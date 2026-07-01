ОДОЕВСКИЙ НИКИТА ИВАНОВИЧ

ОДОЕВСКИЙ НИКИТА ИВАНОВИЧ - князь, русский государственный и во­енный дея­тель, ди­пло­мат, ближ­ний боя­рин (1645).

Из ро­да Одо­ев­ских. Сын князя И.Н. Одо­ев­ско­го Большого, внук князя Н.Р. Одо­ев­ско­го . Отец Я.Н. Одо­ев­ско­го. Зять Ф.И. Ше­ре­ме­те­ва (с 1622 года). Столь­ник (с 1618 года). В 1618 году на­хо­дил­ся в осад­ном «си­де­нии» в Мо­ск­ве во вре­мя по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) на Русское госдуарство, за что по­ме­стье Одоевского пе­ре­ве­де­но в вот­чи­ну. В 1633 году, во вре­мя Смо­лен­ской вой­ны 1632-1634 годов, по­слан вое­во­дой в Ржев для под­го­тов­ки русского вой­ска к по­хо­ду под Смо­ленск. В 1640 году по­жа­лован в боя­ре, ми­нуя чин околь­ни­че­го. 1-й вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1640-1642) и Ка­за­ни (1651-1653, со­дей­ст­во­вал со­став­ле­нию чер­те­жей для ук­ре­п­ле­ния За­кам­ской за­сеч­ной чер­ты); 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Лив­нах и Бел­го­ро­де (1646). Гла­ва при­ка­зов - Ка­зан­ско­го двор­ца и Си­бир­ско­го (1643-1646), Боль­шой каз­ны (1666-1670, 1682), Ино­зем­ско­го, Рей­тар­ско­го (1666-1670) и Ап­те­кар­ско­го (1676-1689); ру­ко­во­дил ко­мис­си­ей по со­став­ле­нию Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года. По­жа­ло­ван почетными ти­ту­ла­ми на­ме­ст­ни­ка Ас­т­ра­хан­ско­го (1644) и Вла­ди­мир­ско­го (1679). Гла­ва русской де­ле­га­ций на ме­ж­ду­народных пе­ре­го­во­рах, про­во­див­ших­ся в Мо­ск­ве, - с датским по­соль­ст­вом о за­клю­че­нии бра­ка ца­рев­ны Ири­ны Ми­хай­лов­ны и сы­на датского ко­ро­ля Кри­стиа­на IV ко­ро­ле­ви­ча Валь­де­ма­ра Кри­стиа­на (1644), со шведским по­соль­ст­вом о 3-й ра­ти­фи­ка­ции Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года (1655-1656), с английским по­слом графом Ч.Г. Кар­лей­лем о вос­ста­нов­ле­нии тор­го­вых при­ви­ле­гий Московской ком­па­нии (1664). Пе­рио­ди­чес­ки воз­глав­лял бо­яр­ские ко­мис­сии, управ­ляв­шие Мо­ск­вой в от­сут­ст­вие ца­рей Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча, Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, Ивана V Алексеевича, Пет­ра I.

По­сле смер­ти ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча 13(23) июля 1645 года Одоевский ру­ко­во­дил це­ре­мо­ни­ей кре­ст­но­го це­ло­ва­ния чле­нов Бо­яр­ской ду­мы, московских чи­нов, де­тей бо­яр­ских раз­ных го­ро­дов, гос­тей и других но­во­му ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу. 1-й друж­ка ца­ря на его бра­ко­со­че­та­нии с Ма­ри­ей Иль­и­нич­ной Ми­ло­слав­ской (1648), си­дел в «от­цо­во ме­сто» на другой свадь­бе Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча с На­талией Ки­рил­лов­ной На­рыш­ки­ной (1671). Во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка: в 1654 году одер­жал по­бе­ду на реке Ко­лод­ня и уча­ст­во­вал в за­ня­тии русским вой­ском го­ро­дов Ор­ша и Дуб­ров­но, а так­же в 1655 году во взя­тии Виль­но. Во гла­ве русских по­сольств Одоевский на­прав­лял­ся на мир­ные пе­ре­го­во­ры с Ре­чью По­спо­ли­той (1656, ко­гда за­клю­чил Ви­лен­ское пе­ре­ми­рие 1656; 1658, 1660, 1662-1663, 1664; 1674-1674/1675 годов, ко­гда бы­ло под­твер­жде­но Ан­д­ру­сов­ское пе­ре­ми­рие 1667 года). По­сле по­ра­же­ния русского вой­ска в Ко­но­топ­ском сра­же­нии 1659 года ру­ко­во­дил (совместно с князем Ф.Ф. Вол­кон­ским) строи­тель­ст­вом ук­ре­п­ле­ний в Мо­ск­ве в свя­зи с уг­ро­зой на­па­де­ния крым­ско­го ха­на Му­хам­мед-Ги­рея IV на го­род. Рас­сле­до­вал де­ло о про­кля­тии ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном (1663; его об­ви­ни­тель на цер­ков­ном со­бо­ре 1666-1667), на­зван пат­ри­ар­хом «че­ло­ве­ком пре­гор­дым» и «вра­гом вся­кой ис­ти­ны». С середины 1660-х годов Одоевский за­ни­мал пер­вен­ст­вую­щее ме­сто в Бо­яр­ской ду­ме. По­сле кон­чи­ны Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в ночь с 29 января (8 февраля) на 30 января (9 февраля) 1676 года участ­во­вал в при­ве­де­нии к при­ся­ге ча­сти московских и про­чих чи­нов ца­рю Фё­до­ру Алек­сее­ви­чу, во вре­мя его вен­ча­ния на цар­ст­во 18(28) июня 1676 года в чис­ле 3 бо­яр сто­ял на почетном мес­те. Гла­ва Рас­прав­ной па­ла­ты (1680-1682).

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, ему при­над­ле­жа­ли вот­чи­ны в Бе­жец­ком, Дмит­ров­ском, Ко­ст­ром­ском, Мос­ков­ском, Му­ром­ском, Ряж­ском, Шац­ком, Яро­слав­ском уез­дах. На сред­ст­ва Одоевского в Мос­ков­ском университете в селе Ни­коль­ское (Урю­пи­но; ны­не в уса­дьбе Ни­коль­ское-Урю­пи­но) по­строе­на церковь во имя Святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1664-1665, ос­вя­ще­на в 1667 году). По­хо­ро­нен в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре. Со­хра­ни­лись два пись­ма ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча к Одоевскому и два от­ве­та на них Одоевского (1652 и 1653 годы; опубликованы в издании «Ак­ты, со­б­ран­ные в биб­лио­те­ках и ар­хи­вах Рос­сий­ской им­пе­рии Ар­хео­гра­фи­че­скою экс­пе­ди­ци­ею», 1836, т. 4, № 329, и в журнале «Мо­ск­ви­тя­нин», 1851, № 2, 14).