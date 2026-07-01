ОДОЕВСКИЙ ИВАН НИКИТИЧ

ОДОЕВСКИЙ ИВАН НИКИТИЧ Большой Мниха - князь, русский государственный и во­енный дея­тель, боя­рин (с 1606 ГОДА). Из ро­да Одо­ев­ских, сын Н.Р. Одо­ев­ско­го , отец Н.И. Одо­ев­ско­го .

При­двор­ную служ­бу на­чал в чи­не столь­ни­ка (с 1588 года), не­од­но­крат­но вы­пол­нял обя­зан­но­сти рын­ды (1590-1598). Уча­ст­во­вал в ме­ст­нических спо­рах с князем А.А. Те­лятев­ским (январь 1590 года, вме­сте с бра­том И.Н. Мень­шим Одо­ев­ским; ле­то 1590 года), с князем Ф.А. Но­гот­ко­вым (ле­то 1590 года, вме­сте с бра­том И.Н. Мень­шим Одо­ев­ским), с князь­я­ми Ва­си­ли­ем Ива­но­ви­чем Шуй­ским и Д.И. Шуй­ским (1600). Уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов, в том числе по­хо­да на Фин­лян­дию (1590). От­ли­чил­ся в бою под Мо­ск­вой во вре­мя раз­гро­ма войск крым­ско­го ха­на Га­зи-Ги­рея II (1591; на­гра­ж­дён «зо­ло­тым»). Уча­ст­во­вал в приё­ме по­соль­ст­ва Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1597) и в Зем­ском со­бо­ре 1598 года, из­брав­шем на цар­ст­во Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва. Ле­том - осе­нью 1601 года ру­ко­во­дил в Ту­ле, Кра­пив­не и Де­ди­ло­ве смот­ра­ми пол­ков русской ар­мии, обо­ро­няв­шей юго-восточные гра­ни­цы стра­ны от на­бе­гов крым­ских та­тар. В 1601-1605 годах в опа­ле.

В 1605 году вы­ста­вил со сво­их вла­де­ний 23 кон­ных для по­дав­ле­ния дви­же­ния Лже­дмит­рия I, не­смот­ря на это, уча­ст­во­вал в сва­деб­ных тор­же­ст­вах Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек (май 1606 года), по­жа­ло­ван в боя­ре. Под­дер­жал ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го. 1-й су­дья Московского суд­но­го при­ка­за (1606). Уча­ст­ник тор­жеств на свадь­бе ца­ря и княж­ны М.П. Буй­но­со­вой-Рос­тов­ской (1608). В 1609 году осад­ный вое­во­да для вы­ла­зок у Ар­бат­ских во­рот в Мо­ск­ве про­тив войск Лже­дмит­рия II.

1-й (1610, 1611-1616) и 2-й (1610-1611) во­е­во­да в Нов­го­ро­де. Не­смот­ря на из­вес­тие из Мо­ск­вы о свер­же­нии ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го, в 1610 году про­дол­жал вы­да­вать в Нов­го­ро­де гра­мо­ты от его имени. Лишь по­сле при­ез­да из Мо­ск­вы осе­нью 1610 года боя­ри­на И.М. Сал­ты­ко­ва был вы­ну­ж­ден вме­сте с тре­мя млад­ши­ми вое­во­да­ми при­сяг­нуть на имя ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го поль­ско­го ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV). Стал 2-м вое­во­дой. 12(22) марта 1611 года под­дер­жал пе­ре­во­рот, на­прав­лен­ный про­тив 1-го вое­во­ды И.М. Сал­ты­ко­ва. Воз­мож­но, был од­ним из его ор­га­ни­за­то­ров, так как по­сле пе­ре­во­ро­та вновь за­нял долж­ность 1-го вое­во­ды. Одоевский под­дер­жал дей­ст­вия Пер­во­го опол­че­ния 1611 года, обо­ро­нял Нов­го­род от шведских войск под ко­мандованием Я.П. Де­ла­гар­ди [08(18)-17(27).07.1611] во вре­мя Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. По­тер­пев по­ра­же­ние в ре­зуль­та­те ухо­да из го­ро­да по­сле не­дол­го­го со­про­тив­ле­ния от­ря­дов под ко­мандованием 2-го вое­во­ды чаш­ни­ка В.И. Бу­тур­ли­на и Л.А. Вель­я­ми­но­ва, был вы­ну­ж­ден вме­сте с нов­го­род­ским митрополитом Иси­до­ром сдать го­род и под­пи­сать до­го­вор с Де­ла­гар­ди. За Одоевским со­хра­ни­лись главным образом ди­пло­ма­тические и пред­ста­ви­тель­ские функ­ции, он так­же вли­ял на раз­да­чу по­мес­тий нов­го­род­ским де­тям бо­яр­ским и про­ве­рял пра­виль­ность сбо­ра на­ло­гов в ок­ку­пи­ро­ван­ных шве­да­ми зем­лях и го­ро­дах. Фак­тическая власть в Нов­го­ро­де и Нов­го­род­ской зем­ле ока­за­лась в ру­ках шведских вое­на­чаль­ни­ков Де­ла­гар­ди (1611-1614, 1615-1617) и Э. Гор­на (1614-1615). В ис­то­рио­гра­фии сис­те­ма управ­ле­ния в Нов­го­ро­де это­го вре­ме­ни по­лу­чи­ла название «пра­ви­тель­ст­ва Де­ла­гар­ди - Одо­ев­ско­го». За служ­бу шведский ко­роль Карл IX по­жа­ло­вал Одоевскому в по­ме­стье Свя­то­рус­ский Сла­вя­тин­ский по­гост в Ста­ро­рус­ском уезде (сентябрь 1611 года). В декабре 1611 года Одоевский вме­сте с митрополитом Иси­до­ром от­пра­ви­ли в Сток­гольм по­соль­ст­во во гла­ве с ар­химандритом Юрь­е­ва монастыря Ни­кан­дром с пред­ло­же­ни­ем за­нять русский пре­стол в Мо­ск­ве од­но­му из сы­новей шведского ко­ро­ля. Для вы­ра­бот­ки об­щей по­зи­ции по это­му во­про­су ус­та­но­вил кон­так­ты с ру­ко­во­ди­те­ля­ми Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов. Одоевский под­пи­сал при­го­вор [27.07(06.08).1613] и от­пра­вил де­ле­га­цию нов­го­род­цев в Вы­борг для пе­ре­го­во­ров об из­бра­нии на пре­стол шведского ко­ро­ле­ви­ча Кар­ла Фи­лип­па, ко­то­рый, од­на­ко, не по­ехал в Нов­го­род, а вер­нул­ся в Шве­цию (1613). В 1614 году спо­соб­ст­во­вал то­му, что нов­го­род­цы, при­нёс­шие при­ся­гу на вер­ность ко­ро­ле­ви­чу Кар­лу Фи­лип­пу, от­ка­за­лись от при­ся­ги шведскому ко­ро­лю Гус­та­ву II Адоль­фу .

По ини­циа­ти­ве Одоевского в начале 1615 года в Мо­ск­ву бы­ло от­прав­ле­но по­соль­ст­во во гла­ве с ар­химандритом Ху­тын­ско­го монастыря Ки­приа­ном (в не­го во­шли так­же Я.М. Бо­бо­ры­кин и М.Л. Му­равь­ёв). Их дея­тель­ность ста­ла от­прав­ной точ­кой пе­ре­го­во­ров, при­вед­ших к за­клю­че­нию Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года. В хо­де тай­ной встре­чи в Ап­текар­ской па­ла­те нов­го­род­ские по­слы 14(24) февраля 1615 года вновь под­твер­ди­ли боя­рину Б.М. Сал­ты­ко­ву и дум­но­му дья­ку П.А. Треть­я­ко­ву вер­ность нов­го­род­ско­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с Одоевским Русскому государству.

Был по­хо­ро­нен в со­бо­ре Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Ан­то­ние­ва монастыря в Нов­го­ро­де, позд­нее пе­ре­за­хо­ро­нен в Трои­це-Сер­гие­вом мо­на­сты­ре.