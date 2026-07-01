ОДОЕВСКИЙ НИКИТА РОМАНОВИЧ
ОДОЕВСКИЙ НИКИТА РОМАНОВИЧ - служилый князь, русский госуадрственный и военный деятель, боярин (с 1571 года).
Из рода Одоевских, отец И.Н. Одоевского Большого. Впервые упоминается в 1547 году как участник свадебных торжеств великого князя Юрия Васильевича и княжны Ульяны Дмитриевны (урождённой Палецкой). Владел частью Одоева, Перемышля на реке Ока, а также Лихвином (совместно с князем Д.С. Одоевским). С включением Лихвина с уездом в опричнину в 1565 году, вероятно, утратил на него владельческие права. По сведениям князя А.М. Курбского, принадлежал к числу тех русских князей, которые «были на своих уделах и велие отчины под собою имели; а колико тысящь с них не чту воинства было слуг их». В Дворовой тетради 1550-х годов записан в числе служилых князей. В начале 1559 года направлен (вместе с И.Б. Блудовым) в погоню за крымскими татарами к реке Северский Донец, обнаружил покинутую калгой Мухаммед-Гиреем стоянку со множеством падших лошадей и верблюдов. Участник Ливонской войны 1558-1583 годов: постельник в царском стане и есаул в царской свите Ивана IV Васильевича Грозного во время Полоцкого похода 1562-1563 годов. В 1565-1570 годах служил в земщине: 1-й воевода в Дедилове (сентябрь 1565 года), Почепе (1566-1567), Данкове (1569), Серпухове (1569-1570). Участник Земского собора 1566 года как дворянин 1-й статьи, был в числе поручителей по князю М.И. Воротынскому (12.04.1566). 1-й воевода большого полка на берегу (1567/68). В 1570 году принят в опричнину. Воевода полка правой руки войск, стоявших в Тарусе (1571), в том же году выступил в числе поручителей по князю И.Ф. Мстиславскому. Отличился при отражении прорыва крымских татар на Сенькине броде (1571). В декабре 1571 года - январе 1572 года сопровождал царя в поездке в Новгород. В январе 1572 года участвовал в составе боярской комиссии в переговорах со шведскими послами о заключении перемирия. 2-й воевода сторожевого полка в походе на шведов в Ливонию (весна 1572 года). Командуя полком правой руки, отличился в сражении «на Оке-реке в верх Нары» (28 июля) перед Молодинской битвой 1572 года. В сентябре 1572 года Одоевскому было поручено собирать войска в Муроме и Нижнем Новгороде, с помощью которых он подавил восстание против русской администрации горной и луговой черемисы (зима 1572/1573 годов). 15 апреля 1573 года назначен 1-м воеводой полка правой руки в Тарусу, но уже в мае попал в опалу вместе с прочими руководителями береговой службы на реке Ока - князьями М.И. Воротынским и М.Я. Морозовым (из рода Морозовых), которые обвинялись якобы в покушении на жизнь царя и тайных сношениях с крымским ханом Девлет-Гиреем I. По сведениям князя Курбского, царь Иван IV после жестоких пыток приказал отправить полумёртвого Одоевского в темницу на Белое озеро, где он и скончался. Владения Одоевского были конфискованы в пользу царя. По приказу Ивана IV имя Одоевского не было включено в краткую и пространную редакции «Синодика опальных» (1583-1584). Члены семьи Одоевского не смирились с отказом царя его реабилитировать и внесли имя Одоевского для поминания в синодики как невинно «убиенного». В октябре 1590 года вдова Одоевского (в иночестве Феодора) внесла в Троице-Сергиев монастырь на поминание мужа 100 рублей.