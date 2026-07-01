ОДОБЕСКУ АЛЕКСАНДРУ

ОДОБЕСКУ АЛЕКСАНДРУ - румынский пи­са­тель, об­щественный дея­тель, ар­хео­лог, член Румынского ака­де­мического общества (1870), пре­об­ра­зо­ван­но­го в 1879 году в Румынскую ака­де­мию.

Из се­мьи во­ен­но­го. Окон­чил Кол­леж имени Святого Сав­вы в Бу­ха­ре­сте (1850), Кол­леж де Франс в Па­ри­же (1853); слу­шал лек­ции в Сор­бон­не. Во вре­мя пре­бы­ва­ния во Фран­ции ор­га­ни­зо­вал литературный кру­жок, был дру­жен с В. Алек­сан­д­ри, Н. Бэл­че­ску и др. Ув­ле­кал­ся ан­тич­ной куль­ту­рой, пе­ре­во­дил на румынский язык «Илиа­ду» , «Одис­сею» , Го­ра­ция , Вер­ги­лия и др. В начале 1850-х годов, от­час­ти под влия­ни­ем П. Ме­ри­ме, за­ин­те­ре­со­вал­ся ар­хео­ло­ги­ей. В 1855 году вер­нул­ся в Бу­ха­рест; в 1857 году гла­ва французского от­де­ла государственного сек­ре­та­риа­та; в 1863 году министр по де­лам ре­ли­гии и народного об­ра­зо­ва­ния; ру­ко­во­дил Бу­ха­ре­ст­ским национальным те­ат­ром (1874-1876); с 1874 года чи­тал лек­ции по ар­хео­ло­гии в Бу­ха­ре­ст­ском университете (впер­вые в Ру­мы­нии), опуб­ли­ко­вал вве­де­ние к кур­су - очерк по ис­то­рии ар­хео­ло­гии («Istoria archeologiei», 1877); в 1881-1885 годах в Па­ри­же, ра­бо­тал сек­ре­та­рём румынского по­соль­ст­ва во Фран­ции; в 1891 году воз­гла­вил Выс­шую пе­да­го­гическую шко­лу (ны­не Национальный кол­леж имени Й.Л. Ка­рад­жа­ле) в Бухаресте. Литературное твор­че­ст­во Одобеску, ис­пы­тав­ше­го силь­ное влия­ние ро­ман­тиз­ма , за­ло­жи­ло ос­но­вы ис­то­рической про­зы в румынской литературе: но­вел­лы «Гос­по­дарь Мих­ня Лю­тый» («Mih­nea-Vod ̆a cel R ̆au», 1857, русский перевод 1958 года), «Го­су­да­ры­ня Кяж­на» («Doam­na Chi­aj­na», 1860, русский перевод 1984 года). Ав­тор мно­го­численных тру­дов по ар­хео­ло­гии, искусству, ис­то­рии литературы и др. Вы­сту­пал про­тив ис­кусственной ла­ти­ни­за­ции румынского язы­ка. В книге «Лже­трак­тат об охо­те» (название на греческом языке - «Ψεύσο-ϰυνηγετιϰός», 1874, русский перевод 1984 года) опи­сал различные про­из­ве­де­ния искусства, свя­зан­ные с охо­той. Один из ини­циа­то­ров си­сте­ма­тического учё­та и из­уче­ния ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в Ру­мы­нии. Опуб­ли­ко­вал один из яр­чай­ших ко­мп­лек­сов эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов - клад из Пет­роа­сы, в 1866 году про­во­дил по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния близ мес­та его на­ход­ки, в фун­даментальном ис­сле­до­ва­нии («Le tr ́esor de P ́etrossa», vol. 1-2, 1889-1890) рас­смот­рел ве­щи из кла­да на фо­не ан­тич­ных и средневековых древ­но­стей от Ат­лан­ти­ки до Сред­не­го Во­сто­ка. По­кон­чил с со­бой.

Сочинения:

Opere. Buc., 1965–1996. Vоl. 1–5, 8–13;

Из­бран­ное. М., 1984.