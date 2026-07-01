ОГАНОВСКИЙ ПЁТР ИВАНОВИЧ

Из дворян Новгородской губернии. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 9.8.1867 поступил в 1-е военное Павловское училище. 31.12.1868 выписан в армию и назначен в 27-ю пехотную дивизию. 31.8.1869 зачислен в 106-й пехотный Уфимский полк. 3.3.1870 переведен в 118-й пехотный Шуйский полк. 29.6.1870 произведен в прапорщики. 21.4.1871 произведен в подпоручики. 11.5.1871 переведен в 17-й стрелковый батальон. 30.3.1874 произведен в поручики. 1.11.1876 назначен комендантом станции Славянская Курско-Харьковской железной дороги. 1.5.1877 произведен в штабс-капитаны. 16.6.1877 назначен комендантом железнодорожной станции Китилля в Румынии. 11.3.1878 назначен комендантом станции Бендеры Бендеро-Галацкой железной дороги. 2.11.1879 зачислен в Николаевскую академию Генерального штаба. 7.4.1882 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен в Виленский военный округ. 22.5.1882 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 16-й пехотной дивизии. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб с утверждением в должности. 8.4.1884 произведен в капитаны. 29.3.1885 назначен старшим адъютантом штаба 8-го армейского корпуса. С 2.11.1886 по 1.12.1887 прикомандирован к 57-й пехотному Модлинскому полку для цензового командования ротой. 4.10.1888 назначен и. д. штаб-офицера при управлении начальника 10-й местной бригады (с 17.6.1895 – Одесская местная бригада). 9.4.1889 произведен в подполковники с утверждением в должности. 28.3.1893 произведен в полковники. 17.6.1895 назначен дежурным штаб-офицером бригады. 15.1.1896 назначен начальником штаба войск Уральской области. 2.9.1900 назначен командиром 79-го пехотного Куринского полка. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 25.3.1904 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 2-й Сибирской пехотной дивизии. 23.8.1904 в бою у станции Янтай контужен в правую ногу. 24.3.1905 назначен генерал-квартирмейстером 1-й Маньчжурской армии. 12.2.1906 прикомандирован к штабу Кавказского военного округа. 21.11.1906 назначен начальником 53-й пехотной резервной бригады 18.4.1907 назначен начальником 66-й пехотной резервной бригады. 13.2.1909 назначен командующим 66-й пехотной дивизией (с 20.8.1910 – 52-я пехотная дивизия). 18.4.1910 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 24.10.1910 назначен начальником 51-й пехотной дивизии. 31.12.1913 произведен в генералы от инфантерии с увольнением со службы по возрастному цензу с мундиром и пенсией. Участник Первой мировой войны. 12.9.1914 определен на службу из отставки (со старшинством с 29.12.1922) с назначением в резерв чинов при штабе Киевского военного округа 24.1.1915 назначен командиром 4-го Кавказского армейского корпуса.19.12.1915 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 16.4.1916 назначен командиром 3-го армейского корпуса. 11.9.1916 назначен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 17.6.1917 назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. Дальнейшая судьба неизвестна.

На 1913 – вдовец. Сын: Николай (1.11.1874, Вильно–1938, Уфа), известный ученый-экономист и политический деятель.