ОДОБЕСКУ АЛЕКСАНДРУ
ОДОБЕСКУ АЛЕКСАНДРУ - румынский писатель, общественный деятель, археолог, член Румынского академического общества (1870), преобразованного в 1879 году в Румынскую академию.
Из семьи военного. Окончил Коллеж имени Святого Саввы в Бухаресте (1850), Коллеж де Франс в Париже (1853); слушал лекции в Сорбонне. Во время пребывания во Франции организовал литературный кружок, был дружен с В. Александри, Н. Бэлческу и др. Увлекался античной культурой, переводил на румынский язык «Илиаду», «Одиссею», Горация, Вергилия и др. В начале 1850-х годов, отчасти под влиянием П. Мериме, заинтересовался археологией. В 1855 году вернулся в Бухарест; в 1857 году глава французского отдела государственного секретариата; в 1863 году министр по делам религии и народного образования; руководил Бухарестским национальным театром (1874-1876); с 1874 года читал лекции по археологии в Бухарестском университете (впервые в Румынии), опубликовал введение к курсу - очерк по истории археологии («Istoria archeologiei», 1877); в 1881-1885 годах в Париже, работал секретарём румынского посольства во Франции; в 1891 году возглавил Высшую педагогическую школу (ныне Национальный коллеж имени Й.Л. Караджале) в Бухаресте. Литературное творчество Одобеску, испытавшего сильное влияние романтизма, заложило основы исторической прозы в румынской литературе: новеллы «Господарь Михня Лютый» («Mihnea-Vod ̆a cel R ̆au», 1857, русский перевод 1958 года), «Государыня Кяжна» («Doamna Chiajna», 1860, русский перевод 1984 года). Автор многочисленных трудов по археологии, искусству, истории литературы и др. Выступал против искусственной латинизации румынского языка. В книге «Лжетрактат об охоте» (название на греческом языке - «Ψεύσο-ϰυνηγετιϰός», 1874, русский перевод 1984 года) описал различные произведения искусства, связанные с охотой. Один из инициаторов систематического учёта и изучения археологических памятников в Румынии. Опубликовал один из ярчайших комплексов эпохи Великого переселения народов - клад из Петроасы, в 1866 году проводил полевые исследования близ места его находки, в фундаментальном исследовании («Le tr ́esor de P ́etrossa», vol. 1-2, 1889-1890) рассмотрел вещи из клада на фоне античных и средневековых древностей от Атлантики до Среднего Востока. Покончил с собой.
Сочинения:
Opere. Buc., 1965–1996. Vоl. 1–5, 8–13;
Избранное. М., 1984.