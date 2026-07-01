ОДОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ОДОЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - русский поэт, участник движения декабристов.
Из рода Одоевских, двоюродный брат В.Ф. Одоевского. Получил домашнее образование. С 1821 года служил в лейб-гвардии Конном полку; корнет (1823). Член Северного общества (1825); участвовал в восстании 14(26) декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. В 1826 году Верховным уголовным судом приговорён к каторжным работам сроком на 15 лет (в том же году срок сокращён до 8 лет). Каторгу отбывал в Читинском селении Нерчинского округа (1827-1830; ныне город Чита) и поселке Петровский Завод Верхнеудинского округа (1830-1832; ныне город Петровск-Забайкальский) Иркутской губернии. Затем жил на поселении в селе Тельма (1832-1833) и селе Елань (1833-1836) Иркутского округа и в городе Ишим (1836-1837). По повелению императора Николая I, последовавшему в ответ на прошение Одоевского, летом 1837 года направлен рядовым в действующую армию на Кавказ, служил в Нижегородском драгунском полку.
С начала 1820-х годов сочинял стихи; первые (анонимные) публикации относятся к 1830 году. Почти все сохранившиеся стихотворения Одоевского созданы после 1825 года. Автор стихотворений «Струн вещих пламенные звуки…» (1828 или 1829 год; ответ декабристов на послание «В Сибирь» А.С. Пушкина) и «Недвижимы, как мертвые в гробах…» (1831), в котором от лица своих товарищей-декабристов солидаризировался с Польским восстанием 1830-1831 годов. Однако более характерна для Одоевского медитативная лирика, выражающая в духе романтизма мироощущение изгнанника и узника; её основные мотивы - переживание одиночества («Утро», 1826; «Узница Востока», 1829), утрата и обретение веры («Воскресенье», 1826), смерть друзей («Элегия на смерть А.С. Грибоедова», 1829), воспоминания о любви («Мой непробудный сон», между 1827 и 1833 годами; «Два образа», 1830), предчувствие одинокой кончины («Куда несётесь вы, крылатые станицы?..», 1837) и др. Поэзия Одоевского насыщена усложнённой религиозно-философской символикой и аллегориями: «Элегия» («Что вы печальны, дети снов?», 1829), «Дифирамб» (1831; на 10-летие смерти Наполеона I), в которых раздумья о современности и будущем человечества облечены в форму мистических прозрений; «Славянские девы» (1830) о проблеме славянского единства; «Брак Грузии с Русским царством» (1838) по поводу политики Российской империи в Закавказье. Особое место в творчестве Одоевского занимают сюжеты из русской истории: стихотворения «Дева. 1610 г. (К Василию Шуйскому)» (между 1827 и 1830 годами), «Зосима. Новгородская святопись», «Неведомая странница», «Иоанн Преподобный (Гробокопатель)» (все 1829 или 1830 год), а также поэма «Василько» (1829-1830; сохранились песни 1, 2 и 4; о Василько Ростиславиче), в которой княжеские междоусобицы конца XI века представлены как отражение противоборства язычества и христианства. Личность и поэзия Одоевского оказали значительное влияние на М.Ю. Лермонтова, познакомившегося с ним осенью 1837 года и написавшего стихотворение «Памяти А.И. Одоевского» (1839).
Сочинения:
Полное собрание стихотворений и писем / Подгот. текста, биографич. очерк и прим. И. А. Кубасова; вступ. ст. и ред. Д. Д. Благого. М.; Л., 1934;
Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и прим. М. А. Брискмана. Л., 1958;
Стихотворения. Письма. М., 2003.