ОДОЕВСКИЙ НИКИТА ИВАНОВИЧ
ОДОЕВСКИЙ НИКИТА ИВАНОВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, дипломат, ближний боярин (1645).
Из рода Одоевских. Сын князя И.Н. Одоевского Большого, внук князя Н.Р. Одоевского. Отец Я.Н. Одоевского. Зять Ф.И. Шереметева (с 1622 года). Стольник (с 1618 года). В 1618 году находился в осадном «сидении» в Москве во время похода королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) на Русское госдуарство, за что поместье Одоевского переведено в вотчину. В 1633 году, во время Смоленской войны 1632-1634 годов, послан воеводой в Ржев для подготовки русского войска к походу под Смоленск. В 1640 году пожалован в бояре, минуя чин окольничего. 1-й воевода в Астрахани (1640-1642) и Казани (1651-1653, содействовал составлению чертежей для укрепления Закамской засечной черты); 1-й воевода большого полка в Ливнах и Белгороде (1646). Глава приказов - Казанского дворца и Сибирского (1643-1646), Большой казны (1666-1670, 1682), Иноземского, Рейтарского (1666-1670) и Аптекарского (1676-1689); руководил комиссией по составлению Соборного уложения 1649 года. Пожалован почетными титулами наместника Астраханского (1644) и Владимирского (1679). Глава русской делегаций на международных переговорах, проводившихся в Москве, - с датским посольством о заключении брака царевны Ирины Михайловны и сына датского короля Кристиана IV королевича Вальдемара Кристиана (1644), со шведским посольством о 3-й ратификации Столбовского мира 1617 года (1655-1656), с английским послом графом Ч.Г. Карлейлем о восстановлении торговых привилегий Московской компании (1664). Периодически возглавлял боярские комиссии, управлявшие Москвой в отсутствие царей Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, Ивана V Алексеевича, Петра I.
После смерти царя Михаила Фёдоровича 13(23) июля 1645 года Одоевский руководил церемонией крестного целования членов Боярской думы, московских чинов, детей боярских разных городов, гостей и других новому царю Алексею Михайловичу. 1-й дружка царя на его бракосочетании с Марией Ильиничной Милославской (1648), сидел в «отцово место» на другой свадьбе Алексея Михайловича с Наталией Кирилловной Нарышкиной (1671). Во время русско-польской войны 1654-1667 годов 1-й воевода передового полка: в 1654 году одержал победу на реке Колодня и участвовал в занятии русским войском городов Орша и Дубровно, а также в 1655 году во взятии Вильно. Во главе русских посольств Одоевский направлялся на мирные переговоры с Речью Посполитой (1656, когда заключил Виленское перемирие 1656; 1658, 1660, 1662-1663, 1664; 1674-1674/1675 годов, когда было подтверждено Андрусовское перемирие 1667 года). После поражения русского войска в Конотопском сражении 1659 года руководил (совместно с князем Ф.Ф. Волконским) строительством укреплений в Москве в связи с угрозой нападения крымского хана Мухаммед-Гирея IV на город. Расследовал дело о проклятии царя Алексея Михайловича патриархом Никоном (1663; его обвинитель на церковном соборе 1666-1667), назван патриархом «человеком прегордым» и «врагом всякой истины». С середины 1660-х годов Одоевский занимал первенствующее место в Боярской думе. После кончины Алексея Михайловича в ночь с 29 января (8 февраля) на 30 января (9 февраля) 1676 года участвовал в приведении к присяге части московских и прочих чинов царю Фёдору Алексеевичу, во время его венчания на царство 18(28) июня 1676 года в числе 3 бояр стоял на почетном месте. Глава Расправной палаты (1680-1682).
Крупный землевладелец, ему принадлежали вотчины в Бежецком, Дмитровском, Костромском, Московском, Муромском, Ряжском, Шацком, Ярославском уездах. На средства Одоевского в Московском университете в селе Никольское (Урюпино; ныне в усадьбе Никольское-Урюпино) построена церковь во имя Святого Николая Чудотворца (1664-1665, освящена в 1667 году). Похоронен в Троице-Сергиевом монастыре. Сохранились два письма царя Алексея Михайловича к Одоевскому и два ответа на них Одоевского (1652 и 1653 годы; опубликованы в издании «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею», 1836, т. 4, № 329, и в журнале «Москвитянин», 1851, № 2, 14).