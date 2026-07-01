ОДЗАВА СЭЙДЗИ

ОДЗАВА СЭЙДЗИ - американский ди­ри­жёр .

По про­ис­хо­ж­де­нию япо­нец, де­бю­ти­ро­вал в 1954 году с Сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Ра­дио Япо­нии (NHK) и Японским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром. В 1959 году окон­чил Выс­шую музыкальную шко­лу То­хо в То­кио (класс ком­по­зи­ции и ди­ри­жи­ро­ва­ния Х. Сай­то), ста­жи­ро­вал­ся у Э. Би­го в Па­ри­же (1959), у Ш. Мюн­ша и П. Мон­тё в Берк­шир­ском музыкальном цен­тре (США, 1960), у Г. фон Ка­рая­на в Бер­ли­не. В 1961-1965 годах ас­си­стент Л. Берн­стай­на в Нью-Йорк­ском фи­лар­мо­ническом ор­ке­ст­ре. Музыкальный руководитель Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра То­рон­то (1965-1969), Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Сан-Фран­ци­ско (1970-1976), Бос­тон­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1973-2002). Как опер­ный ди­ри­жёр де­бю­ти­ровал в 1969 году на Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле («Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны» В.А. Мо­цар­та ). В 1974 году впер­вые вы­сту­пил в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» с опе­рой П.И. Чай­ков­ско­го «Ев­ге­ний Оне­гин», ди­ри­жи­ро­вал ею в Бос­то­не (1976, Тать­яна - Г.П. Виш­нев­ская, Лен­ский - Н. Гед­да), в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (1986), Вен­ской государственной опе­ре (1988), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (1992). Ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­рой опе­ры «Святой Фран­циск Ас­сиз­ский» О. Мес­сиа­на (1983, Па­риж­ская опе­ра; из­да­на ау­дио­за­пись). В 1992 году ор­га­ни­зо­вал музыкальный фес­ти­валь в Ма­цу­мо­то (Япо­ния), ру­ко­во­дил по­ста­нов­ка­ми опер «Царь Эдип» и «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» И.Ф. Стра­вин­ско­го, «Гру­ди Ти­ре­сия» и «Диа­ло­ги кар­ме­литок» Ф. Пу­лен­ка, «Воц­цек» А. Бер­га. С 2002 года музыкальный руководитель Вен­ской государственной опе­ры. В 2003 году ос­но­вал ком­па­нию «То­кио опе­ра Но­мо­ри», где в 2005 году по­ста­вил опе­ру «Элек­тра» Р. Штрау­са. Га­ст­ро­ли­ру­ет во мно­гих стра­нах, в СССР впер­вые в 1973 году (с Сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Сан-Фран­ци­ско). Сре­ди за­пи­сей: опе­ры «Бен­ве­ну­то Чел­ли­ни» Г. Бер­лио­за, «Сказ­ки Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха, «Кар­мен» Ж. Би­зе, «Элек­тра» и «Са­ло­мея» Р. Штрау­са, «Пи­ко­вая да­ма» Чай­ков­ско­го, все со­чи­не­ния М. Ра­ве­ля, все сим­фо­нии Г. Ма­ле­ра, «Шехе­ра­за­да» и «Свет­лый празд­ник» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, сим­фо­нии С.С. Про­кофь­е­ва .