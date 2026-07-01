ОДЗУ ЯСУДЗИРО
ОДЗУ ЯСУДЗИРО - японский кинорежиссёр.
В кино с 1923 года (работал ассистентом оператора). Как режиссёр дебютировал фильмом «Меч покаяния» в костюмно-историческом жанре «дзидайгэки» (по собственному сценарию, 1927). Ранние ленты Одзу («Потеря жены», «Дурнушка», «Переезд супругов», все 1928 года, и др.) испытали влияние американской комедии. Последующие лаконичные бессюжетные фильмы, печальные и лирические, окрашенные мягким юмором, показывали современную будничную жизнь, взаимоотношения родителей и детей. Лучшие фильмы «немого» периода: «Университет-то я окончил…» (1929), «Токийский хор» (1931), «Родиться-то я родился…» (1932), «Повесть о плавучей траве» (1934), «Токийская гостиница» (1935). Первый звуковой фильм - «Единственный сын» (1936). Участвовал в японо-китайской войне 1937-1945 годов (в 1937-1939 годах) и во 2-й мировой войне. Среди фильмов военных лет: «Брат и сестра Тода» (1941), «Был отец» (1942). С конца 1940-х годов продолжал исследовать жизнь японской семьи: «Поздняя весна» (1949), «Время сбора урожая» (1951), «Вкус простой пищи» (1952), «Токийская повесть» (1953), «Ранняя весна» (1956), «Токийские сумерки» (1957), «Цветы Хиган» (1958, первый цветной фильм Одзу), «Вкус сайры» (1962). Режиссёрский стиль Одзу - классика японского кино - стал одной из основ традиционной школы национального кинематографа: спокойная композиция, замедленность действия, отсутствие острых драматических коллизий, долгие общие планы (снятые фронтально низко расположенной камерой), чёткость и ясность кадров, отсутствие затемнений и наплывов. С 1955 года генеральный секретарь Ассоциации кинорежиссёров Японии. Среди других фильмов: «Вступление в школу брака» (1930), «Весну приносит женщина» (1932), «Каприз» (1933), «Что забыла дама?» (1937), «Записки джентльмена из барака» (1947), «Сёстры Мунаката» (1950). В 1985 году В. Вендерс снял об Одзу документальный фильм «Токио-га»; ему же (наряду с Андреем А. Тарковским и Ф. Трюффо) посвятил фильм «Небо над Берлином» (1987).