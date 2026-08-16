ОДРИЯ АМОРЕТТИ МАНУЭЛЬ АРТУРО

ОДРИЯ АМОРЕТТИ МАНУЭЛЬ АРТУРО - государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель Пе­ру, ди­ви­зи­он­ный ге­не­рал (1951).

В 1919 году окон­чил во­енную ака­де­мию в Ли­ме, про­дол­жил обу­че­ние в США. Уча­ст­ник вой­ны с Эк­ва­до­ром 1941-1942 годах. В 1946-1947 годах начальник ген­шта­ба, в 1947-1948 годах министр внутренних дел. Бу­ду­чи ак­тив­ным про­тив­ни­ком ап­риз­ма, осу­ще­ст­вил в 1948 году во­енный пе­ре­во­рот и сверг за­кон­ное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с од­ним из ли­де­ров Ап­рист­ской пар­тии Пе­ру Х.Л. Бус­та­ман­те. 27 октября 1948 года про­воз­гла­сил се­бя временным пре­зи­ден­том, в ию­ле 1950 года одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах , по­лу­чив 100% го­ло­сов из­би­ра­те­лей (был един­ст­вен­ным кан­ди­да­том). Ус­та­но­вил дик­та­тор­ский ре­жим ; за­пре­тил дея­тель­ность пар­тий и идей­но-по­ли­тических дви­же­ний ле­во­го тол­ка, от­ме­нил зна­чительную часть со­ци­аль­ных про­грамм. В 1956 году в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния оп­по­зиционных на­строе­ний раз­ре­шил дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий и объ­я­вил о про­ве­де­нии вы­бо­ров, от уча­стия в ко­то­рых от­ка­зал­ся. При пре­зи­ден­те Ф. Бе­ла­ун­де Тер­ри Одрия всту­пил в со­юз с Ап­ри­ст­ской пар­ти­ей. В 1961 году ос­но­вал и воз­гла­вил пар­тию Национальный со­юз од­ри­стов. В 1962 и 1963 годах вы­став­лял свою кан­ди­да­ту­ру на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. В по­след­ние го­ды жиз­ни ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.