ОДОЕВСКИЙ ЯКОВ НИКИТИЧ

ОДОЕВСКИЙ ЯКОВ НИКИТИЧ - князь, русский государственный дея­тель, ближ­ний боя­рин (1668).

Из ро­да Одо­ев­ских. Сын князя Н.И. Одо­ев­ско­го , внук князя И.Н. Одо­ев­ско­го Большого и Ф.И. Ше­ре­ме­те­ва. Столь­ник (с 1653 года); в этом чи­не со­сто­ял в сви­те ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в по­хо­дах к Смо­лен­ску (1654) в русско-польскую вой­ну 1654-1667 годов и к Ри­ге (1656) в русско-шведскую вой­ну 1656-1658 годов. В со­ста­ве русского по­соль­ст­ва во гла­ве с князем Н.И. Одо­ев­ским ез­дил в Виль­но на русско-польские пе­ре­го­во­ры, за­вер­шив­шие­ся за­клю­че­ни­ем Ви­лен­ско­го пе­ре­ми­рия 1656 года. В 1663 году по­жа­ло­ван в боя­ре, ми­нуя чин околь­ни­че­го. 1-й вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1663-1666, 1672-1674). Пе­рио­ди­чес­ки воз­глав­лял Бо­яр­ские ко­мис­сии, уп­рав­ляв­шие Моск­вой в от­сут­ст­вие ца­рей Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, Ивана V Алексее­ви­ча, Пет­ра I. По­лу­чил почетные ти­ту­лы на­ме­ст­ни­ка Ко­ст­ром­ско­го (1668) и Ас­т­ра­хан­ско­го (1679). Гла­ва при­ка­зов - Ка­зан­ско­го двор­ца (1670-1672, 1681-1683), Сы­ск­но­го (1677), Ап­те­кар­ско­го (1689-1697). На свадь­бе Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча с Наталией Ки­рилловной На­рыш­ки­ной (1671) 1-й друж­ка ца­ря (же­на Одоевского, уро­ж­дён­ная княж­на А.М. Прон­ская, - 1-я сва­ха). В 1672 году пы­тал (совместно с князьями И.А. Во­ро­тын­ским и В.С. Во­лын­ским) ста­ро­ве­рок боя­ры­ню Ф.П. Мо­ро­зо­ву, княгиню Е.П. Уру­сову и М.Г. Да­ни­ло­ву. В том же го­ду ор­га­ни­зо­вал аре­сты уча­ст­ни­ков Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов, след­ст­вие и су­ро­вую рас­пра­ву над ни­ми, а так­же рас­сле­до­вал дея­тель­ность сво­его пред­ше­ст­вен­ни­ка на по­сту вое­во­ды в Ас­т­ра­ха­ни И.Б. Ми­ло­слав­ско­го. По сло­вам со­вре­мен­ни­ков, в ча­ст­но­сти Л. Фаб­ри­циу­са, Одоевский от­ли­чал­ся чрез­вы­чай­ной жес­то­ко­стью («на­столь­ко при­вык к люд­ским му­кам, что по ут­рам ни­че­го не мог съесть, не по­бы­вав в за­стен­ке», где при­ка­зы­вал, «не жа­лея сил, бить кну­том, под­жа­ри­вать, взды­мать на ды­бу»). Участ­во­вал в при­ве­де­нии московских и прочих чи­нов к при­ся­ге ца­рю Фё­до­ру Алек­сее­ви­чу [в ночь с 29.01(08.02) на 30.01(09.02).1676] и ца­рю Пет­ру I [27.04(07.05).1682], про­во­дил (совместно с князем Н.И. Одо­ев­ским, князем Г.А. Коз­лов­ским и другими) смотр московских чи­нов в 1677 году, во вре­мя Чи­ги­рин­ских по­хо­дов. За­ни­мал почетное ме­сто, на­ря­ду с 9 ближ­ни­ми дум­ны­ми людь­ми, на це­ре­мо­нии вен­ча­ния Ива­на V Алек­сее­ви­ча и Пет­ра I на цар­ст­во 25 июня (5 июля) 1682 года. Гла­ва русского по­соль­ст­ва на русско-польских пе­ре­го­во­рах в деревне Ан­д­ру­со­во, близ Смо­лен­ска, о за­клю­че­нии «веч­но­го ми­ра» с Ре­чью По­спо­ли­той (1684; на­зна­чен в 1683 году). Гла­ва Рас­прав­ной па­ла­ты [с 12(22).09.1689; её член в 1680-1682]. С конца 1680-х годов за­нял пер­вен­ст­вую­щее ме­сто в Бо­яр­ской ду­ме.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, ему при­над­ле­жа­ли вот­чи­ны в Бе­жец­ком, Га­лиц­ком (Га­лич­ском), Ко­ло­мен­ском, Ко­ст­ром­ском, Московском, Ни­же­го­род­ском, Пе­ре­славль-За­лес­ском уез­дах. В Московском уезде на свои сред­ст­ва по­стро­ил церк­ви во имя Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла (1660-е годы) в селе Ар­хан­гель­ское (Упо­ло­зы; ны­не Му­зей-усадь­ба Ар­хан­гель­ское) и в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1670-е годы) в селе Мар­ко­во (ны­не Ра­мен­ско­го района Московская область). Одоевский от­пет пат­ри­ар­хом Ад­риа­ном 9(19) августа 1697 года и по­хо­ро­нен в церкви во имя преподобного Ки­рил­ла Бе­ло­зер­ско­го в Мос­ков­ском Крем­ле.