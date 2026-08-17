ОГАНОВ Арнольд Арамович

Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и культурологии Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Ведущий специалист в области исследований эстетики, теории культуры и искусства.

В 1955 г. окончил среднюю школу. В 1956 г. поступил и в 1961 г. окончил Азербайджанский госуниверситет им. С.М. Кирова, филологический факультет. С 1961 г. по 1962 г. работал литературным сотрудником в республиканских газетах. В 1962-1963 – сотрудник Азербайджанского гидрогеологического управления.

В 1963 по 1966 - аспирант Института философии АН СССР. В 1967 г. А.А. Оганов успешно окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Проблема правды и правдоподобия в искусстве».

С 1967 по 1970 гг. – младший научный сотрудник сектора эстетики Института философии АН СССР. С 1970 г. по 1982 г. последовательно старший преподаватель кафедры эстетики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1970-1974 гг.), доцент и старший научный сотрудник (1974-1982 гг.). В 1979 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Гносеологический анализ закономерностей художественного творчества» на философском факультете МГУ; ученое звание профессора присвоено в 1985 г.

Оганов А.А. с 1970 г. ведет активную преподавательскую работу сначала на кафедре эстетики философского факультета МГУ им.М.В. Ломоносова, затем с 1982 г. по 1988 г. в качестве заведующего кафедрой философии ГИТИСа. В эти же годы он успешно работал по совместительству в ИПК при МГУ им.М.В. Ломоносова.

С 1988 г. по 2013 г. работал профессором кафедры философии ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время является профессором кафедры эстетики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

В эти же годы работает по совместительству профессором кафедры этики и эстетики ВГИКА (1988-1990 гг.). С 1990 г. по настоящее время заведует кафедрой культурологии и философии ВТУ им. М.С. Щепкина. С 2002-2012 г. работал в качестве приглашенного профессора на кафедре теории и практики культуры в РАГС при Президенте РФ.

Основная проблематика исследовательских работ А. А. Оганова: вопросы эстетики, теории культуры, теории познания; психология и мотивы художественного творчества и восприятия; культура и цивилизация. А. А. Оганов – автор около 10 монографий, 30 учебных пособий и около 150 статей в научных сборниках («Эстетика и жизнь», «Труды Международного конгресса по эстетике», «Актуальные вопросы современной эстетики» и др.). Научные исследования профессора А.А. Оганова в области эстетики, теории культуры и искусства широко известны в стране и за рубежом.

Под его научным руководством подготовлено около 30 кандидатов и докторов наук. А. А. Оганов является инициатором и организатором ряда конференций по проблемам эстетики и теории культуры.

Сочинения:

Правда и правдоподобие в искусстве// Маркситстко-ленинская эстетика. М.,1972;

Логика художественного отражения. М. , 1972;

Теория отражения в искусстве. М. , 1978;

Произведение искусства и художественный образ. М.,1978;

Диалектика снятия объективного и субъективного в художественном творчестве// Марксистско-ленинская эстетика и художественное творчество. М.,1980;

Книга для учителей. Учебное пособие. М.,1983;

Художественный образ. Марксистско-ленинская эстетика. М., 1983;

Краткий словарь по эстетике. В соавт. М., 1983;

Принципы художественного обобщения// Эстетика. Учебное пособие на болгар. яз.София, 1990;

История и теория эстетических учений. Фундаментальный курс. (в соавт.Хангельдиева И.Г).М., 1992;

Теория и история мировой и отечественной культуры. Уч. пособие. (в соавт.Хангельдиева И.Г). М. , 1992;

Теория культуры. (в соавт.Хангельдиева И.Г). М., 2001;

Теория культуры. Уч. пособие. М. , 2006;

Сферы философского знания. Раздел 5// Философия. Учебное пособие. М., 2004;

Эстетическая сущность человека/ Философская антропология. Учебное пособие. М., 2005;

Философия социальных и гуманитарных наук. (в соавт.). М., 2006;

Теория искусства.(в соавт.Хангельдиева И.Г.). М., 2006;

Философия социальных и гуманитарных наук. Уч. пособие для вузов. Изд. 2-е, испр. и доп. Общая редакция, соавтор Лебедев С.А. М., 2008;

Управление культурой и современными коммуникациями: предпринимательство в культуре. Коллективная монография в 2-х томах. (в соавт.). М., 2015.