ОДОЕВСКИЙ НИКИТА РОМАНОВИЧ

ОДОЕВСКИЙ НИКИТА РОМАНОВИЧ - слу­жи­лый князь, русский госуадрственный и во­енный дея­тель, боя­рин (с 1571 года).

Из ро­да Одо­ев­ских, отец И.Н. Одо­ев­ско­го Боль­шо­го . Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1547 году как уча­ст­ник сва­деб­ных тор­жеств великого князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча и княж­ны Уль­я­ны Дмит­ри­ев­ны (уро­ж­дён­ной Па­лец­кой). Вла­дел ча­стью Одое­ва, Пе­ре­мыш­ля на реке Ока, а так­же Лих­ви­ном (совместно с князем Д.С. Одо­ев­ским). С вклю­че­ни­ем Лих­ви­на с уез­дом в оп­рич­ни­ну в 1565 году, ве­ро­ят­но, ут­ра­тил на не­го вла­дель­че­ские пра­ва. По све­де­ни­ям князя А.М. Курб­ско­го, при­над­ле­жал к чис­лу тех русских кня­зей, ко­то­рые «бы­ли на сво­их уде­лах и ве­лие от­чи­ны под со­бою име­ли; а ко­ли­ко ты­сящь с них не чту воин­ст­ва бы­ло слуг их». В Дво­ро­вой тет­ра­ди 1550-х годов за­пи­сан в чис­ле слу­жи­лых кня­зей. В начале 1559 года на­прав­лен (вме­сте с И.Б. Блу­до­вым) в по­го­ню за крым­ски­ми та­та­ра­ми к реке Се­вер­ский До­нец, об­на­ру­жил по­ки­ну­тую кал­гой Му­хам­мед-Ги­ре­ем сто­ян­ку со мно­же­ст­вом пад­ших ло­ша­дей и верб­лю­дов. Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов : по­стель­ник в цар­ском ста­не и еса­ул в цар­ской сви­те Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го во вре­мя По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов. В 1565-1570 годах слу­жил в зем­щи­не: 1-й вое­во­да в Де­ди­ло­ве (сентябрь 1565 года), По­че­пе (1566-1567), Дан­ко­ве (1569), Сер­пу­хо­ве (1569-1570). Уча­ст­ник Зем­ско­го со­бо­ра 1566 года как дво­ря­нин 1-й ста­тьи, был в чис­ле по­ру­чи­те­лей по князю М.И. Во­ро­тын­ско­му (12.04.1566). 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка на бе­ре­гу (1567/68). В 1570 году при­нят в оп­рич­ни­ну. Вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки войск, сто­яв­ших в Та­ру­се (1571), в том же го­ду вы­сту­пил в чис­ле по­ру­чи­те­лей по князю И.Ф. Мсти­слав­ско­му. От­ли­чил­ся при от­ра­же­нии про­ры­ва крым­ских та­тар на Сень­ки­не бро­де (1571). В декабре 1571 года - январе 1572 года со­про­во­ж­дал ца­ря в по­езд­ке в Нов­го­род. В январе 1572 года уча­ст­во­вал в со­ста­ве бо­яр­ской ко­мис­сии в пе­ре­го­во­рах со шведскими по­сла­ми о за­клю­че­нии пе­ре­ми­рия. 2-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де на шве­дов в Ли­во­нию (вес­на 1572 года). Ко­ман­дуя пол­ком пра­вой ру­ки, от­ли­чил­ся в сра­же­нии «на Оке-ре­ке в верх На­ры» (28 ию­ля) пе­ред Мо­ло­дин­ской бит­вой 1572 года. В сентябре 1572 года Одоевскому бы­ло по­ру­че­но со­би­рать вой­ска в Му­ро­ме и Ниж­нем Нов­го­ро­де, с по­мо­щью ко­то­рых он по­да­вил вос­стание про­тив русской ад­ми­ни­ст­ра­ции гор­ной и лу­го­вой че­ре­ми­сы (зи­ма 1572/1573 годов). 15 апреля 1573 года на­зна­чен 1-м вое­во­дой пол­ка пра­вой ру­ки в Та­ру­су, но уже в мае по­пал в опа­лу вме­сте с про­чи­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми бе­ре­го­вой служ­бы на реке Ока - князьями М.И. Во­ро­тын­ским и М.Я. Мо­ро­зо­вым (из ро­да Мо­ро­зо­вых), ко­то­рые об­ви­ня­лись яко­бы в по­ку­ше­нии на жизнь ца­ря и тай­ных сно­ше­ни­ях с крым­ским ха­ном Дев­лет-Ги­ре­ем I. По све­де­ни­ям князя Курб­ско­го, царь Иван IV по­сле жес­то­ких пы­ток при­ка­зал от­пра­вить по­лу­мёрт­во­го Одоевского в тем­ни­цу на Бе­лое озе­ро, где он и скон­чал­ся. Вла­де­ния Одоевского бы­ли кон­фи­ско­ва­ны в поль­зу ца­ря. По при­ка­зу Ива­на IV имя Одоевского не бы­ло вклю­че­но в крат­кую и про­стран­ную ре­дак­ции «Си­но­ди­ка опаль­ных» (1583-1584). Чле­ны се­мьи Одоевского не сми­ри­лись с от­ка­зом ца­ря его реа­би­ли­ти­ровать и вне­сли имя Одоевского для по­ми­на­ния в си­но­ди­ки как не­вин­но «уби­ен­но­го». В октябре 1590 года вдо­ва Одоевского (в ино­че­ст­ве Фео­до­ра) вне­сла в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь на по­ми­на­ние му­жа 100 руб­лей.