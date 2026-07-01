ОДЗУ ЯСУДЗИРО

ОДЗУ ЯСУДЗИРО - японский ки­но­ре­жис­сёр.

В ки­но с 1923 года (ра­бо­тал ас­си­стен­том опе­ра­то­ра). Как ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал фильмом «Меч по­кая­ния» в кос­тюм­но-ис­то­рическом жан­ре «дзи­дай­гэ­ки» (по собственному сце­на­рию, 1927). Ран­ние лен­ты Одзу («По­те­ря же­ны», «Дур­нуш­ка», «Пе­ре­езд суп­ру­гов», все 1928 года, и др.) ис­пы­та­ли влия­ние американской ко­ме­дии. По­сле­дую­щие ла­ко­нич­ные бес­сю­жет­ные филь­мы, пе­чаль­ные и ли­ри­че­ские, ок­ра­шен­ные мяг­ким юмо­ром, по­ка­зы­ва­ли современную буд­нич­ную жизнь, взаи­мо­от­но­ше­ния ро­ди­те­лей и де­тей. Луч­шие филь­мы «не­мо­го» пе­рио­да: «Уни­вер­си­тет-то я окон­чил…» (1929), «То­кий­ский хор» (1931), «Ро­дить­ся-то я ро­дил­ся…» (1932), «По­весть о пла­ву­чей тра­ве» (1934), «То­кий­ская гос­ти­ни­ца» (1935). Пер­вый зву­ко­вой фильм - «Един­ст­вен­ный сын» (1936). Уча­ст­во­вал в япо­но-ки­тай­ской вой­не 1937-1945 годов (в 1937-1939 годах) и во 2-й ми­ро­вой вой­не . Сре­ди филь­мов во­енных лет: «Брат и се­ст­ра То­да» (1941), «Был отец» (1942). С конца 1940-х годов про­дол­жал ис­сле­до­вать жизнь японской се­мьи: «Позд­няя вес­на» (1949), «Вре­мя сбо­ра уро­жая» (1951), «Вкус про­стой пи­щи» (1952), «То­кий­ская по­весть» (1953), «Ран­няя вес­на» (1956), «То­кий­ские су­мер­ки» (1957), «Цве­ты Хи­ган» (1958, пер­вый цвет­ной фильм Одзу), «Вкус сай­ры» (1962). Ре­жис­сёр­ский стиль Одзу - клас­си­ка японского ки­но - стал од­ной из ос­нов тра­диционной шко­лы национального ки­не­ма­то­гра­фа: спо­кой­ная ком­по­зи­ция, за­мед­лен­ность дей­ст­вия, от­сут­ст­вие ост­рых дра­ма­тических кол­ли­зий, дол­гие об­щие пла­ны (сня­тые фрон­таль­но низ­ко рас­по­ло­жен­ной ка­ме­рой), чёт­кость и яс­ность кад­ров, от­сут­ст­вие за­тем­не­ний и на­плы­вов. С 1955 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ас­со­циа­ции ки­но­ре­жис­сё­ров Япо­нии. Сре­ди других филь­мов: «Всту­п­ле­ние в шко­лу бра­ка» (1930), «Вес­ну при­но­сит жен­щи­на» (1932), «Ка­приз» (1933), «Что за­бы­ла да­ма?» (1937), «За­пис­ки джент­ль­ме­на из ба­ра­ка» (1947), «Сё­ст­ры Му­на­ка­та» (1950). В 1985 году В. Вен­дерс снял об Одзу до­ку­мен­таль­ный фильм «То­кио-га»; ему же (на­ря­ду с Ан­д­ре­ем А. Тар­ков­ским и Ф. Трюф­фо) по­свя­тил фильм «Не­бо над Бер­ли­ном» (1987).