ОДОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ОДОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - русский по­эт, уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов.

Из ро­да Одо­ев­ских, двою­род­ный брат В.Ф. Одо­ев­ско­го . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1821 года слу­жил в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку; кор­нет (1823). Член Северного общества (1825); уча­ст­во­вал в вос­ста­нии 14(26) декабря 1825 года на Се­нат­ской пло­ща­ди в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1826 году Вер­хов­ным уго­лов­ным су­дом при­го­во­рён к ка­торж­ным ра­бо­там сро­ком на 15 лет (в том же го­ду срок со­кра­щён до 8 лет). Ка­тор­гу от­бы­вал в Чи­тин­ском се­ле­нии Нер­чин­ско­го округа (1827-1830; ны­не город Чи­та) и поселке Пет­ров­ский За­вод Верх­не­удин­ско­го округа (1830-1832; ны­не город Пет­ровск-За­бай­каль­ский) Ир­кут­ской губернии. За­тем жил на по­се­ле­нии в селе Тель­ма (1832-1833) и селе Елань (1833-1836) Ир­кут­ско­го округа и в городе Ишим (1836-1837). По по­ве­ле­нию императора Ни­ко­лая I, по­сле­до­вав­ше­му в от­вет на про­ше­ние Одоевского, ле­том 1837 года на­прав­лен ря­до­вым в дей­ст­вую­щую ар­мию на Кав­каз, слу­жил в Ни­же­го­род­ском дра­гун­ском пол­ку.

С начала 1820-х годов со­чи­нял сти­хи; пер­вые (ано­ним­ные) пуб­ли­ка­ции от­но­сят­ся к 1830 году. Поч­ти все со­хра­нив­шие­ся сти­хо­тво­ре­ния Одоевского соз­да­ны по­сле 1825 года. Ав­тор сти­хо­тво­ре­ний «Струн ве­щих пла­мен­ные зву­ки…» (1828 или 1829 год; от­вет де­каб­ри­стов на по­сла­ние «В Си­бирь» А.С. Пуш­ки­на ) и «Не­дви­жи­мы, как мерт­вые в гро­бах…» (1831), в ко­то­ром от ли­ца сво­их то­ва­ри­щей-де­каб­ри­стов со­ли­да­ри­зи­ро­вал­ся с Поль­ским вос­ста­ни­ем 1830-1831 годов. Од­на­ко бо­лее ха­рак­тер­на для Одоевского ме­ди­та­тив­ная ли­ри­ка, вы­ра­жаю­щая в ду­хе ро­ман­тиз­ма ми­ро­ощу­ще­ние из­гнан­ни­ка и уз­ни­ка; её основные мо­ти­вы - пе­ре­жи­ва­ние оди­но­че­ст­ва («Ут­ро», 1826; «Уз­ни­ца Вос­то­ка», 1829), ут­ра­та и об­ре­те­ние ве­ры («Вос­кре­се­нье», 1826), смерть дру­зей («Эле­гия на смерть А.С. Гри­бое­до­ва», 1829), вос­по­ми­на­ния о люб­ви («Мой не­про­буд­ный сон», ме­ж­ду 1827 и 1833 годами; «Два об­раза», 1830), пред­чув­ст­вие оди­но­кой кон­чи­ны («Ку­да не­сё­тесь вы, кры­ла­тые ста­ни­цы?..», 1837) и др. По­эзия Одоевского на­сы­ще­на ус­лож­нён­ной ре­лигиозно-фи­лософской сим­во­ли­кой и ал­ле­го­рия­ми: «Эле­гия» («Что вы пе­чаль­ны, де­ти снов?», 1829), «Ди­фи­рамб» (1831; на 10-ле­тие смер­ти На­по­ле­о­на I), в ко­то­рых раз­ду­мья о со­вре­мен­но­сти и бу­ду­щем че­ло­ве­че­ст­ва об­ле­че­ны в фор­му мис­тических про­зре­ний; «Сла­вян­ские де­вы» (1830) о про­бле­ме славянского един­ст­ва; «Брак Гру­зии с Рус­ским цар­ст­вом» (1838) по по­во­ду по­ли­ти­ки Российской им­пе­рии в За­кав­ка­зье. Осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Одоевского за­ни­ма­ют сю­же­ты из русской ис­то­рии: сти­хо­тво­ре­ния «Де­ва. 1610 г. (К Ва­си­лию Шуй­ско­му)» (ме­ж­ду 1827 и 1830 годами), «Зо­си­ма. Нов­го­род­ская свя­то­пись», «Не­ве­до­мая стран­ни­ца», «Ио­анн Пре­по­доб­ный (Гро­бо­ко­па­тель)» (все 1829 или 1830 год), а так­же по­эма «Ва­силь­ко» (1829-1830; сохранились пес­ни 1, 2 и 4; о Ва­силь­ко Рос­ти­сла­ви­че), в ко­то­рой кня­же­ские меж­до­усо­би­цы конца XI века пред­став­ле­ны как от­ра­же­ние про­ти­во­бор­ст­ва язы­че­ст­ва и хри­сти­ан­ст­ва. Лич­ность и по­эзия Одоевского ока­за­ли зна­чительное влия­ние на М.Ю. Лер­мон­то­ва , по­зна­ко­мив­ше­го­ся с ним осе­нью 1837 года и на­пи­сав­ше­го стихотворение «Па­мя­ти А.И. Одо­ев­ского» (1839).

Сочинения:

Полное собрание сти­хо­тво­ре­ний и пи­сем / Под­гот. тек­ста, био­гра­фич. очерк и прим. И. А. Ку­ба­со­ва; вступ. ст. и ред. Д. Д. Бла­го­го. М.; Л., 1934;

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний / Вступ. ст., под­гот. тек­ста и прим. М. А. Бриск­ма­на. Л., 1958;

Сти­хо­тво­ре­ния. Пись­ма. М., 2003.