ОДЗАВА СЭЙДЗИ
ОДЗАВА СЭЙДЗИ - американский дирижёр.
По происхождению японец, дебютировал в 1954 году с Симфоническим оркестром Радио Японии (NHK) и Японским филармоническим оркестром. В 1959 году окончил Высшую музыкальную школу Тохо в Токио (класс композиции и дирижирования Х. Сайто), стажировался у Э. Биго в Париже (1959), у Ш. Мюнша и П. Монтё в Беркширском музыкальном центре (США, 1960), у Г. фон Караяна в Берлине. В 1961-1965 годах ассистент Л. Бернстайна в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. Музыкальный руководитель Симфонического оркестра Торонто (1965-1969), Симфонического оркестра Сан-Франциско (1970-1976), Бостонского симфонического оркестра (1973-2002). Как оперный дирижёр дебютировал в 1969 году на Зальцбургском фестивале («Так поступают все женщины» В.А. Моцарта). В 1974 году впервые выступил в лондонском театре «Ковент-Гарден» с оперой П.И. Чайковского «Евгений Онегин», дирижировал ею в Бостоне (1976, Татьяна - Г.П. Вишневская, Ленский - Н. Гедда), в миланском театре «Ла Скала» (1986), Венской государственной опере (1988), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (1992). Дирижировал премьерой оперы «Святой Франциск Ассизский» О. Мессиана (1983, Парижская опера; издана аудиозапись). В 1992 году организовал музыкальный фестиваль в Мацумото (Япония), руководил постановками опер «Царь Эдип» и «Похождения повесы» И.Ф. Стравинского, «Груди Тиресия» и «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка, «Воццек» А. Берга. С 2002 года музыкальный руководитель Венской государственной оперы. В 2003 году основал компанию «Токио опера Номори», где в 2005 году поставил оперу «Электра» Р. Штрауса. Гастролирует во многих странах, в СССР впервые в 1973 году (с Симфоническим оркестром Сан-Франциско). Среди записей: оперы «Бенвенуто Челлини» Г. Берлиоза, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Кармен» Ж. Бизе, «Электра» и «Саломея» Р. Штрауса, «Пиковая дама» Чайковского, все сочинения М. Равеля, все симфонии Г. Малера, «Шехеразада» и «Светлый праздник» Н.А. Римского-Корсакова, симфонии С.С. Прокофьева.