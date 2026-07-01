ОДОЕВСКИЕ
Русский княжеский род, из черниговских Рюриковичей.
Младшая ветвь в потомстве вел. кн. новосильского Романа Семёновича, ближайшие родственники князей Белёвских и Воротынских. В кон. 14 – 1-й четв. 15 вв. были частью правящей династии самостоят. Новосильско-Одоевского кн-ва (см. в ст. Верховские княжества), после 1427 служилые князья с индивидуально-групповым статусом в Вел. кн-ве Литовском (ВКЛ), в 1490-х – 1580-х гг. служилые князья с индивидуальным статусом в Рус. гос-ве. С кон. 16 в. входили в состав высшей знати Рус. гос-ва.
Родоначальник – Юрий Романович Чёрный (? – не ранее 1427), союзник моск. князей в борьбе с Мамаевой Ордой, участник походов на Рязанское вел. кн-во (1371, 1385) и Тверское вел. кн-во (1375), правитель Одоевского кн-ва (нач. 15 в. – не ранее 1427), в мае 1407 ряд владений его сыновей был ненадолго захвачен войсками вел. кн. литовского Витовта во время моск.-литов. войны 1406–08, в кон. 1-й четв. 15 в. из-за неспокойной воен.-политич. обстановки на границе с улусами Орды сблизился с правителями ВКЛ, при воен. поддержке Витовта нанёс поражения ордынским войскам, разорявшим Одоевское кн-во (1422, 1424), в 1427 в условиях начала Московской усобицы 1425–53 вслед за рязанским и пронским вел. князьями присягнул на верность и взял на себя обязанности «службы» Витовту. Из сыновей Юрия Романовича Чёрного наиболее известны: Иван Юрьевич (? – 1460-е гг.), правитель Новосильско- Одоевского кн-ва (с 1455/59), 21.4.1459 заключил договор [совм. с князьями Фёдором и Василием Михайловичами, внуками белёвского кн. Василия Романовича (? – кон. 14 в.), старшего сына новосильского кн. Романа Семёновича] c Казимиром IV, от которого получил в держание в ВКЛ расположенные в Смоленской земле Местилово, Кцынь и Хвастовичи, в 1460-х гг. продолжал служить Казимиру IV; Семён Юрьевич Одоевский (? – 1473), служилый князь вел. князей литовских и вел. князей московских, не позднее кон. 1450-х гг. окончательно перешёл на службу к вел. князьям московским, имел чин слуги, погиб в столкновении с отрядом жителей Любутска (таким образом отомстивших за нападение на город моск. войск). Известны сыновья кн. Ивана Юрьевича: Михаил Иванович (? – между 1483 и 1488), преемник отца в качестве правителя Новосильско-Одоевского кн-ва, осенью 1480 его владения и земли его родственников подверглись разорению ордынцами во время Стояния на Угре 1480, несмотря на то, что ранее О. содействовали проходу войск хана Ахмеда к верховьям Оки, в янв. 1481 заключил в Вильно (вместе с братом Фёдором, кн. И. В. Белёвским) новый договор о службе Казимиру IV, который в осн. повторял статьи договора 1459; Фёдор Иванович (? – между 1494 и 1497), преемник и единственный наследник своего брата в качестве правителя Новосильско-Одоевского кн-ва (1483/88 – 1492), получил от Казимира IV расположенные в Смоленской земле Болвановичи, Горки, Городечскую вол., Снопоть, Тухачев, Холм, Чернятин, Шую, а также половину Городечны. В 1492, во время рус.- литов. войны 1492–94, его двоюродные братья (сыновья С. Ю. Одоевского) захватили все его владения («дольницы») в Одоеве, а также вернули себе свою половину г. Одоев; согласно Московскому миру 1494, его владения перешли под сюзеренитет вел. кн. московского Ивана III Васильевича, однако Фёдор Иванович отказался переходить на его службу и остался в ВКЛ, где в нач. 1494 получил от Казимира IV в качестве компенсации г. Дорогобуж; после бездетной смерти Фёдора Ивановича права на его «дольницы» в Одоеве окончательно перешли к Ивану III.
Известны сыновья С. Ю. Одоевского, не позднее 1488 перешедшие на службу к Ивану III Васильевичу: основатель старшей ветви рода О. Иван Семёнович Сухорук (Сухой) (? – не ранее 1508), в 1488 вместе с родными братьями Василием и Петром, перемышльским кн. И. М. Воротынским и моск. детьми боярскими разорил в верховьях р. Ока пограничные вотчины служивших в ВКЛ князей Мезецких, Глинских, Крошинских и Мосальских, участник рус.-литов. войн 1492–94, 1500–03 (в дек. 1502 в походе на ВКЛ командовал передовым полком в войске стародубского кн. Василия Семёновича и новгород-северского кн. Василия Ивановича Шемячича) и 1507–08 (2-й воевода большого полка в войсках кн. Василия Ивановича Шемячича, посланных в ВКЛ на выручку кн. М. Л. Глинскому); основатель младшей ветви рода О. Василий Семёнович Швих (? – не ранее 1533), за переход на рус. службу получил от Ивана III Васильевича земли в Можайском у., участник рус.-литов. войн 1492–1494 и 1500–03 (в дек. 1502 в походе на ВКЛ командовал полком правой руки в войске кн. Василия Семёновича и кн. Василия Ивановича Шемячича), летом 1507 был одним из воевод, участвовавших в обороне Белёва, Воротынска и Одоева и разгроме на р. Ока напавших на эти города крымских татар (9 авг.), наместник в Вел. Луках (1512), откуда двинулся вместе с подчинёнными ему людьми и вошёл в состав большого полка войска, направленного под Браславль в Полоцкой земле во время рус.-литов. войны 1512–22; в 1515–17 1-й воевода большого полка на береговой службе на р. Вошана (Вашана) и в Туле, в авг. 1517 вместе с кн. И. М. Воротынским разгромил под Тулой и в Беспутском стане крымских татар, в июне 1521 командовал рус. войсками на р. Угра, а в августе – в Серпухове, командовал рус. войсками в Коломне (лето 1527), Ростиславле (осень 1527), 5.9.1527 был одним из организаторов разгрома на р. Ока, под Ростиславлем, войска крымского калги Ислам-Гирея, 1-й воевода в Коломне (1527–1528), летом 1533 вместе с племянниками был с войсками в Одоеве; Пётр Семёнович (? – не ранее 1523), участник рус.-литов. войн 1492–94 и 1507–08 (воевода сторожевого полка в походе весной 1508 на Кричев, Мстиславль и др., осенью того же года воевода полка правой руки в походе на Дорогобуж), воевода сторожевого полка за р. Ока против крымских татар (1522–23), до сент. – дек. 1525 его часть в Старом Одоеве перешла в руки кн. И. М. Воротынского.
Из старшей ветви рода О. известны сыновья И. С. Одоевского Сухорука: Фёдор Иванович Меньшой (? – 1546/47), служилый князь, воевода полка правой руки в войске кн. И. М. Воротынского (1512 и нач. 1531), голова в полках на р. Угра (июнь 1521), 1-й воевода в Туле (1527, 1529, 1533), Одоеве (1530), 1-й воевода большого полка в Одоеве (с июля 1531), затем там же 2-й воевода большого полка (с 17.8.1531), 1-й воевода передового полка в Козельске (янв. 1532), полка у Девичьего поля под Коломной (июль 1532), затем войска на р. Осётр, передового полка в Туле (с мая 1533), войска в Туле (с авг. 1533), полка левой руки в Коломне (с июля 1535), наместник в Муроме (июль 1537–1538), в июне 1539 назначен 1-м воеводой сторожевого полка в рати кн. В. А. Микулинского (из рода Микулинских) в Коломне, но из-за местничества с ним был отставлен, 1-й воевода большого полка в рати на р. Угра, воевода в Елатьме (1544), 1-й воевода большого полка в Калуге (с июля 1544); Роман Иванович (? – 1552), служилый князь, 2-й воевода полка правой руки в войске кн. И. М. Воротынского (1512), 1-й воевода в Коломне (июль 1527 и авг. 1528), воевода под Окатовым (лето 1530), 1-й воевода полка правой руки в Одоеве и Серпухове в войсках кн. Ф. И. Одоевского и кн. Воротынского (июль 1531–1532), 2-й воевода полка правой руки в Козельске (с янв. 1532), 1-й воевода на Бобрике близ Белёва (май – лето 1533), 1-й воевода сторожевого полка (июль 1534), 2-й воевода полка левой руки (июль 1535) в Коломне, вместе с И. И. Хабаровым-Симским отличился во время разгрома на р. Ока крымских татар, напавших на Рязанскую землю (конец авг. 1535), 1-й воевода полка левой руки в том же войске (осень 1535, с 26.7.1536), в янв. 1537 направлен из Владимира с полком для отражения набега крымских татар на Муром и Нижний Новгород, затем 2-й воевода полка правой руки в Коломне, участник подавления выступления старицкого кн. Андрея Ивановича (1537), 1-й воевода передового полка во Владимире (лето 1537), затем 2-й воевода передового полка в сборном войске для отражения набега крымских татар (лето – осень 1537), 1-й воевода полка левой руки в Коломне (с авг. 1538), 1-й воевода в Одоеве (1539), Серпухове (июль 1540), Калуге (авг. 1541), вместе с И. П. Фёдоровым был послан с ратью на р. Угра для отражения набега крымских татар во главе с ханом Сагиб-Гиреем I, однако к общему сбору войск на р. Ока прибыть не успел (1541), с приходом к управлению Рус. гос-вом князей Шуйских был отставлен от службы. Из детей Р. И. Одоевского наиболее известны: Н. Р. Одоевский; Евдокия Романовна (? – 9.10.1569), 2-я жена (с 28.4.1555) старицкого кн. Владимира Андреевича, по распоряжению царя Ивана IV Васильевича Грозного отравлена вместе с мужем и дочерью близ Александровской слободы. Известны сыновья Н. Р. Одоевского: Михаил Никитич (? – 1590), служилый князь, участник Ливонской войны 1558–83, в связи с опалой отца вынужден был участвовать в многочисл. местнических спорах, в т. ч. с кн. И. А. Ноготковым (1580, 1583–84), с кн. Василием Ивановичем Шуйским и его братьями (1581), с кн. И. К. Курлятевым (1582), с кн. П. И. Буйносовым-Ростовским (1586, 1589) и др., в 1580-х гг. почти постоянно находился на береговой службе против крымских татар на р. Ока: 1-й воевода сторожевого полка в Серпухове (1580; 1581–1582) и в Коломне (лето 1580; с 17.7.1582; апр. – лето 1584, сент. – дек. 1586), 1-й воевода большого полка в Серпухове (27 июля – нояб. 1580), 1-й воевода полка левой руки в войсках кн. Ф. И. Мстиславского (1583) и кн. Б. К. Черкасского (из рода Черкасских; апр./май – лето 1585) на р. Ока, производил денежную раздачу за службу гороховецким детям боярским (1583/84), воевода полка левой руки в войске кн. Черкасского в Кашире, в 1586 за участие в отражении прорыва крымских татар через переправы на р. Ока награждён «золотым»; 1-й воевода полка правой руки в Алексине (1587), 1-й воевода передового полка в Серпухове (1589); во время приёма в Кремле царём Фёдором Ивановичем литов. посла Л. Сапеги сидел на «околничем» месте (февр. 1585), в 1589 из-за местничества с кн. И. И. Голицыным по царскому указу временно был посажен в Калуге в тюрьму, воевода в Пскове (1590), помещик в Кодогорском стане Галицкого (Галичского) у. (1577/78); И. Н. Одоевский Большой Мниха; Иван Никитич Меньшой (? – 1629), боярин (1613), начал службу стольником (1588–98), входил в ближайшее окружение царя Фёдора Ивановича, в 1590 рында большого государева саадака (гл. царский оруженосец) во время похода рус. армии в Прибалтику в ходе рус.-швед. войны 1590–93, участник разгрома под Москвой армии крымского хана Гази-Гирея II (1591), дворянин московский (1598–1613), на Земском соборе 1598 подписал грамоту об избрании на царство Бориса Фёдоровича Годунова, участник царского похода в Серпухов против крымских татар (1598). В 1601–05 в опале. Участвовал в подавлении Болотникова восстания 1606–07. Принимал участие в Земском соборе, избравшем на царство Михаила Фёдоровича. 19(29).4.1613 назначен воеводой в поход против сил И. М. Заруцкого и М. Мнишек. Нагнал их под Воронежем и нанёс поражение, заставив бежать в Астрахань. В кон. 1613 войска О. разбили отряды казаков Заруцкого, которые отступили на р. Яик (ныне Урал). В мае 1614 занял Астрахань, где был оставлен 1-м воеводой (1614–15). Руководил подавлением движения казаков и разгромом остатков армии Заруцкого, 24.6(4.7). 1614 войска О. пленили Заруцкого, Мнишек и её сына – «царевича Ивана Дмитриевича». В 1617 пристав при перс. послах в Москве. Участник отражения похода войск польск. королевича Владислава на Москву (1617–18), руководил разбором дворян, иноземцев и детей боярских в Пскове (1618). 1-й судья Новой четверти (1618–21), Владимирского судного приказа (1619–21, 1624–29). Воевода в Казани (1621–24). Из детей И. Н. Одоевского Большого Мнихи наиболее известен Н. И. Одоевский. Из детей И. Н. Одоевского Меньшого известен Иван Иванович Меньшой (? – 1628), боярин (1622), начал службу стольником (с 1605), рында царя Василия Ивановича Шуйского во время приёма польск. послов (1608). 1-й воевода в Вологде (1611–14), которая из-за его просчётов была захвачена в 1612 польско-литов. отрядом в ходе Речи Посполитой интервенции начала 17 в. Бежал в Ярославль, где присоединился к участникам Второго ополчения 1611–12, от их имени был вновь отправлен в Вологду. Участник Земского собора, избравшего на царство Михаила Фёдоровича. 1-й воевода в Пскове (1620–21) и Новгороде (1626–28). Судья Сыскного приказа (1625–26).
Из детей Н. И. Одоевского известны: Михаил Никитич [? – 19(29).11.1652], стольник (с 1640), часто сопровождал царя Алексея Михайловича в его поездках по монастырям и подмосковным резиденциям, один из его любимых собеседников, в 1646 находился на службе в Ливнах при отце, спальник (с 1648); Прасковья Никитична [? – 15(25). 6.1656], 1-я жена (с 1645) кн. Г. С. Черкасского; Фёдор Никитич (? – июль 1656), боярин (1655), стольник (с 1644), участник рус.-польск. войны 1654–67, голова 1-й сотни стольников в походе на Смоленск (1654–55), в 1655 собирал в Астрахани калмыцкое войско для похода против крымских татар, в 1656 с поч. титулом наместника Псковского участвовал в мирных переговорах с послами Речи Посполитой; Я. Н. Одоевский. Единственный сын М. Н. Одоевского – Юрий Михайлович [? – 6(16).12.1682], боярин (1676), стольник (с 1660), судья Владимирского судного приказа (1673–74), в 1674 с поч. титулом наместника Рязанского отправлен к посольству своего деда кн. Н. И. Одоевского в Смоленск, 1-й воевода в Новгороде (1678–1680). Из сыновей Ф. Н. Одоевского наиболее известен Василий Фёдорович [? – 14(24).12.1686], боярин (1680), стольник (с 1675), кравчий «с путём» (с 1676), 2-й судья Аптекарского приказа (1677–87), 1-й судья Оружейной, Золотой и Серебряной палат (1680), приказа Денежного сбора (1680), Хлебного приказа (1680–83), приказа Большого дворца и Дворцового судного приказа (1680–86), дворецкий (1681–86). Из дочерей Я. Н. Одоевского наиболее известны: Марфа Яковлевна (? – 1698), жена (с 1667) кн. М. Я. Черкасского; Анна Яковлевна [? – 18(29).10.1750], жена (с 1684) кн. Д. М. Голицына. Из детей Ю. М. Одоевского наиболее известны: Михаил Юрьевич Большой [1670–26.2(9.3).1743], комнатный стольник царя Петра I (1682), подполковник гвардии (1721), основатель старшей линии старшей ветви рода; Василий Юрьевич [1673 – не ранее 1730], д. стат. сов. (1726), комнатный стольник царя Петра I (1682), капитан л.-гв. Семёновского полка (1714), чл. Адмиралтейств-коллегии (1723–1726/27), в 1726/27 назначен в Москву к делам Мастерской палаты и зав. Оружейной палатой, Казённым приказом и казной Конюшенного приказа, основатель младшей линии старшей ветви рода; Евдокия Юрьевна [1675–16(27).4.1729], жена (с 1692) кн. М. В. Долгорукова (из рода князей Долгоруковых).
Из старшей линии известен сын М. Ю. Одоевского Большого – Иван Михайлович [1697, по др. данным, 1702 – 19.2(2.3).1775], стат. сов. (1753), в 1716–35 служил на воен. флоте, советник Дворцовой конторы (1738–1740/41), чл. Моск. дворцовой конторы (с 1740/41). Его сын – Пётр Иванович [28.1(8.2).1740–10(22).4.1826], полк. (1771/72), служил в л.-гв. Конном полку (до 1771/72), участник возведения на престол имп. Екатерины II (1762), богородский уездный предводитель дворянства (1788–90), благотворитель, основатель приюта «Убежище бедным» в с. Болшево Моск. у. (1776) и Дариинского приюта в Москве. С его кончиной или же смертью его сына Николая Петровича (гг. рождения и смерти неизв.) старшая ветвь рода О. пресеклась.
Из младшей линии известен сын В. Ю. Одоевского – Иван Васильевич [1710–26.3(6.4).1764], д. тайн. сов. (1757), советник (1732–40) и президент (1740–46) Вотчинной коллегии, сенатор (с 1744; до 1746 чл. Моск. сенатской конторы), в 1762 первенствующий сенатор среди отправившихся на коронацию имп. Екатерины II в Москву. Из его детей наиболее известны: Александр Иванович [6(17).1.1738–21.11(2.12). 1797], тайн. сов. (1797), советник правления Гос. ассигнационного банка (1786–1797), сенатор (1797); Иван Иванович [5(16).4.1742–11(23).12.1806], ген.- поручик (1792), содействовал возведению на престол имп. Екатерины II (1762), участник рус.-тур. войны 1768–74, от его внебрачной связи происходит дворянский род Евских; Анна Ивановна (? – 1761), 2-я жена (с 1760) гр. П. И. Шувалова.
Из дочерей А. И. Одоевского наиболее известны: Прасковья Александровна [1770–9(21).10.1820], 1-я жена своего двоюродного брата И. С. Одоевского; Варвара Александровна [? – 11(23).9.1845], жена Д. С. Ланского (из рода Ланских). Их двоюродная сестра – Варвара Ивановна (1800–1844), жена С. С. Ланского. Её двоюродные братья: Иван Сергеевич [1767, по др. данным, 1769 – 6(18).4.1839], ген.-м. (1799), участник рус.-тур. войны 1787–91, с 1789 флигель-адъютант ген.- фельдм. светлейшего кн. Г. А. Потёмкина-Таврического, в 1790 отличился при взятии Килии, при осаде и штурме Измаила, участник польск. кампании 1792 в составе Укр. легкоконного полка (награждён золотой шпагой с алмазами с надписью «За храбрость»), подавления Польского восстания 1794 в составе Софийского карабинерного полка, отличился при штурме Праги (предместья Варшавы). Ком. Киевского карабинерного (1795–98) и Софийского кирасирского (1798–99) полков, шеф Сибирского драгунского полка (1799–1800), в 1800–01 в отставке. Шеф Ингерманландского драгунского полка (1803–06), участник рус.- австро-франц. войны 1805, в ходе рус.- прус.-франц. войны 1806–07 командовал кав. бригадой в составе 6-й дивизии. Шеф Нежинского драгунского полка (1806–09), в 1809–12 в отставке. В 1812 за две недели сформировал и обучил 2-й пех. полк Моск. ополчения, назначен его шефом. Участник Отеч. войны 1812 (в т. ч. Бородинского и Малоярославецкого сражений, сражений под Вязьмой и Красным), заграничных походов рос. армии 1813–14 (с 1813 его полк был прикомандирован к 4-му пех. корпусу), в т. ч. осады Данцига, с 1815 в отставке, был женат 1-м браком на своей двоюродной сестре княжне П. А. Одоевской, 2-м браком [с 15(27).6.1823] на Марии Степановне, урождённой Грековой (? – не ранее 1851); Фёдор Сергеевич [14(25). 4.1771–6(18).6.1808], стат. сов. (1799), участник рус.-тур. войны 1787–91, с 1790 флигель-адъютант светлейшего кн. Г. А. Потёмкина-Таврического, директор (1797–1802), старший директор (1802–08) моск. отделения Гос. ассигнационного банка. Из детей И. С. Одоевского от 1-го брака известен А. И. Одоевский; от 2-го брака (не утверждены Деп-том герольдии Сената в княжеском достоинстве в связи с непредоставлением необходимых документов) – Софья Ивановна [28.1(9.2).1828 – не ранее 1885], жена отставного гв. ротмистра Н. Д. Маслова (1821 – не ранее 1859); Мария Ивановна [14(26).11.1833–13(25).7.1866], 1-я жена Г. Г. Григорьева (см. в ст. Орловы). Сын Ф. С. Одоевского – последний официально признанный в княжеском достоинстве представитель рода по мужской линии В. Ф. Одоевский.
Известен сын Н. Д. и С. И. Масловых – Николай Николаевич [24.1 (5.2).1849–15.4.1919], ген. от кав. (1914), с 1867 служил в л.-гв. Конном полку, указом имп. Александра II от 30.6(12.7). 1878 получил право принять герб и титул князей О. и именоваться Одоевским-Масловым с передачей фамилии только старшему в роде. Ком. 26-го драгунского Бугского полка (1892–1896), л.-гв. Конного полка (1896–1901), 2-й бригады 2-й гв. кав. дивизии (1901–1903), нач. 10-й (1903–04) и 1-й гвардейской (1904–05) кав. дивизий. Войсковой наказной атаман Войска Донского (1905–07). Зав. придворной частью в Москве и нач. Моск. дворцового управления (1907–17), одновременно поч. опекун (1909–14), пред. (1914–17) Моск. присутствия Опекунского совета учреждений имп. Марии, ген.-адъютант (1913). После Окт. революции 1917 остался в Москве, где и скончался. С его смертью род князей Одоевских-Масловых пресёкся.
Из младшей ветви рода О. известны дети В. С. Одоевского Швиха: Семён Васильевич Швихов (? – не ранее 1533), воевода в Новгороде-Северском (1533); Мария Васильевна (гг. рождения и смерти неизв.), жена П. И. Головина (? – после 1533) (из рода Головиных). Из сыновей С. В. Одоевского Швихова наиболее известен Даниил Семёнович (? – не ранее 1563), служилый князь, совладелец Лихвина (совм. с Н. Р. Одоевским). 1-й воевода в Мценске (1550, 1553–54), Козельске (апр. 1551), Болхове (1556–57, 1559), Калуге (1558), Одоеве (1559), в 1555 воевода в полках, стоявших на р. Угра для обороны от крымских татар, в 1556 и 1562 – в полках под Серпуховом, 2-й воевода большого полка во время преследования крымских татар (1558) и в походе против крымских татар из Калуги (1559), воевода в Туле (1560). Участник Полоцкого похода 1562–63 в качестве царского постельника и есаула в полках. Основатель и ктитор Лихвинского Афанасьевского женского мон. Вероятно, с его смертью младшая ветвь рода О. пресеклась.
Род О. внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Моск. (1793) и Владимирской (1832, в 1853 перенесён во 2-ю часть в связи с непредоставлением подтверждающих документов) губерний.
Дополнительная литература:
[Иванов П. И.]. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимаемых должностях. М., 1853;
Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия... СПб., 1902;
Власьев Г.А. Потомство Рюрика. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 1;
Crummey R.O. Aristocrats and servitors: the boyar elite in Russia. Princeton, 1983;
Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988;
Дворянские роды Российской империи. СПб., 1993. Т. 1; Эскин Ю.М. Местничество в России XVI–XVII вв. М., 1994;
Колычева Е. И. Новосильско-Одоевская корпорация и судьбы ее представителей в XV в. // Сословия и государственная власть в России. XV – середина XIX вв. М., 1994. Ч. 1;
Антонов А. В. К истории удела князей Одоевских // Русский дипломатарий. М., 2001. Вып. 7;
Российская элита в 17-ом в. Hels., 2004. Т. 1;
Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII вв. М., 2004;
Богоявленский С. К. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI– XVII вв. М., 2006;
Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII вв. СПб., 2006;
Седов П. В. Челобитная князей Одоевских о своих родовых землях накануне отмены местничества // Исследования по истории средневековой Руси. М.; СПб., 2006;
Селин А.А. Новгородское общество в эпоху Смуты. СПб., 2008;
Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008;
Авторы статьи: А. В. Кузьмин (до сер. 17 в.); А. П. Пятнов (сер. 17 – нач. 20 вв.).