ОДНОДВОРЦЫ
ОДНОДВОРЦЫ - в России в 1-й четверти XVII - 3-й четверти XIX веков сословная группа.
Являлись главным образом потомками служилых людей, которые с конца XVI века несли дозорную и сторожевую службу на южной границе Русского государства и получали за неё землю. В состав однодворцев входили также разорившиеся дворяне. Были лично свободными, занимали промежуточное положение между малоземельными дворянами и незакрепощёнными крестьянами. В подписанном императором Петром I «Плакате» [опубликован 26 июня (7 июля) 1724 года] однодворцы отнесены к государственным крестьянам, однако указом императрицы Анны Ивановны от 15(26) января 1731 года такое наименование однодворцев запрещено, указом императрицы Екатерины II от 3(14) мая 1783 года однодворцы уравнены с государственными, дворцовыми и экономическими крестьянами только в размере взимаемых податей (до этого пользовались некоторыми привилегиями). Платили подушную подать и оброк, несли рекрутскую и другие повинности (служили в ландмилиции; в 1764 году для однодворцев установлен 15-летний срок военной службы). Владели крепостными крестьянами (около 11 тысяч душ мужского пола в 1-й половине 1830-х годов); согласно положению Комитета министров, утверждённому императором Николаем I 2(14) июля 1841 года, государство начало выкупать у однодворцев крестьян в связи с ростом недоимок у них. Земля однодворцев складывалась из участков: поместных, самовольно заселённых и закреплённых за однодворцами в ходе Генерального межевания; пожалованных в вотчину; купленных и пр. В начале 1740-х годов однодворцев насчитывалось свыше 450 тысяч душ мужского пола, в 1-й половине 1830-х годов - 1,2 млн. Как особая сословная группа упразднены мнением Государственного совета, утверждённым императором Александром II 19 февраля (2 марта) 1868 года, влились главным образом в состав крестьян-собственников и мещан.