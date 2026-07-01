ОДОЕВСКИЙ ЯКОВ НИКИТИЧ
ОДОЕВСКИЙ ЯКОВ НИКИТИЧ - князь, русский государственный деятель, ближний боярин (1668).
Из рода Одоевских. Сын князя Н.И. Одоевского, внук князя И.Н. Одоевского Большого и Ф.И. Шереметева. Стольник (с 1653 года); в этом чине состоял в свите царя Алексея Михайловича в походах к Смоленску (1654) в русско-польскую войну 1654-1667 годов и к Риге (1656) в русско-шведскую войну 1656-1658 годов. В составе русского посольства во главе с князем Н.И. Одоевским ездил в Вильно на русско-польские переговоры, завершившиеся заключением Виленского перемирия 1656 года. В 1663 году пожалован в бояре, минуя чин окольничего. 1-й воевода в Астрахани (1663-1666, 1672-1674). Периодически возглавлял Боярские комиссии, управлявшие Москвой в отсутствие царей Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, Ивана V Алексеевича, Петра I. Получил почетные титулы наместника Костромского (1668) и Астраханского (1679). Глава приказов - Казанского дворца (1670-1672, 1681-1683), Сыскного (1677), Аптекарского (1689-1697). На свадьбе Алексея Михайловича с Наталией Кирилловной Нарышкиной (1671) 1-й дружка царя (жена Одоевского, урождённая княжна А.М. Пронская, - 1-я сваха). В 1672 году пытал (совместно с князьями И.А. Воротынским и В.С. Волынским) староверок боярыню Ф.П. Морозову, княгиню Е.П. Урусову и М.Г. Данилову. В том же году организовал аресты участников Разина восстания 1670-1671 годов, следствие и суровую расправу над ними, а также расследовал деятельность своего предшественника на посту воеводы в Астрахани И.Б. Милославского. По словам современников, в частности Л. Фабрициуса, Одоевский отличался чрезвычайной жестокостью («настолько привык к людским мукам, что по утрам ничего не мог съесть, не побывав в застенке», где приказывал, «не жалея сил, бить кнутом, поджаривать, вздымать на дыбу»). Участвовал в приведении московских и прочих чинов к присяге царю Фёдору Алексеевичу [в ночь с 29.01(08.02) на 30.01(09.02).1676] и царю Петру I [27.04(07.05).1682], проводил (совместно с князем Н.И. Одоевским, князем Г.А. Козловским и другими) смотр московских чинов в 1677 году, во время Чигиринских походов. Занимал почетное место, наряду с 9 ближними думными людьми, на церемонии венчания Ивана V Алексеевича и Петра I на царство 25 июня (5 июля) 1682 года. Глава русского посольства на русско-польских переговорах в деревне Андрусово, близ Смоленска, о заключении «вечного мира» с Речью Посполитой (1684; назначен в 1683 году). Глава Расправной палаты [с 12(22).09.1689; её член в 1680-1682]. С конца 1680-х годов занял первенствующее место в Боярской думе.
Крупный землевладелец, ему принадлежали вотчины в Бежецком, Галицком (Галичском), Коломенском, Костромском, Московском, Нижегородском, Переславль-Залесском уездах. В Московском уезде на свои средства построил церкви во имя Михаила Архангела (1660-е годы) в селе Архангельское (Уполозы; ныне Музей-усадьба Архангельское) и в честь Казанской иконы Божией Матери (1670-е годы) в селе Марково (ныне Раменского района Московская область). Одоевский отпет патриархом Адрианом 9(19) августа 1697 года и похоронен в церкви во имя преподобного Кирилла Белозерского в Московском Кремле.