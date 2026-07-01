ОГАРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ОГАРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - советский военный дея­тель, Мар­шал Советского Сою­за (1977), Ге­рой Советского Сою­за (1977).

Из кре­сть­ян. Окон­чил Во­енно-инженерную ака­де­мию имени В.В. Куй­бы­ше­ва (1941), опе­ра­тив­но-инженерный факультет этой ака­де­мии (1947), Во­енную ака­де­мию Ген­шта­ба (1959). На во­енной служ­бе с 1938 года. С на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны пол­ко­вой ин­же­нер в 17-й стрелковой ди­ви­зии Западного фрон­та. В сентябре 1941 - феврале 1942 годов стар­ший ин­же­нер по фор­тифи­ка­ции в инженерном управ­ле­нии Ка­рель­ско­го фрон­та, за­тем пол­ко­вой ин­же­нер в 289-й стрелковой ди­ви­зии и бри­гад­ный ин­же­нер 61-й морской стрелковой бри­га­ды. С декабря 1942 года по­мощ­ник начальника шта­ба инженерных войск 32-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии, с августа 1943 года по­мощ­ник начальника опе­ра­тив­но­го от­де­ла шта­ба инженерных войск Ка­рель­ско­го фрон­та. С мая 1944 года ди­ви­зи­он­ный ин­же­нер 122-й стрелковой ди­ви­зии на Ка­рель­ском, с но­ября на 2-м, за­тем на 3-м Украинском фрон­тах. В по­сле­во­ен­ные го­ды по­мощ­ник и стар­ший по­мощ­ник начальника шта­ба инженерных войск ар­мии в При­кар­пат­ском ВО (октябрь 1945 - январь 1946), заместитель начальника от­де­ла инженерного управ­ле­ния При­мор­ско­го ВО (с февраля 1947 года), стар­ший офи­цер от­де­ла (с сентября 1948 года), начальник от­де­ла опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния глав­но­ко­мандующего вой­ска­ми Даль­не­го Вос­то­ка (с января 1949 года). В мае - но­ябре 1953 года начальник опе­ра­тив­но­го от­де­ла, за­тем начальник опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния Даль­не­вос­точ­но­го ВО. По­сле окон­ча­ния Во­енной ака­де­мии Ген­шта­ба Огарков - ко­ман­дир мо­то­стрел­ко­вой ди­ви­зии в Груп­пе Советских войск в Гер­ма­нии (1959-1961), с декабря 1961 года начальник шта­ба Бе­ло­русского ВО, а с ию­ля 1963 года 1-й заместитель ко­мандующего вой­ска­ми это­го же ок­ру­га. В 1965-1968 годах ко­мандующий вой­ска­ми При­волж­ско­го ВО, за­тем 1-й заместитель начальника Ген­шта­ба Во­оруженных Сил СССР. С мар­та 1974 года заместитель министра обо­ро­ны СССР, с января 1977 года начальник Ген­шта­ба Воо­руженных Сил СССР - 1-й заместитель министра обо­ро­ны. Огарков сыг­рал боль­шую роль в соз­да­нии ко­ман­до­ва­ний войск на стра­те­гических на­прав­ле­ни­ях и ре­фор­ми­ро­ва­нии Войск ПВО. В 1984-1988 годах глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми Западного на­прав­ле­ния. В 1988-1992 годах в Груп­пе ге­не­раль­ных ин­спек­то­ров МО СССР (с 1991 года - РФ), од­но­вре­мен­но председатель Все­со­юз­но­го со­ве­та ве­те­ра­нов вой­ны, тру­да и Воо­руженных Сил СССР (1990-1991). С 1992 года со­вет­ник при Министерстве обо­ро­ны РФ.

Ле­нин­ская премия (1981). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1977, 1980), ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1969), ор­де­ном Су­во­ро­ва 1-й сте­пе­ни (1981) и др.

Сочинения:

Все­гда в го­тов­но­сти к за­щи­те Оте­че­ст­ва. М., 1982;

Ис­то­рия учит бди­тель­но­сти. М., 1985.