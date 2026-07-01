ОДНОДВОРЦЫ

ОДНОДВОРЦЫ - в России в 1-й четверти XVII - 3-й четверти XIX веков со­слов­ная груп­па.

Яв­ля­лись главным образом по­том­ка­ми слу­жи­лых лю­дей, ко­то­рые с конца XVI века не­сли до­зор­ную и сто­ро­же­вую служ­бу на южной гра­ни­це Русского государства и по­лу­ча­ли за неё зем­лю. В сос­тав однодворцев вхо­ди­ли так­же ра­зо­рив­шие­ся дво­ря­не . Бы­ли лич­но сво­бод­ны­ми, за­ни­ма­ли про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду ма­ло­зе­мель­ны­ми дво­ря­на­ми и не­за­кре­по­щён­ны­ми кре­сть­я­на­ми. В под­пи­сан­ном императором Пет­ром I «Пла­ка­те» [опуб­ли­ко­ван 26 июня (7 июля) 1724 года] однодворцы от­не­се­ны к государственным кре­сть­я­нам, од­на­ко ука­зом императрицы Ан­ны Ива­нов­ны от 15(26) января 1731 года та­кое на­име­но­ва­ние однодворцев за­пре­ще­но, ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 3(14) мая 1783 года однодворцы урав­не­ны с государственными, двор­цо­вы­ми и эко­но­мическими кре­сть­я­на­ми толь­ко в раз­ме­ре взи­мае­мых по­да­тей (до это­го поль­зо­ва­лись не­ко­то­ры­ми при­ви­ле­гия­ми). Пла­ти­ли по­душ­ную по­дать и об­рок, не­сли рек­рут­скую и другие по­вин­но­сти (слу­жи­ли в ланд­ми­ли­ции; в 1764 году для однодворцев ус­та­новлен 15-лет­ний срок во­енной служ­бы). Вла­де­ли кре­по­ст­ны­ми кре­сть­я­на­ми (около 11 тысяч душ муж­ско­го по­ла в 1-й половине 1830-х годов); со­глас­но по­ло­же­нию Комитета ми­ни­ст­ров, ут­вер­ждён­но­му императором Ни­ко­ла­ем I 2(14) июля 1841 года, госу­дар­ст­во на­ча­ло вы­ку­пать у однодворцев кре­сть­ян в свя­зи с рос­том не­дои­мок у них. Зем­ля однодворцев скла­ды­ва­лась из уча­ст­ков: по­ме­ст­ных, са­мо­воль­но за­се­лён­ных и за­кре­п­лён­ных за однодворцами в хо­де Ге­не­раль­но­го ме­же­ва­ния; по­жа­ло­ван­ных в вот­чи­ну; ку­п­лен­ных и пр. В начале 1740-х годов однодворцев на­счи­ты­ва­лось свыше 450 тысяч душ муж­ско­го по­ла, в 1-й половине 1830-х годов - 1,2 млн. Как осо­бая со­слов­ная груп­па уп­разд­не­ны мне­ни­ем Государственного со­ве­та, ут­вер­ждён­ным императором Алек­сан­дром II 19 февраля (2 марта) 1868 года, вли­лись главным образом в со­став кре­сть­ян-соб­ст­вен­ни­ков и ме­щан.

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