаком и хлопком. Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов дважды захватывался британскими войсками, находился под их контролем в январе - феврале 1779 года, в мае 1780 - июне 1781 годов. В 1785-1795 годах административный центр штата Джорджия. С 1798 года имеет статус города. В 1816 году соединён паромным сообщением с городом Саванна; в 1833 году - железной дорогой с морским портом Чарлстон в штате Южная Каролина (после чего усилился приток иммигрантов); в 1845 году - железной дорогой с городом Атланта (в 1850 году продлена до города Чаттануга, штат Теннесси; Огаста получила выход к бассейну реки Миссисипи); в 1847 году открыты канал «Огаста» (в обход порогов на реке Саванна) и мост через реку. Началось бурное индустриальное развитие города: появились предприятия лёгкой (хлопчатобумажной, швейной), пищевой, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности. В ходе Гражданской войны в США 1861-1865 годов превратился в главный центр производства пороха для армии южан (завод «Confederate Powder Works»; сооружён в 1861-1862 годах; действовал до 1865 года; ныне памятник архитектуры). Серьёзно не пострадав по время войны, продолжал быстро развиваться в период Реконструкции Юга США. В конце XIX века процветающий торгово-промышленный узел, центр торговли хлопком (в 1872-1964 годах действовала Хлопковая биржа) и хлопчатобумажной промышленности (получил известность как «Лоуэлл Юга», по названию одного из крупнейших текстильных центров Новой Англии). В 1888, 1908, 1912 годах город понёс значительный ущерб от наводнений, в 1916 году - от пожара (сгорело более 740 зданий). В 1917 году к юго-западу от Огасты возникла база армии США Камп-Гордон (с 1956 года Форт-Гордон, ныне место дислокации центра профессиональной подготовки военнослужащих и штаба войск связи). В 1920-1930-е годы экономическое значение города снизилось. Новый период подъёма и быстрого развития Огасты пришёлся на 1940-60-е годы: построены предприятия химической, атомной промышленности. В 1970-1990-е годы переживал упадок, сопровождавшийся накоплением социальных проблем (столкновения афроамериканцев с полицией в мае 1970 года и др.).
Старейшие сооружения Огасты - дома Медоу-гарден (около 1791 года) и Э. Харриса (1797). Центр города сохранил регулярную историческую планировку (1736): магистральные улицы проложены параллельно реке Саванна. В центре расположены Спрингфилдская баптистская церковь (1801; расширена в 1822 году; новое здание в стиле неоготики, 1897), бывший Дом правительства (около 1801 года), дом Н. Уэра [1818; ныне Институт искусств Гертруды Херберт (основан в 1937 году); оба в георгианском стиле], Первая пресвитерианская церковь (1809-1812, архитектор Р. Миллс; перестроена в 1847 году и 1951-1978 годах) и бывший Медицинсий колледж (1835) в стиле классицизма, Хлопковая биржа в формах тюдоровского стиля (1880-е годы; реконструкция в 1990-е годы; ныне отделение банка Georgia Bank & Trust), неороманская католическая церковь Святого Сердца Христова (1898-1900, архитектор К. Оттен; ныне культурный центр), здание почтамта и суда в стиле неоренессанс (1916, архитектор О. Уэндерот), высотное здание «Ламар билдинг» в русле чикагской школы (1918, архитекторы Дж.Л. Причер, У.Л. Стоддарт; надстройка, 1975, архитектор И.М. Пей), рядовая жилая застройка XIX - начала XX веков. Также в городе Огаста - комплекс Арсенала (XIX век; ныне в составе Университета Джорджия-Риджентс; дом коменданта в духе палладианства, 1827-1829).
Огаста - региональный центр науки, образования и культуры. Университет Джорджия-Риджентс в Огасте (бывший Университет Огасты; 1783; современное название с 2012 года), колледжи: негосударственный Пейн (1882; афроамериканский), технический (1961; современное название с 2000 года) и другие Музеи: исторический (1937), художественный У. Морриса (1985; собрание произведений искусства американского Юга). Театры: «Империал» (1918), исторический (1935), Миллера (1940), «Огаста- Мини» (1975), «Форт-Гордон-Диннер». Развлекательный комплекс «Белл аудиториум». Симфонический оркестр (1954). Ежегодные состязания ковбоев и другие городские фестивали и праздники.
«Огаста Нашенал Голф Клаб» с 1934 года проводит традиционный турнир «Мастерс» - первый из четырёх ежегодных крупнейших в мире турниров по гольфу (в апреле). В городе Огаста базируется известная бейсбольная команда «ГринДжэкетс» (выступает на стадионе «Лейк Олмстед»; свыше 4 тысяч мест).
Основа городской экономики - сфера услуг (80,4% ВРП в 2010 году), в том числе административные, финансовые (банковско-страховые, операции с недвижимостью и др.), деловые, транспортно-логистические услуги, оптовая и розничная торговля, образование и здравоохранение. Развивается сектор биотехнологий (на базе лабораторий компании «CareSouth» и Университета Джорджия-Риджентс). Ведущие отрасли промышленности (13,3% ВРП): текстильная, целлюлозно-бумажная (предприятие компании «International Paper Company»), химическая («Procter & Gamble» - синтетические моющие и косметические средства; «Biotest Pharmaceuticals Corporation» - биотерапевтические препараты для лечения заболеваний печени; «Solvay Advanced Polymers» - синтетичекие смолы и пластмассы; «Olin Corporation» - хлор, хлор-щелочные продукты и боеприпасы), пищевая («Kellogg Company» и др.). Производство мини-тракторов (завод компании «Deere & Company»), теплоизоляционных материалов («Thermal Ceramics»). На долю стройиндустрии приходится 5,1% ВРП, пригородного сельского хозяйства - 1,2% (в окрестностях развито птицеводство).
В 30 км к северо-западу от центра Огасты - озеро Кларкс-Хилл (водохранилище Стром-Термонд) на реке Саванна; в 40 км к юго-востоку (в штате Южная Каролина) - Центр атомной промышленности и разработок «Саванна Ривер» Министерства энергетики США [переработка и хранение радиоактивных материалов; в составе Центра - единственный в стране завод по производству трития и МОКС-топлива (MOX fuel; около 10 тысяч занятых)] и Национальная лаборатория «Саванна Ривер» (технологические разработки в области водородной энергетики, восстановления окружающей среды после радиоактивного загрязнения и др.; около 1 тысячи занятых); в 41 км к юго-востоку (штат Джорджия) - АЭС «Alvin W. Vogtle» (1987-1989; мощность 2430 МВт).