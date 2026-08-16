ОДОАКР (лат. Odoacer)

Военачальник германского происхождения, низложивший последнего императора Западной Римской империи, Ромула Августула .

О ранних годах жизни Одоакра практически ничего не известно, ок. 470 г. он поступил на службу империи и стал одним из телохранителей императора. В 475 г. император Непот назначил магистром армий Ореста, который практически сразу сверг Непота и сделал своего сына Ромула императором. Орест рассчитывал, что противостояние Зенона и Василиска в Восточной Римской империи отвлечет их от дел на западе и переворот будет де-факто признан. Однако, этого не произошло. Сложившейся ситуацией решил воспользоваться Одоакр.

В 476 г. возглавляемые им наемники потребовали земель для поселения. Получив отказ Ореста и Ромула, Одоакр со своим отрядом восстал. Нанеся Оресту и Непоту поражение при Павии, он захватил и казнил Ореста, а Ромула заставил отречься от престола. В Константинополе благосклонно восприняли переворот, император Зенон даровал Одоакру титул патриция и покровительствовал его политике в Италии. Однако, Одоакр стал действовать слишком независимо. В 477 г. он без сопротивления отдал Прованс. В 482 г. он захватил Далмацию, в 487– 488 гг. — восстановил власть Рима в Норике, начал чеканить собственную монету.

Все это не понравилась и вызывало опасения у восточного императора и тот побудил напасть на Одоакра Теодориха Великого, короля остготов. В 489 г. Одоакр был разбит при Изнцо и при Вероне, в 490 г. — при Адде. После этого он укрепился в Равенне, где сопротивлялся до 493 г., однако Теодориху удалось обманом выманить Одоакр и убить его. После смерти Одоакра в Италии было создано королевство остготов во главе с Теодорихом Великим .

Иллюстрации:

Изображение Одоакра на монете;

Ромул Августул слагает перед Одоакром знаки императорского достоинства.