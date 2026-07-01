ОФФЕНБAХ-АМ-МАЙН

ОФФЕНБAХ-АМ-МАЙН (нем. Offenbach am Main) - город в центральной части Германии, земля Гессен .

Население 116,9 тысяч человек (2013), из них около 31% - иностранцы, главным образом турки, итальянцы, греки, сербы, арабы (по доле иммигрантов Оффенбах-ам-Майн занимает 1-е место среди крупных, с населением свыше 100 тысяч человек, городов страны). Расположен на левом берегу реки Майн, в 40 км от места её впадения в Рейн . Входит в полицентрическую Франкфуртскую (Рейнско-Майнскую) конурбацию, является юго-востчнымо пригородом Франкфурта-на-Майне. Узел автомобильных и железных дорог; через город проходят автомагистрали: Эммерих - Дюссельдорф - Франкфурт-на-Майне - Нюрнберг - Пассау (одна из главных в стране) и «Таунус - Оденвальд» (Оберурзель - Франкфурт-на-Майне - Ной-Изенбург - Эгельсбах) и железнодрожная магистраль Франкфурт-на-Майне - Ханау-ам-Майн - Фульда - Бебра. Река Майн соединяет Оффенбах-ам-Майн с крупнейшей в Западной Европе Рейнской водно-транспортной системой, через канал Майн-Дунай - со странами Юго-Восточной Европы. Авиаперевозки обеспечивает международный аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Поселение на месте современного Оффенбах-ам-Майна возникло предположительно во 2-й половине VI века. Впервые Оффенбах-ам-Майн упоминается в письменных источниках в 977 году. Первоначально принадлежал роду министериалов Хаген-Мюнценбергов, с 1255 года - графам Фалькенштайнам. В 1486 году перешёл во владение графов Изенбургов, с 1556 года служил им резиденцией. В 1559 году в Оффенбах-ам-Майне проведена Реформация . Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов захвачен баварскими войсками. После их изгнания в 1631 году шведский король Густав II Адольф принял в Оффенбах-ам-Майне капитуляцию Франкфурта-на-Майне. В 1635-1642 годах временно находился во владении ландграфов Гессен-Дармштадтских. В 1698 году граф Иоганн Филипп фон Изенбург-Оффенбах (1685-1718 годы) принял в Оффенбах-ам-Майне беженцев-гугенотов, что положило начало его быстрому экономическому развитию и превращению в город.

В 1806 году в составе владений Изенбургов вошёл в Рейнский союз, по решению Венского конгресса 1814-1815 годов передан Австрии. В 1816-1918 годах в составе провинции Штаркенбург Великого герцогства Гессен (в 1871 году вошло в Германскую империю). В 1828-1835 годах место проведения международных ярмарок (вместо утратившего значение ярмарочного центра Франкфурта-на-Майне). С 1832 года центр одноименного округа. В 1848 году связан железной дорогой с Франкфуртом-на-Майне. Со 2-й половины XIX века крупный промышленный центр; гл.авные отрасли: кожевенная (развивается с XVIII века), химическая (производство анилиновых красителей, нафтола и другого) и металлообрабатывающая (строительные металлоконструкции; обе возникли после сооружения речного порта Оффенбах-ам-Майна, 1899-1902 годы). В 1908 году к Оффенбах-ам-Майну присоединена близлежащая коммуна Бюргель. С 1919 года ведущий промышленный центр провинции Штаркенбург Народного государства Гессен в составе веймарской, с 1933 года гитлеровской Германии. В 1920 году на короткое время оккупирован французскими войсками. В 1938 году к Оффенбах-ам-Майну присоединена коммуна Бибер, в 1942 году - коммуна Румпенхайм; в ноябре 1938 года город получил статус самостоятельной административной единицы. В годы 2-й мировой войны в результате англо-американских бомбардировок в Оффенбах-ам-Майне разрушено около 36% городской застройки. С 1945 года в американской. зоне оккупации, включён в состав земли Грос-Гессен (с 1.12.1946 года Гессен), с 1949 года в ФРГ. С середины XX века город постепенно утрачивал традиционные отрасли промышленности (основная часть предприятий была закрыта или перенесена в другие районы страны).

В историческом центре города - замок Изенбург (1560-е годы), французская реформатская церковь (1699-1718 годы), замок Румпенхайм в стиле классицизма (XVIII век разрушен во время 2-й мировой войны, восстановлен в 2002 году), дворец Бюзинг (1775, перестроен в 1901-1907 годах в стиле необарокко), католическая церковь Святой Марии в формах необарокко (1911-1913 годы, архитектор Л. Беккер), синагога (1913-1916 годы; ныне театр), вилла Циммера (1912-1913 годы, архитектор Д. Бём, смотри Бём, семья), фабрика братев Хайне (1912-1914 годы, архитектор Х. Эберхардт). Среди построек 2-й половины XX - начала XXI веков: Ратуша (1971, архитектурное бюро «Meier, Graf, Speidel»), здание городской сберегательной кассы (1999, архитектурное бюро «KSP Jürgen Engel Architekten»), небоскрёб «City Tower» (2001-2003 годы, архитектурное бюро «Novotny Mähner Assoziierte»; высота 120 м, самое высокое здание Оффенбах-ам-Майна).

Главный вуз города - Институт дизайна (основан в 1832 году как художественное училище, современный статус с 1970 года). Академия управления и хозяйства (2006). Музеи: Немецкий музей кожевенного дела (1917; объединяет три музея: обуви; прикладного искусства, ремесла и дизайна от Средневековья до современности; этнологический с отделениями Азии, Африки и Америки), истории города (1917), К. Клингшпора (1953; история письменной культуры человечества, книгопечатания и полиграфии), современного искусства имени художника Б. Розенхайма (2008; собрание живописи, графики и скульптуры XX-XXI веков).

Оффенбахский футбольный клуб «Киккерс» - один из старейших в Германии (основан в 1901 году), 2-кратный вице- чемпион ФРГ (1950, 1959), обладатель Кубка ФРГ (1970), в начале XXI века выступает в 3-й бундеслиге, принимает соперников на стадионе «Шпарда-Банк-Гессен» (2012; 20,5 тысяч мест; сооружён на месте стадиона «Биберер Берг», 1921).

В начале XXI века основа городской экономики - сфера услуг; её ведущие сектора: административные, деловые, транспортно-логистические, финансовые, информационные и телекоммуникационные услуги, оптовая и розничная торговля, издательская деятельность. В Оффенбах-ам-Майне базируются: европейские представительства южно-коррейских компаний «Hyundai» (автомобилестроение) и «Kumho Tire» (производство автомобильных шин); германские отделения французской компании AREVA (оборудование для атомной энергетики и другое), американской «Honeywell» (электронные системы управления, автоматизации и другое) и британской «Deltec International Courier» (логистика); региональное отделение французской компании «Capgemini» (консалтинг в сфере менеджмента и информационных технологий); действуют несколько баз сингапурской логистической компании «APL Logistics». В городе создан крупнейший в стране кластер предприятий, специализирующихся в области технического, промышленного и художественного дизайна (свыше 4 тысяч специалистов, несколько сотен архитектурных и дизайнерских бюро, студий графики, анимации и другого). Здесь же размещается Метеорологическая служба Германии.

Основная отрасль промышленности - машиностроение. Оффенбах-ам-Майн - один из ведущих в стране центров производства полиграфического и конторского оборудования, копировальной и офсетной техники (предприятия «manroland AG»). Важное значение имеет производство автокомплектующих для сборочных заводов Рейнско-Майнского региона. Завод датского концерна «Danfoss» выпускает компрессоры, холодильную технику, тепловую и разнообразную промышленную автоматику. Химическая промышленность специализируется на выпуске полупродуктов для производства полиэфирных волокон. Оффенбах-ам-Майн - один из главных в Германии центров по выпуску разнообразных красителей и пигментов, полиэфирных смол (американская компания «Invista») и полупродуктов для их производства («Allessa»), мыла, средств личной гигиены и парфюмерно-косметических товаров («M. Kappus»), лаков и красок («Alfred Clouth Lackfabrik»), резинотехнических изделий и кожзаменителей. В начале XXI века быстро развивается фармацевтическая промышленность. Сохранившиеся кожевенно-обувные предприятия специализируются на изготовлении малосерийных партий дорогостоящей обуви (компании «Seeger Lederwaren», «Comtesse» и другие). Компания «Pirastro» - один из ведущих в мире производителей струн для музыкальных инструментов, канифоли и хирургических шовных материалов. Предприятия табачной, пищевой, фаянсовой, полиграфической промышленности. На окраине Оффенбах-ам-Майна - крупный мусоросжигательный завод (перерабатывает свыше 200 тысяч тонн мусора в год, обеспечивает значительную часть потребностей города в электроэнергии).