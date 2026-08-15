ОФШОРНАЯ ЗОНА

ОФШОРНАЯ ЗОНА (от английского off shore - вне берега) - территория, юрисдикция которой устанавливает налоговые льготы при создании компании, образованной нерезидентами и осуществляющей деятельность вне территории регистрации (офшорная компания).

Офшорная зона - разновидность особых экономических зон. Регистрация компании в Офшорной зоне представляет собой один из приёмов налогового планирования, с помощью которого предприниматель добивается оптимизации налоговой нагрузки и выводит свой бизнес из сферы действия государственного контроля.

В отношении офшорных компаний (в нормативных правовых актах чаще всего именуются как International Business Company - IBC или International Company - IC) устанавливается не только льготный налоговый режим, сводящийся к полному или частичному освобождению от уплаты всех или отдельных налогов в государстве регистрации, но и специальные правовые условия: офшорные компании не представляют в государственные органы бухгалтерскую или налоговую отчётность, информацию о своей внутренней структуре, обеспечивая тем самым высокий уровень конфиденциальности информации, на них не распространяется ряд мер валютного контроля, их владельцы в ряде случаев получают дополнительные гарантии защиты собственности и так далее.

Большинство из современных Офшорных зон - это небольшие островные государства и территории, для которых доходы от регистрации офшорных компаний являются важным источником пополнения бюджета ( Багамские , Бермудские, Британские Виргинские, Гернси, Джерси, Каймановы , Мэн и другие). Такие Офшорные зоны отличаются упрощённым порядком регистрации офшорных компаний (включая возможность их регистрации на анонимных учредителей), минимальными требованиями к отчётности, высоким уровнем конфиденциальности. Доходы офшорных компаний полностью освобождены от налогообложения. За это компании уплачивают ежегодно в пользу администрации Офшорной зоны незначительный фиксированный сбор.

Особую группу Офшорных зон составляют государства с льготным налогообложением отдельных видов деятельности (например, банковский бизнес в Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, торговые компании и производственные холдинги в Нидерландах , судовладельческий бизнес в Панаме, Либерии, Гибралтаре). В отдельных государствах льготные режимы налогообложения действуют в отношении сразу нескольких отраслей (например, на Кипре - для судовладельческого и банковского бизнеса). Офшорные компании, зарегистрированные на территории данных юрисдикций, могут воспользоваться нормами соглашений об избежании двойного налогообложения при соблюдении антиофшорного законодательства. Степень государственного регулирования предпринимательской деятельности в этой группе офшорных юрисдикций существенно сильнее, чем в «островных» офшорах, но это компенсируется имиджевыми преимуществами (прежде всего для европейских Офшорных зон) и использованием устоявшихся традиций международного налогового планирования.

Налоговые юрисдикции, предоставляющие зарегистрированным компаниям не полное налоговое освобождение, а только отдельные налоговые скидки, а также сотрудничающие с иностранными налоговыми администрациями по обмену информацией в целях налогообложения, иногда называются оншорными зонами.

Офшорная зона может распространяться не на всю территорию государства, а ограничиваться лишь отдельными его регионами - территорией субъекта федеративного государства, единицей административно-территориального деления (например, в США - штаты Вайоминг, Делавэр, Невада, в Италии - муниципальное образование Кампионе, в Китае - специальные административные районы Сянган и Аомынь).

Единого списка Офшорных зон не существует. Списки таких зон составляются международными экономическими организациями (ОЭСР, Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов), а также государственными органами отдельных стран. В России зоны, близкие к офшорным, существовали в 1990-е годы в Калмыкии и Ингушетии. В РФ существует Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций. Применяемый в России перечень Офшорных зон утверждён Министерством финансов России в соответствии со статьей 284 Налогового кодекса РФ.

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