ОДОЕВСКИЙ ИВАН НИКИТИЧ
ОДОЕВСКИЙ ИВАН НИКИТИЧ Большой Мниха - князь, русский государственный и военный деятель, боярин (с 1606 ГОДА). Из рода Одоевских, сын Н.Р. Одоевского, отец Н.И. Одоевского.
Придворную службу начал в чине стольника (с 1588 года), неоднократно выполнял обязанности рынды (1590-1598). Участвовал в местнических спорах с князем А.А. Телятевским (январь 1590 года, вместе с братом И.Н. Меньшим Одоевским; лето 1590 года), с князем Ф.А. Ноготковым (лето 1590 года, вместе с братом И.Н. Меньшим Одоевским), с князьями Василием Ивановичем Шуйским и Д.И. Шуйским (1600). Участник русско-шведской войны 1590-1593 годов, в том числе похода на Финляндию (1590). Отличился в бою под Москвой во время разгрома войск крымского хана Гази-Гирея II (1591; награждён «золотым»). Участвовал в приёме посольства Священной Римской империи (1597) и в Земском соборе 1598 года, избравшем на царство Бориса Фёдоровича Годунова. Летом - осенью 1601 года руководил в Туле, Крапивне и Дедилове смотрами полков русской армии, оборонявшей юго-восточные границы страны от набегов крымских татар. В 1601-1605 годах в опале.
В 1605 году выставил со своих владений 23 конных для подавления движения Лжедмитрия I, несмотря на это, участвовал в свадебных торжествах Лжедмитрия I и М. Мнишек (май 1606 года), пожалован в бояре. Поддержал царя Василия Шуйского. 1-й судья Московского судного приказа (1606). Участник торжеств на свадьбе царя и княжны М.П. Буйносовой-Ростовской (1608). В 1609 году осадный воевода для вылазок у Арбатских ворот в Москве против войск Лжедмитрия II.
1-й (1610, 1611-1616) и 2-й (1610-1611) воевода в Новгороде. Несмотря на известие из Москвы о свержении царя Василия Шуйского, в 1610 году продолжал выдавать в Новгороде грамоты от его имени. Лишь после приезда из Москвы осенью 1610 года боярина И.М. Салтыкова был вынужден вместе с тремя младшими воеводами присягнуть на имя королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV). Стал 2-м воеводой. 12(22) марта 1611 года поддержал переворот, направленный против 1-го воеводы И.М. Салтыкова. Возможно, был одним из его организаторов, так как после переворота вновь занял должность 1-го воеводы. Одоевский поддержал действия Первого ополчения 1611 года, оборонял Новгород от шведских войск под командованием Я.П. Делагарди [08(18)-17(27).07.1611] во время Шведской интервенции начала XVII века. Потерпев поражение в результате ухода из города после недолгого сопротивления отрядов под командованием 2-го воеводы чашника В.И. Бутурлина и Л.А. Вельяминова, был вынужден вместе с новгородским митрополитом Исидором сдать город и подписать договор с Делагарди. За Одоевским сохранились главным образом дипломатические и представительские функции, он также влиял на раздачу поместий новгородским детям боярским и проверял правильность сбора налогов в оккупированных шведами землях и городах. Фактическая власть в Новгороде и Новгородской земле оказалась в руках шведских военачальников Делагарди (1611-1614, 1615-1617) и Э. Горна (1614-1615). В историографии система управления в Новгороде этого времени получила название «правительства Делагарди - Одоевского». За службу шведский король Карл IX пожаловал Одоевскому в поместье Святорусский Славятинский погост в Старорусском уезде (сентябрь 1611 года). В декабре 1611 года Одоевский вместе с митрополитом Исидором отправили в Стокгольм посольство во главе с архимандритом Юрьева монастыря Никандром с предложением занять русский престол в Москве одному из сыновей шведского короля. Для выработки общей позиции по этому вопросу установил контакты с руководителями Второго ополчения 1611-1612 годов. Одоевский подписал приговор [27.07(06.08).1613] и отправил делегацию новгородцев в Выборг для переговоров об избрании на престол шведского королевича Карла Филиппа, который, однако, не поехал в Новгород, а вернулся в Швецию (1613). В 1614 году способствовал тому, что новгородцы, принёсшие присягу на верность королевичу Карлу Филиппу, отказались от присяги шведскому королю Густаву II Адольфу.
По инициативе Одоевского в начале 1615 года в Москву было отправлено посольство во главе с архимандритом Хутынского монастыря Киприаном (в него вошли также Я.М. Боборыкин и М.Л. Муравьёв). Их деятельность стала отправной точкой переговоров, приведших к заключению Столбовского мира 1617 года. В ходе тайной встречи в Аптекарской палате новгородские послы 14(24) февраля 1615 года вновь подтвердили боярину Б.М. Салтыкову и думному дьяку П.А. Третьякову верность новгородского правительства во главе с Одоевским Русскому государству.
Был похоронен в соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде, позднее перезахоронен в Троице-Сергиевом монастыре.