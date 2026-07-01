ОДОЕВСКИЕ

Русский кня­же­ский род, из чер­ни­гов­ских Рю­ри­ко­ви­чей .

Млад­шая ветвь в по­том­ст­ве вел. кн. но­во­силь­ско­го Ро­ма­на Се­мё­но­ви­ча, бли­жай­шие род­ст­вен­ни­ки кня­зей Бе­лёв­ских и Во­ро­тын­ских. В кон. 14 – 1-й четв. 15 вв. бы­ли частью пра­вя­щей ди­на­стии са­мо­сто­ят. Но­во­силь­ско-Одо­ев­ско­го кн-ва (см. в ст. Вер­хов­ские кня­же­ст­ва), пос­ле 1427 слу­жи­лые кня­зья с ин­ди­ви­ду­аль­но-груп­по­вым ста­ту­сом в Вел. кн-ве Ли­тов­ском (ВКЛ), в 1490-х – 1580-х гг. слу­жи­лые кня­зья с ин­ди­ви­ду­аль­ным ста­ту­сом в Рус. гос-ве. С кон. 16 в. вхо­ди­ли в со­став выс­шей зна­ти Рус. гос-ва.

Ро­до­на­чаль­ник – Юрий Ро­ма­но­вич Чёр­ный (? – не ра­нее 1427), со­юз­ник моск. кня­зей в борь­бе с Ма­мае­вой Ор­дой, уча­ст­ник по­хо­дов на Ря­зан­ское вел. кн-во (1371, 1385) и Твер­ское вел. кн-во (1375), пра­ви­тель Одо­ев­ско­го кн-ва (нач. 15 в. – не ра­нее 1427), в мае 1407 ряд вла­де­ний его сы­но­вей был не­на­дол­го за­хва­чен вой­ска­ми вел. кн. ли­тов­ско­го Ви­тов­та во вре­мя моск.-ли­тов. вой­ны 1406–08, в кон. 1-й четв. 15 в. из-за не­спо­кой­ной во­ен.-по­ли­тич. об­ста­нов­ки на гра­ни­це с улу­са­ми Ор­ды сбли­зил­ся с пра­ви­те­ля­ми ВКЛ, при во­ен. под­держ­ке Ви­тов­та на­нёс по­ра­же­ния ор­дын­ским вой­скам, ра­зо­ряв­шим Одо­ев­ское кн-во (1422, 1424), в 1427 в ус­ло­ви­ях на­ча­ла Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425–53 вслед за ря­зан­ским и прон­ским вел. князь­я­ми при­сяг­нул на вер­ность и взял на се­бя обя­зан­но­сти «служ­бы» Ви­тов­ту. Из сы­но­вей Юрия Ро­ма­но­ви­ча Чёр­но­го наи­бо­лее из­вест­ны: Иван Юрь­е­вич (? – 1460-е гг.), пра­ви­тель Но­во­силь­ско- Одо­ев­ско­го кн-ва (с 1455/59), 21.4.1459 за­клю­чил до­го­вор [совм. с князь­я­ми Фё­до­ром и Ва­си­ли­ем Ми­хай­ло­ви­ча­ми, вну­ка­ми бе­лёв­ско­го кн. Ва­си­лия Ро­ма­но­ви­ча (? – кон. 14 в.), стар­ше­го сы­на но­во­силь­ско­го кн. Ро­ма­на Се­мё­но­ви­ча] c Ка­зи­ми­ром IV, от ко­то­ро­го по­лу­чил в дер­жа­ние в ВКЛ рас­по­ло­жен­ные в Смо­лен­ской зем­ле Мес­ти­ло­во, Кцынь и Хва­сто­ви­чи, в 1460-х гг. про­дол­жал слу­жить Ка­зи­ми­ру IV; Се­мён Юрь­е­вич Одо­ев­ский (? – 1473), слу­жи­лый князь вел. кня­зей ли­тов­ских и вел. кня­зей москов­ских, не позд­нее кон. 1450-х гг. окон­ча­тель­но пе­ре­шёл на служ­бу к вел. князь­ям мо­с­ков­ским, имел чин слу­ги, по­гиб в столк­но­ве­нии с от­ря­дом жи­те­лей Лю­бут­ска (та­ким об­ра­зом отом­стив­ших за на­па­де­ние на го­род моск. войск). Из­вест­ны сы­но­вья кн. Ива­на Юрь­е­ви­ча: Ми­ха­ил Ива­но­вич (? – ме­ж­ду 1483 и 1488), пре­ем­ник от­ца в ка­че­ст­ве пра­ви­те­ля Но­во­силь­ско-Одо­ев­ско­го кн-ва, осе­нью 1480 его вла­де­ния и зем­ли его род­ст­вен­ни­ков под­верг­лись ра­зо­ре­нию ор­дын­ца­ми во вре­мя Стоя­ния на Уг­ре 1480, не­смот­ря на то, что ра­нее О. со­дей­ст­во­ва­ли про­хо­ду войск ха­на Ах­ме­да к вер­ховь­ям Оки, в янв. 1481 за­клю­чил в Виль­но (вме­сте с бра­том Фё­до­ром, кн. И. В. Бе­лёв­ским) но­вый до­го­вор о служ­бе Ка­зи­ми­ру IV, ко­то­рый в осн. по­вто­рял ста­тьи до­го­во­ра 1459; Фё­дор Ива­но­вич (? – ме­ж­ду 1494 и 1497), пре­ем­ник и един­ст­вен­ный на­след­ник сво­его бра­та в ка­че­ст­ве пра­ви­те­ля Но­во­силь­ско-Одо­ев­ско­го кн-ва (1483/88 – 1492), по­лу­чил от Ка­зи­ми­ра IV рас­по­ло­жен­ные в Смо­лен­ской зем­ле Бол­ва­но­ви­чи, Гор­ки, Го­ро­деч­скую вол., Сно­поть, Ту­ха­чев, Холм, Чер­ня­тин, Шую, а так­же по­ло­ви­ну Го­ро­деч­ны. В 1492, во вре­мя рус.- ли­тов. вой­ны 1492–94, его двою­род­ные бра­тья (сы­но­вья С. Ю. Одо­ев­ско­го) за­хва­ти­ли все его вла­де­ния («доль­ни­цы») в Одое­ве, а так­же вер­ну­ли се­бе свою по­ло­ви­ну г. Одо­ев; со­глас­но Мо­с­ков­ско­му ми­ру 1494, его вла­де­ния пе­ре­шли под сю­зе­ре­ни­тет вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча, од­на­ко Фё­дор Ива­но­вич от­ка­зал­ся пе­ре­хо­дить на его служ­бу и ос­тал­ся в ВКЛ, где в нач. 1494 полу­чил от Ка­зи­ми­ра IV в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции г. До­ро­го­буж; по­сле без­дет­ной смер­ти Фё­до­ра Ива­но­ви­ча пра­ва на его «доль­ни­цы» в Одое­ве окон­ча­тель­но пе­ре­шли к Ива­ну III.

Из­вест­ны сы­но­вья С. Ю. Одо­ев­ско­го, не позд­нее 1488 пе­ре­шед­шие на служ­бу к Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу: ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да О. Иван Се­мё­но­вич Су­хо­рук (Су­хой) (? – не ранее 1508), в 1488 вме­сте с род­ны­ми брать­я­ми Ва­си­ли­ем и Пет­ром, пе­ре­мышль­ским кн. И. М. Во­ро­тын­ским и моск. деть­ми бо­яр­ски­ми ра­зо­рил в вер­ховь­ях р. Ока по­гра­нич­ные вот­чи­ны слу­жив­ших в ВКЛ кня­зей Ме­зец­ких, Глин­ских, Кро­шин­ских и Мо­саль­ских, уча­ст­ник рус.-ли­тов. войн 1492–94, 1500–03 (в дек. 1502 в по­хо­де на ВКЛ ко­ман­до­вал пе­ре­до­вым пол­ком в вой­ске ста­ро­дуб­ско­го кн. Ва­си­лия Се­мё­но­ви­ча и нов­го­род-се­вер­ско­го кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ше­мя­чи­ча) и 1507–08 (2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в вой­сках кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ше­мя­чи­ча, по­слан­ных в ВКЛ на вы­руч­ку кн. М. Л. Глин­ско­му); ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да О. Ва­си­лий Се­мё­но­вич Швих (? – не ранее 1533), за пе­ре­ход на рус. служ­бу по­лу­чил от Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча зем­ли в Мо­жай­ском у., уча­ст­ник рус.-ли­тов. войн 1492–1494 и 1500–03 (в дек. 1502 в по­хо­де на ВКЛ ко­ман­до­вал пол­ком пра­вой ру­ки в вой­ске кн. Ва­си­лия Се­мё­но­ви­ча и кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Ше­мя­чи­ча), ле­том 1507 был од­ним из вое­вод, уча­ст­во­вав­ших в обо­ро­не Бе­лё­ва, Во­ро­тын­ска и Одое­ва и раз­гро­ме на р. Ока на­пав­ших на эти города крым­ских та­тар (9 авг.), на­ме­ст­ник в Вел. Лу­ках (1512), от­ку­да дви­нул­ся вме­сте с под­чи­нён­ны­ми ему людь­ми и во­шёл в со­став боль­шо­го пол­ка вой­ска, на­прав­лен­но­го под Бра­славль в По­лоц­кой зем­ле во вре­мя рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22; в 1515–17 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка на бе­ре­го­вой служ­бе на р. Во­ша­на (Вашана) и в Ту­ле, в авг. 1517 вме­сте с кн. И. М. Во­ро­тын­ским раз­гро­мил под Ту­лой и в Бес­пут­ском ста­не крым­ских та­тар, в ию­не 1521 ко­ман­до­вал рус. вой­ска­ми на р. Уг­ра, а в ав­гу­сте – в Сер­пу­хо­ве, ко­ман­до­вал рус. вой­ска­ми в Ко­лом­не (ле­то 1527), Рос­ти­слав­ле (осень 1527), 5.9.1527 был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров раз­гро­ма на р. Ока, под Рос­ти­слав­лем, вой­ска крым­ско­го кал­ги Ис­лам-Ги­рея, 1-й во­е­во­да в Ко­лом­не (1527–1528), ле­том 1533 вме­сте с пле­мян­ни­ка­ми был с вой­ска­ми в Одое­ве; Пётр Се­мё­но­вич (? – не ранее 1523), уча­ст­ник рус.-ли­тов. войн 1492–94 и 1507–08 (вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де вес­ной 1508 на Кри­чев, Мсти­славль и др., осе­нью то­го же го­да вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в по­хо­де на До­ро­го­буж), вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка за р. Ока про­тив крым­ских та­тар (1522–23), до сент. – дек. 1525 его часть в Ста­ром Одое­ве пе­ре­шла в ру­ки кн. И. М. Во­ро­тын­ско­го.

Из стар­шей вет­ви ро­да О. из­вест­ны сы­но­вья И. С. Одо­ев­ско­го Су­хо­ру­ка: Фё­дор Ива­но­вич Мень­шой (? – 1546/47), слу­жи­лый князь, вое­вода пол­ка пра­вой ру­ки в вой­ске кн. И. М. Во­ро­тын­ско­го (1512 и нач. 1531), го­ло­ва в пол­ках на р. Уг­ра (июнь 1521), 1-й вое­во­да в Ту­ле (1527, 1529, 1533), Одо­е­ве (1530), 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Одое­ве (с ию­ля 1531), за­тем там же 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка (с 17.8.1531), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ко­зель­ске (янв. 1532), пол­ка у Де­вичь­е­го по­ля под Ко­лом­ной (июль 1532), за­тем вой­ска на р. Осётр, пе­ре­до­во­го пол­ка в Ту­ле (с мая 1533), вой­ска в Ту­ле (с авг. 1533), пол­ка ле­вой ру­ки в Ко­лом­не (с ию­ля 1535), на­ме­ст­ник в Му­ро­ме (июль 1537–1538), в ию­не 1539 на­зна­чен 1-м вое­во­дой сто­ро­же­во­го пол­ка в ра­ти кн. В. А. Ми­ку­лин­ско­го (из ро­да Ми­ку­лин­ских) в Ко­лом­не, но из-за ме­ст­ни­че­ст­ва с ним был от­став­лен, 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в ра­ти на р. Уг­ра, вое­во­да в Елать­ме (1544), 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ка­лу­ге (с ию­ля 1544); Ро­ман Ива­но­вич (? – 1552), слу­жи­лый князь, 2-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в вой­ске кн. И. М. Во­ро­тын­ско­го (1512), 1-й вое­во­да в Ко­лом­не (июль 1527 и авг. 1528), вое­во­да под Ока­то­вым (ле­то 1530), 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Одое­ве и Сер­пу­хо­ве в вой­сках кн. Ф. И. Одо­ев­ско­го и кн. Во­ро­тын­ско­го (июль 1531–1532), 2-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Ко­зель­ске (с янв. 1532), 1-й вое­во­да на Боб­ри­ке близ Бе­лё­ва (май – ле­то 1533), 1-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка (июль 1534), 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки (июль 1535) в Ко­лом­не, вме­сте с И. И. Ха­ба­ро­вым-Сим­ским от­ли­чил­ся во вре­мя раз­гро­ма на р. Ока крым­ских та­тар, на­пав­ших на Ря­зан­скую зем­лю (ко­нец авг. 1535), 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в том же вой­ске (осень 1535, с 26.7.1536), в янв. 1537 на­прав­лен из Вла­ди­ми­ра с пол­ком для от­ра­же­ния на­бе­га крым­ских та­тар на Му­ром и Ниж­ний Нов­го­род, за­тем 2-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Ко­лом­не, уча­ст­ник по­дав­ле­ния вы­ступ­ле­ния ста­риц­ко­го кн. Ан­д­рея Ива­но­ви­ча (1537), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка во Вла­ди­ми­ре (ле­то 1537), за­тем 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в сбор­ном вой­ске для от­ра­же­ния на­бе­га крым­ских та­тар (ле­то – осень 1537), 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Ко­лом­не (с авг. 1538), 1-й вое­во­да в Одое­ве (1539), Сер­пу­хо­ве (июль 1540), Ка­лу­ге (авг. 1541), вме­сте с И. П. Фё­до­ро­вым был по­слан с ра­тью на р. Уг­ра для от­ра­же­ния на­бе­га крым­ских та­тар во гла­ве с ха­ном Са­гиб-Ги­ре­ем I, од­на­ко к об­ще­му сбо­ру войск на р. Ока при­быть не ус­пел (1541), с при­хо­дом к управ­ле­нию Рус. гос-вом кня­зей Шуй­ских был от­став­лен от служ­бы. Из де­тей Р. И. Одо­ев­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны: Н. Р. Одо­ев­ский; Ев­до­кия Ро­ма­нов­на (? – 9.10.1569), 2-я же­на (с 28.4.1555) ста­риц­ко­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, по рас­по­ря­же­нию ца­ря Ива­на IV Ва­силье­ви­ча Гроз­но­го от­рав­ле­на вме­сте с му­жем и до­че­рью близ Алек­сан­дров­ской сло­бо­ды. Из­вест­ны сы­но­вья Н. Р. Одо­ев­ско­го: Ми­ха­ил Ни­ки­тич (? – 1590), слу­жи­лый князь, уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83, в свя­зи с опа­лой от­ца вы­ну­ж­ден был уча­ст­во­вать в мно­го­числ. ме­ст­ни­че­ских спо­рах, в т. ч. с кн. И. А. Но­гот­ко­вым (1580, 1583–84), с кн. Ва­си­ли­ем Ива­но­ви­чем Шуй­ским и его брать­я­ми (1581), с кн. И. К. Кур­ля­те­вым (1582), с кн. П. И. Буй­но­совым-Рос­тов­ским (1586, 1589) и др., в 1580-х гг. поч­ти по­сто­ян­но на­хо­дил­ся на бе­ре­го­вой служ­бе про­тив крым­ских та­тар на р. Ока: 1-й вое­во­да сто­ро­же­вого пол­ка в Сер­пу­хо­ве (1580; 1581–1582) и в Ко­лом­не (ле­то 1580; с 17.7.1582; апр. – ле­то 1584, сент. – дек. 1586), 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Сер­пу­хо­ве (27 ию­ля – но­яб. 1580), 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в вой­сках кн. Ф. И. Мсти­слав­ско­го (1583) и кн. Б. К. Чер­кас­ско­го (из ро­да Чер­кас­ских; апр./май – ле­то 1585) на р. Ока, про­из­во­дил де­неж­ную раз­да­чу за служ­бу го­ро­хо­вец­ким де­тям бо­яр­ским (1583/84), вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в вой­ске кн. Чер­кас­ско­го в Ка­ши­ре, в 1586 за уча­ст­ие в от­ра­же­нии про­ры­ва крым­ских та­тар че­рез пе­ре­пра­вы на р. Ока на­гра­ж­дён «зо­ло­тым»; 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Алек­си­не (1587), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Сер­пу­хо­ве (1589); во вре­мя приё­ма в Крем­ле ца­рём Фё­до­ром Ива­но­ви­чем ли­тов. по­сла Л. Са­пе­ги си­дел на «окол­ни­чем» мес­те (февр. 1585), в 1589 из-за ме­ст­ни­че­ст­ва с кн. И. И. Го­ли­цы­ным по цар­ско­му ука­зу вре­мен­но был по­са­жен в Ка­лу­ге в тюрь­му, вое­во­да в Пско­ве (1590), по­ме­щик в Ко­до­гор­ском ста­не Га­лиц­ко­го (Га­лич­ско­го) у. (1577/78); И. Н. Одо­ев­ский Боль­шой Мни­ха; Иван Ни­ки­тич Мень­шой (? – 1629), боя­рин (1613), на­чал служ­бу столь­ни­ком (1588–98), вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча, в 1590 рын­да боль­шо­го го­су­да­ре­ва саа­да­ка (гл. цар­ский ору­же­но­сец) во вре­мя по­хода рус. ар­мии в При­бал­ти­ку в хо­де рус.-швед. вой­ны 1590–93, уча­ст­ник раз­гро­ма под Мо­ск­вой ар­мии крым­ско­го ха­на Га­зи-Ги­рея II (1591), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (1598–1613), на Зем­ском со­бо­ре 1598 под­пи­сал гра­мо­ту об из­бра­нии на цар­ст­во Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва, уча­ст­ник цар­ско­го по­хо­да в Сер­пу­хов про­тив крым­ских та­тар (1598). В 1601–05 в опа­ле. Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606–07. При­ни­мал уча­стие в Зем­ском со­бо­ре, из­брав­шем на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. 19(29).4.1613 на­зна­чен вое­во­дой в по­ход про­тив сил И. М. За­руц­ко­го и М. Мни­шек. На­гнал их под Во­ро­не­жем и на­нёс по­ра­же­ние, за­ста­вив бе­жать в Ас­т­ра­хань. В кон. 1613 вой­ска О. раз­би­ли от­ря­ды ка­за­ков За­руц­ко­го, ко­то­рые от­сту­пи­ли на р. Яик (ны­не Урал). В мае 1614 за­нял Ас­т­ра­хань, где был ос­тав­лен 1-м вое­во­дой (1614–15). Ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем дви­же­ния ка­за­ков и раз­гро­мом ос­тат­ков ар­мии За­руц­ко­го, 24.6(4.7). 1614 вой­ска О. пленили За­руц­ко­го, Мни­шек и её сы­на – «царевича Ива­на Дмит­рие­ви­ча». В 1617 при­став при перс. по­слах в Мо­ск­ве. Уча­ст­ник от­ра­же­ния по­хо­да войск польск. ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва на Мо­ск­ву (1617–18), ру­ко­во­дил раз­бо­ром дво­рян, ино­зем­цев и де­тей бояр­ских в Пско­ве (1618). 1-й су­дья Но­вой чет­вер­ти (1618–21), Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за (1619–21, 1624–29). Вое­во­да в Ка­за­ни (1621–24). Из де­тей И. Н. Одо­ев­ско­го Боль­шо­го Мни­хи наи­бо­лее из­вес­тен Н. И. Одо­ев­ский. Из детей И. Н. Одо­ев­ско­го Мень­шо­го из­вес­тен Иван Ива­но­вич Мень­шой (? – 1628), боя­рин (1622), на­чал служ­бу столь­ни­ком (с 1605), рын­да ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го во вре­мя приё­ма польск. по­слов (1608). 1-й вое­во­да в Во­ло­где (1611–14), ко­то­рая из-за его про­счё­тов бы­ла за­хва­че­на в 1612 поль­ско-ли­тов. от­ря­дом в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. Бе­жал в Яро­славль, где при­сое­ди­нил­ся к уча­ст­ни­кам Вто­ро­го опол­че­ния 1611–12, от их име­ни был вновь от­прав­лен в Во­ло­гду. Уча­ст­ник Зем­ско­го со­бо­ра, из­брав­ше­го на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­рови­ча. 1-й вое­во­да в Пско­ве (1620–21) и Нов­го­ро­де (1626–28). Су­дья Сы­ск­но­го при­ка­за (1625–26).

Из де­тей Н. И. Одо­ев­ско­го из­вест­ны: Ми­ха­ил Ни­ки­тич [? – 19(29).11.1652], столь­ник (с 1640), час­то со­про­во­ж­дал царя Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в его по­езд­ках по мо­на­сты­рям и под­мос­ков­ным ре­зи­ден­ци­ям, один из его лю­би­мых со­бе­сед­ни­ков, в 1646 на­хо­дил­ся на служ­бе в Лив­нах при от­це, спаль­ник (с 1648); Пра­ско­вья Ни­ки­тич­на [? – 15(25). 6.1656], 1-я же­на (с 1645) кн. Г. С. Чер­кас­ско­го; Фё­дор Ни­ки­тич (? – июль 1656), боя­рин (1655), столь­ник (с 1644), уча­ст­ник рус.-польск. вой­ны 1654–67, го­ло­ва 1-й сот­ни столь­ни­ков в по­хо­де на Смо­ленск (1654–55), в 1655 со­би­рал в Ас­т­ра­ха­ни калмыцкое вой­ско для по­хо­да про­тив крым­ских та­тар, в 1656 с поч. титулом на­ме­ст­ни­ка Псков­ско­го уча­ст­во­вал в мир­ных пе­ре­го­во­рах с по­сла­ми Ре­чи По­спо­ли­той ; Я. Н. Одо­ев­ский. Един­ст­вен­ный сын М. Н. Одо­ев­ско­го – Юрий Ми­хай­ло­вич [? – 6(16).12.1682], боя­рин (1676), столь­ник (с 1660), су­дья Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за (1673–74), в 1674 с поч. титулом на­ме­ст­ни­ка Ря­зан­ско­го от­прав­лен к по­соль­ст­ву сво­его де­да кн. Н. И. Одо­ев­ско­го в Смо­ленск, 1-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (1678–1680). Из сы­но­вей Ф. Н. Одо­ев­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Ва­си­лий Фё­до­ро­вич [? – 14(24).12.1686], боя­рин (1680), столь­ник (с 1675), крав­чий «с пу­тём» (с 1676), 2-й су­дья Ап­те­кар­ско­го при­ка­за (1677–87), 1-й су­дья Ору­жей­ной, Зо­ло­той и Се­реб­ря­ной па­лат (1680), при­ка­за Де­неж­но­го сбо­ра (1680), Хлеб­но­го при­ка­за (1680–83), при­ка­за Боль­шо­го двор­ца и Двор­цо­во­го суд­но­го при­ка­за (1680–86), дво­рец­кий (1681–86). Из до­че­рей Я. Н. Одо­ев­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны: Мар­фа Яков­лев­на (? – 1698), же­на (с 1667) кн. М. Я. Чер­кас­ско­го; Ан­на Яков­лев­на [? – 18(29).10.1750], же­на (с 1684) кн. Д. М. Го­ли­цы­на. Из де­тей Ю. М. Одо­ев­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны: Ми­ха­ил Юрь­е­вич Боль­шой [1670–26.2(9.3).1743], ком­нат­ный столь­ник ца­ря Пет­ра I (1682), под­пол­ков­ник гвар­дии (1721), ос­но­ва­тель стар­шей ли­нии стар­шей вет­ви ро­да; Ва­си­лий Юрь­е­вич [1673 – не ра­нее 1730], д. стат. сов. (1726), ком­нат­ный столь­ник ца­ря Пет­ра I (1682), ка­пи­тан л.-гв. Се­мё­нов­ско­го пол­ка (1714), чл. Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1723–1726/27), в 1726/27 на­зна­чен в Мо­ск­ву к де­лам Мас­тер­ской па­ла­ты и зав. Ору­жей­ной па­ла­той, Ка­зён­ным при­ка­зом и каз­ной Ко­ню­шен­ного приказа, ос­но­ва­тель млад­шей ли­нии стар­шей вет­ви ро­да; Ев­до­кия Юрь­ев­на [1675–16(27).4.1729], же­на (с 1692) кн. М. В. Дол­го­ру­ко­ва (из ро­да кня­зей Дол­го­ру­ко­вых).

Из стар­шей ли­нии из­вес­тен сын М. Ю. Одо­ев­ско­го Боль­шо­го – Иван Ми­хай­ло­вич [1697, по др. дан­ным, 1702 – 19.2(2.3).1775], стат. сов. (1753), в 1716–35 слу­жил на во­ен. фло­те, со­вет­ник Двор­цо­вой кон­то­ры (1738–1740/41), чл. Моск. двор­цо­вой кон­то­ры (с 1740/41). Его сын – Пётр Ива­но­вич [28.1(8.2).1740–10(22).4.1826], полк. (1771/72), слу­жил в л.-гв. Кон­ном пол­ку (до 1771/72), уча­ст­ник воз­ве­де­ния на пре­стол имп. Ека­те­ри­ны II (1762), бо­го­род­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1788–90), бла­го­тво­ри­тель, ос­но­ва­тель при­юта «Убе­жи­ще бед­ным» в с. Бол­ше­во Моск. у. (1776) и Да­ри­ин­ско­го при­юта в Мо­ск­ве. С его кон­чи­ной или же смер­тью его сы­на Ни­ко­лая Пет­ро­ви­ча (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.) стар­шая ветвь ро­да О. пре­сек­лась.

Из млад­шей ли­нии из­вес­тен сын В. Ю. Одо­ев­ско­го – Иван Ва­силь­е­вич [1710–26.3(6.4).1764], д. тайн. сов. (1757), со­вет­ник (1732–40) и пре­зи­дент (1740–46) Вот­чин­ной кол­ле­гии, се­на­тор (с 1744; до 1746 чл. Моск. се­нат­ской кон­то­ры), в 1762 пер­вен­ст­вую­щий се­на­тор сре­ди от­пра­вив­ших­ся на ко­ро­на­цию имп. Ека­те­ри­ны II в Мо­ск­ву. Из его де­тей наи­бо­лее из­вест­ны: Алек­сандр Ива­но­вич [6(17).1.1738–21.11(2.12). 1797], тайн. сов. (1797), со­вет­ник прав­ле­ния Гос. ас­сиг­на­ци­он­но­го бан­ка (1786–1797), се­на­тор (1797); Иван Ива­но­вич [5(16).4.1742–11(23).12.1806], ген.- по­ру­чик (1792), со­дей­ст­во­вал воз­ве­де­нию на пре­стол имп. Ека­те­ри­ны II (1762), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1768–74, от его вне­брач­ной свя­зи про­ис­хо­дит дво­рян­ский род Ев­ских; Ан­на Ива­нов­на (? – 1761), 2-я же­на (с 1760) гр. П. И. Шу­ва­ло­ва.

Из до­че­рей А. И. Одо­ев­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны: Пра­ско­вья Алек­сан­д­ров­на [1770–9(21).10.1820], 1-я же­на сво­его двою­род­но­го бра­та И. С. Одо­ев­ско­го; Вар­ва­ра Алек­сан­д­ров­на [? – 11(23).9.1845], же­на Д. С. Лан­ско­го (из ро­да Лан­ских). Их двою­род­ная се­ст­ра – Вар­ва­ра Ива­нов­на (1800–1844), же­на С. С. Лан­ско­го. Её двою­род­ные бра­тья: Иван Сер­гее­вич [1767, по др. дан­ным, 1769 – 6(18).4.1839], ген.-м. (1799), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1787–91, с 1789 фли­гель-адъю­тант ген.- фельдм. свет­лей­ше­го кн. Г. А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го, в 1790 от­ли­чил­ся при взя­тии Ки­лии, при оса­де и штур­ме Из­маи­ла, уча­ст­ник польск. кам­па­нии 1792 в со­ста­ве Укр. лег­ко­кон­но­го пол­ка (на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с ал­ма­за­ми с над­пи­сью «За храб­рость»), подавления Польского восстания 1794 в со­ста­ве Со­фий­ско­го ка­ра­би­нер­но­го пол­ка, от­ли­чил­ся при штур­ме Пра­ги (пред­ме­стья Вар­ша­вы). Ком. Ки­ев­ско­го ка­ра­би­нер­но­го (1795–98) и Со­фий­ско­го ки­ра­сир­ско­го (1798–99) пол­ков, шеф Си­бир­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1799–1800), в 1800–01 в от­став­ке. Шеф Ин­гер­ман­ланд­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1803–06), уча­ст­ник рус.- ав­ст­ро-франц. вой­ны 1805, в хо­де рус.- прус.-франц. вой­ны 1806–07 ко­ман­до­вал кав. бри­га­дой в со­ста­ве 6-й ди­ви­зии. Шеф Не­жин­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1806–09), в 1809–12 в от­став­ке. В 1812 за две не­де­ли сфор­ми­ро­вал и обу­чил 2-й пех. полк Моск. опол­че­ния, на­зна­чен его ше­фом. Уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 (в т. ч. Бо­ро­дин­ско­го и Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го сра­же­ний, сра­же­ний под Вязь­мой и Крас­ным), за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 (с 1813 его полк был при­ко­ман­ди­ро­ван к 4-му пех. кор­пу­су), в т. ч. оса­ды Дан­ци­га, с 1815 в от­став­ке, был же­нат 1-м бра­ком на сво­ей двою­род­ной се­ст­ре княж­не П. А. Одо­ев­ской, 2-м бра­ком [с 15(27).6.1823] на Ма­рии Сте­па­нов­не, урож­дён­ной Гре­ко­вой (? – не ра­нее 1851); Фё­дор Сер­гее­вич [14(25). 4.1771–6(18).6.1808], стат. сов. (1799), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1787–91, с 1790 фли­гель-адъ­ю­тант свет­лей­ше­го кн. Г. А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го, ди­рек­тор (1797–1802), стар­ший ди­рек­тор (1802–08) моск. от­де­ле­ния Гос. ас­сиг­на­ци­он­но­го бан­ка. Из де­тей И. С. Одо­ев­ско­го от 1-го бра­ка из­ве­стен А. И. Одо­ев­ский; от 2-го бра­ка (не ут­ве­рж­де­ны Деп-том ге­роль­дии Се­на­та в кня­же­ском до­сто­ин­ст­ве в свя­зи с не­пре­до­став­ле­ни­ем не­об­хо­ди­мых до­ку­мен­тов) – Со­фья Ива­нов­на [28.1(9.2).1828 – не ра­нее 1885], же­на от­став­но­го гв. рот­ми­стра Н. Д. Мас­ло­ва (1821 – не ра­нее 1859); Ма­рия Ива­нов­на [14(26).11.1833–13(25).7.1866], 1-я же­на Г. Г. Гри­горье­ва (см. в ст. Ор­ло­вы). Сын Ф. С. Одо­ев­ско­го – по­след­ний офи­ци­аль­но при­знан­ный в кня­же­ском до­сто­ин­ст­ве пред­ста­ви­тель ро­да по муж­ской ли­нии В. Ф. Одо­ев­ский.

Из­вес­тен сын Н. Д. и С. И. Мас­ло­вых – Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [24.1 (5.2).1849–15.4.1919], ген. от кав. (1914), с 1867 слу­жил в л.-гв. Кон­ном пол­ку, ука­зом имп. Алек­сан­д­ра II от 30.6(12.7). 1878 по­лу­чил пра­во при­нять герб и ти­тул кня­зей О. и име­но­вать­ся Одо­ев­ским-Мас­ло­вым с пе­ре­да­чей фа­милии толь­ко стар­ше­му в ро­де. Ком. 26-го дра­гун­ско­го Буг­ско­го пол­ка (1892–1896), л.-гв. Кон­но­го пол­ка (1896–1901), 2-й бри­га­ды 2-й гв. кав. ди­ви­зии (1901–1903), нач. 10-й (1903–04) и 1-й гвар­дей­ской (1904–05) кав. ди­ви­зий. Вой­ско­вой на­каз­ной ата­ман Вой­ска Дон­ско­го (1905–07). Зав. при­двор­ной ча­стью в Мо­ск­ве и нач. Моск. двор­цо­во­го управ­ле­ния (1907–17), од­но­вре­мен­но поч. опе­кун (1909–14), пред. (1914–17) Моск. при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та уч­ре­ж­де­ний имп. Ма­рии, ген.-адъ­ю­тант (1913). По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 ос­тал­ся в Мо­ск­ве, где и скон­чал­ся. С его смер­тью род кня­зей Одо­ев­ских-Мас­ло­вых пре­сёк­ся.

Из млад­шей вет­ви ро­да О. из­вест­ны де­ти В. С. Одо­ев­ско­го Шви­ха: Се­мён Ва­силь­е­вич Шви­хов (? – не ра­нее 1533), вое­во­да в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском (1533); Ма­рия Ва­силь­ев­на (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), же­на П. И. Го­ло­ви­на (? – по­сле 1533) (из ро­да Го­ло­ви­ных). Из сы­но­вей С. В. Одо­ев­ско­го Шви­хо­ва наи­бо­лее из­вес­тен Да­ни­ил Се­мё­но­вич (? – не ра­нее 1563), слу­жи­лый князь, сов­ла­де­лец Лих­ви­на (совм. с Н. Р. Одо­ев­ским). 1-й вое­во­да в Мцен­ске (1550, 1553–54), Ко­зель­ске (апр. 1551), Бол­хо­ве (1556–57, 1559), Ка­лу­ге (1558), Одое­ве (1559), в 1555 вое­во­да в пол­ках, сто­яв­ших на р. Уг­ра для обо­ро­ны от крым­ских та­тар, в 1556 и 1562 – в пол­ках под Сер­пу­хо­вом, 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка во вре­мя пре­сле­до­ва­ния крым­ских та­тар (1558) и в по­хо­де про­тив крым­ских та­тар из Ка­лу­ги (1559), вое­во­да в Ту­ле (1560). Уча­ст­ник По­лоц­ко­го по­хо­да 1562–63 в ка­че­ст­ве цар­ско­го по­стель­ни­ка и есау­ла в пол­ках. Ос­но­ва­тель и кти­тор Лих­вин­ско­го Афа­нась­ев­ско­го жен­ско­го мон. Ве­ро­ят­но, с его смер­тью млад­шая ветвь ро­да О. пре­сек­лась.

Род О. вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Моск. (1793) и Вла­ди­мир­ской (1832, в 1853 пе­ре­не­сён во 2-ю часть в свя­зи с не­пре­дос­тав­ле­ни­ем под­твер­ждаю­щих до­ку­мен­тов) гу­бер­ний.

Дополнительная литература:

[Ива­нов П. И.]. Ал­фа­вит­ный ука­за­тель фа­ми­лий и лиц, упо­ми­нае­мых в бо­яр­ских кни­гах, хра­ня­щих­ся в 1-м от­де­ле­нии Мо­с­ков­ско­го ар­хи­ва Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции, с обо­зна­че­ни­ем слу­жеб­ной дея­тель­но­сти ка­ж­до­го ли­ца и го­дов со­стоя­ния в за­ни­мае­мых долж­но­стях. М., 1853;

Бар­су­ков А. П. Спи­ски го­ро­до­вых вое­вод и дру­гих лиц вое­вод­ско­го управ­ле­ния Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва XVII сто­ле­тия... СПб., 1902;

Влась­ев Г.А. По­том­ст­во Рю­ри­ка. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 1;

Crummey R.O. Aris­tocrats and servitors: the boyar elite in Russia. Princeton, 1983;

Зи­мин А. А. Фор­ми­ро­ва­ние бо­яр­ской ари­сто­кра­тии в Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XV – пер­вой тре­ти XVI в. М., 1988;

Дво­рян­ские ро­ды Рос­сий­ской им­пе­рии. СПб., 1993. Т. 1; Эс­кин Ю.М. Ме­ст­ни­че­ст­во в Рос­сии XVI–XVII вв. М., 1994;

Ко­лы­че­ва Е. И. Но­во­силь­ско-Одо­ев­ская кор­по­ра­ция и судь­бы ее пред­ста­ви­те­лей в XV в. // Со­сло­вия и го­су­дар­ст­вен­ная власть в Рос­сии. XV – се­ре­ди­на XIX вв. М., 1994. Ч. 1;

Ан­то­нов А. В. К ис­то­рии уде­ла кня­зей Одо­ев­ских // Рус­ский ди­пло­ма­та­рий. М., 2001. Вып. 7;

Рос­сий­ская эли­та в 17-ом в. Hels., 2004. Т. 1;

Ста­ни­слав­ский А. Л. Тру­ды по ис­то­рии го­су­да­ре­ва дво­ра в Рос­сии XVI–XVII вв. М., 2004;

Бо­го­яв­лен­ский С. К. Мо­с­ков­ский при­каз­ный ап­па­рат и де­ло­про­из­вод­ст­во XVI– XVII вв. М., 2006;

Пра­вя­щая эли­та Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва IX – на­ча­ла XVIII вв. СПб., 2006;

Се­дов П. В. Че­ло­бит­ная кня­зей Одо­ев­ских о сво­их ро­до­вых зем­лях на­ка­ну­не от­ме­ны ме­ст­ни­че­ст­ва // Ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии сред­не­ве­ко­вой Ру­си. М.; СПб., 2006;

Се­лин А.А. Нов­го­род­ское об­ще­ст­во в эпо­ху Сму­ты. СПб., 2008;

Буш­ко­вич П. Петр Ве­ли­кий: Борь­ба за власть (1671–1725). СПб., 2008;

Авторы статьи: А. В. Кузь­мин (до сер. 17 в.); А. П. Пят­нов (сер. 17 – нач. 20 вв.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)