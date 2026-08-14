Одза́ки, Хоцуми

Одза́ки, Хоцуми (29.04.1901, Сиракава, префектура Гифу — 07.11.1944, Токио) — японский политолог, советский разведчик (группа Р. Зорге ). Из семьи журналиста. С конца 1901 до 1922 жил с родителями на Тайване . Окончил Токийский университет (1925); в студенческие годы увлекся идеями марксизма и социализма. В 1926–1934 работал в газете «Асахи», в 1928–1932 корреспондент в Шанхае, где подружился и начал сотрудничать с Зорге. В качестве эксперта по экономическим и политическим проблемам Китая выступал в печати, участвовал в работе аналитических центров «Тоа мондай тёсакай» («Общество изучения проблем Восточной Азии», с 1934), «Сёва Кэнкюкай» («Исследовательское общество Сёва», с 1937) и «Асамэсикай» («Общество завтрака», с 1938) при премьер-­министре Ф. Коноэ; передавал ценную информацию советской разведке. С 1939 работал в Исследовательском отделе Южно-­Маньчжурской железной дороги в Токио. 15 октября 1941 года арестован по обвинению в шпионаже и государственной измене; 29 сентября 1943 приговорен к смертной казни, 7 ноября 1944 повешен. Посмертную известность получили его письма к жене из тюрьмы. Награжден орденом Отечественной вой­ны I степени (1964, посмертно).

Соч .: Тёсакусю (Собрание сочинений). В 5 т. Токио, 1977–1985 (на яп. яз.); Айдзё: ва фуру хоси но готоку. Сёкансю (Любовь, подобная падающей звезде. Письма). Токио, 2003 (1 изд. 1946) (на яп. яз.).

Лит .: Prange G. A. Target: Tokyo. The Story of the Sorge Spy Ring. New York, 1984; Johnson C. A. An Instance of Treason: Ozaki Hotsumi and the Sorge Spy Ring. Stanford (Ca.), 1990; Куланов А. Зорге. 2019 (2-е изд.). В. Э. Молодяков.