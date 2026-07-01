ОГАРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОГАРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - советский военный деятель, Маршал Советского Союза (1977), Герой Советского Союза (1977).
Из крестьян. Окончил Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева (1941), оперативно-инженерный факультет этой академии (1947), Военную академию Генштаба (1959). На военной службе с 1938 года. С начала Великой Отечественной войны полковой инженер в 17-й стрелковой дивизии Западного фронта. В сентябре 1941 - феврале 1942 годов старший инженер по фортификации в инженерном управлении Карельского фронта, затем полковой инженер в 289-й стрелковой дивизии и бригадный инженер 61-й морской стрелковой бригады. С декабря 1942 года помощник начальника штаба инженерных войск 32-й общевойсковой армии, с августа 1943 года помощник начальника оперативного отдела штаба инженерных войск Карельского фронта. С мая 1944 года дивизионный инженер 122-й стрелковой дивизии на Карельском, с ноября на 2-м, затем на 3-м Украинском фронтах. В послевоенные годы помощник и старший помощник начальника штаба инженерных войск армии в Прикарпатском ВО (октябрь 1945 - январь 1946), заместитель начальника отдела инженерного управления Приморского ВО (с февраля 1947 года), старший офицер отдела (с сентября 1948 года), начальник отдела оперативного управления главнокомандующего войсками Дальнего Востока (с января 1949 года). В мае - ноябре 1953 года начальник оперативного отдела, затем начальник оперативного управления Дальневосточного ВО. После окончания Военной академии Генштаба Огарков - командир мотострелковой дивизии в Группе Советских войск в Германии (1959-1961), с декабря 1961 года начальник штаба Белорусского ВО, а с июля 1963 года 1-й заместитель командующего войсками этого же округа. В 1965-1968 годах командующий войсками Приволжского ВО, затем 1-й заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР. С марта 1974 года заместитель министра обороны СССР, с января 1977 года начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР - 1-й заместитель министра обороны. Огарков сыграл большую роль в создании командований войск на стратегических направлениях и реформировании Войск ПВО. В 1984-1988 годах главнокомандующий войсками Западного направления. В 1988-1992 годах в Группе генеральных инспекторов МО СССР (с 1991 года - РФ), одновременно председатель Всесоюзного совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил СССР (1990-1991). С 1992 года советник при Министерстве обороны РФ.
Ленинская премия (1981). Награждён орденами Ленина (1977, 1980), орденом Красного Знамени (1969), орденом Суворова 1-й степени (1981) и др.
Сочинения:
Всегда в готовности к защите Отечества. М., 1982;
История учит бдительности. М., 1985.