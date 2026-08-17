ОДНОКЛАССНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
ОДНОКЛАССНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА - основной вид начальной школы в России в 1860-е - 1918 годы.
Составляли 94,9% всех начальных учебных заведений в 1895 и 92,2% в 1911 году. Продолжительность курса обучения - 3, реже 4 года.
Существовали в форме земских, церковно-приходских, «министерских», фабрично-заводских школ, приходских училищ и др. Учащиеся в соответствии с продолжительностью курса обучения разделялись на 3-4 отделения. Первоначально они помещались в одном классном помещении, все предметы (кроме Закона Божия) преподавал один учитель (отсюда название «одноклассные»). На рубеже XIX-XX веков увеличивалась доля одноклассных начальных училищ с несколькими классными помещениями и учителями, однако название «одноклассные» продолжало применяться к школам с 3-4-летним курсом для обозначения начальной элементарной школы в противоположность двухклассным училищам (5, реже 6 лет обучения).
(смотри Педагогика)