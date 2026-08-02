«ОДИССЕЯ»

«ОДИССЕЯ» - древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру .

Сло­же­на гек­са­мет­ром (около 12100 сти­хов); соз­да­на, ве­ро­ят­но, позд­нее «Илиа­ды» (VIII век до н. э.) и уже около III века до н. э. раз­де­ле­на на 24 пес­ни.

В ос­но­ве центральной сю­жет­ной ли­нии «Одиссея» - по­пу­ляр­ная фольк­лор­ная схе­ма: муж, вер­нув­ший­ся до­мой по­сле дол­го­го от­сут­ст­вия, по­па­да­ет на свадь­бу собственной же­ны. 1-я часть по­эмы по­свя­ще­на главным образом об­рат­но­му пла­ва­нию на ро­ди­ну ца­ря Ита­ки и од­но­го из во­ж­дей ахей­цев - хит­ро­ум­но­го Одис­сея, воз­вра­щаю­ще­го­ся на де­ся­тый год по­сле за­вер­ше­ния Тро­ян­ской вой­ны. Дей­ст­вие по­эмы ох­ва­ты­ва­ет лишь за­клю­чительные эта­пы пу­те­ше­ст­вия; в 9-12 пес­нях (так называемые апо­ло­ги; мно­гие из них име­ют ска­зоч­ные па­рал­ле­ли) от ли­ца Одис­сея рас­ска­зы­ва­ет­ся о пред­ше­ст­вую­щих эта­пах стран­ст­вий, в хо­де ко­то­рых гиб­нут все его со­рат­ни­ки. В от­сут­ст­вие главного ге­роя на Ита­ке раз­во­ра­чива­ет­ся кон­фликт ме­ж­ду его мо­ло­дым сы­ном Те­ле­ма­хом и же­ни­ха­ми, сва­таю­щи­ми­ся к суп­ру­ге Одис­сея Пе­не­ло­пе; Те­ле­мах от­прав­ля­ет­ся в Пи­лос и Спар­ту к бывшим со­рат­ни­кам от­ца (Не­сто­ру и Ме­не­лаю) ра­зуз­нать о его судь­бе. 2-я часть по­эмы по­ве­ст­ву­ет о вос­со­еди­не­нии Одис­сея с семь­ёй на Ита­ке и об убий­ст­ве им же­ни­хов Пе­не­ло­пы, по­се­лив­ших­ся в его до­ме и рас­то­чав­ших его иму­ще­ст­во. В «Одиссее» вы­де­ля­ют­ся несколько важ­ных тем: оди­но­че­ст­во Одис­сея; тер­пе­ние и хит­рость, по­зво­ляю­щие ему вы­хо­дить из за­труд­нительных по­ло­же­ний; гнев бо­гов на воз­вра­щаю­щих­ся до­мой ахей­цев; гос­те­при­им­ст­во и его от­сут­ст­вие; вер­ность Пе­не­ло­пы му­жу; взрос­ле­ние Те­ле­ма­ха. Клю­че­вая для «Илиа­ды» те­ма во­ин­ской доб­ле­сти от­хо­дит в «Одиссее» на вто­рой план.

По­эма не ли­ше­на сю­жет­ных про­ти­во­ре­чий; про­бле­мой для ис­сле­до­ва­те­лей ос­та­ют­ся и воз­мож­ные от­сыл­ки к аль­тер­на­тив­ным вер­си­ям «Одиссеи» и к другим эпо­сам («Ки­при­ям», «Те­ле­го­нии», «Фес­про­ти­де» и др.), не со­хра­нив­шим­ся или из­вест­ным лишь по не­боль­шим фраг­мен­там и пе­ре­ска­зам. Не­со­от­вет­ст­вия в «Одиссее» (например, в опи­са­нии пу­те­ше­ст­вия Те­ле­ма­ха и со­ше­ст­вия Одис­сея в Аид) ис­поль­зо­ва­лись за­щит­ни­ка­ми ана­ли­тического под­хо­да, по­ле­ми­зи­ро­вав­ши­ми с уни­та­рия­ми (смотри Го­ме­ров­ский во­прос), как ар­гу­мент в поль­зу ги­по­тез о на­ли­чии так называемой пра-Одиссеи и о не­сколь­ких ав­то­рах «Одиссеи». Не­од­но­крат­но под­ни­ма­лись во­про­сы о па­рал­ле­лях с «Илиа­дой», в осо­бен­но­сти о бу­к­валь­ном ци­ти­ро­ва­нии од­но­го эпо­са дру­гим, и о за­им­ст­во­ва­нии «Одиссеей» ма­те­риа­ла ска­за­ний об ар­го­нав­тах. Пред­при­ни­мав­шие­ся уже в ан­тич­но­сти (в том числе Ге­ро­до­том ) по­пыт­ки пол­ной или час­тич­ной ло­ка­ли­за­ции мар­шру­та стран­ст­вий Одис­сея во­зоб­но­ви­лись по­сле от­кры­тий Г. Шли­ма­на, но так и не при­ве­ли к убе­дительным ре­зуль­та­там.

По­доб­но «Илиа­де» , «Одиссея» счи­та­лась в ан­тич­но­сти по­этическим об­раз­цом, бы­ла важ­ной ча­стью об­ра­зо­вательной про­грам­мы и пред­ме­том мно­го­численных ин­тер­пре­та­ций. Со­пос­тав­ле­ни­ем ва­ри­ан­тов тек­ста «Одиссеи» (пред­став­лен­ных ог­ром­ным чис­лом па­пи­ру­сов) за­ни­ма­лись ещё пред­ста­ви­те­ли алек­сан­д­рий­ской фи­ло­ло­гии. Текст «Одиссеи» со­хра­нил­ся в бо­лее чем 70 средневековых ру­ко­пи­сях и при­мер­но в 2000 па­пи­рус­ных фраг­мен­тах III века до н. э. - VII века н. э. Пер­вый латинский пе­ре­вод «Одиссеи» вы­пол­нил Ли­вий Ан­д­ро­ник. Вслед за пер­вым из­да­ни­ем греческого тек­ста по­эмы (Фло­рен­ция, 1488) по­сле­до­ва­ли мно­го­численные пе­ре­во­ды «Одиссеи» на национальные язы­ки: не­мец­кий (1538), ис­пан­ский (1553), италь­ян­ский (1573) и др. Влия­ние «Одиссеи» про­яви­лось в раз­ных сфе­рах: от художественной литературы («Стран­ст­вие Улис­са» Г. Сак­са, «Цир­цея» Лопе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, «Улисс» Дж. Джой­са), фи­ло­со­фии («Так го­во­рил За­ра­ту­ст­ра» Ф. Ниц­ше, «Диа­лек­ти­ка Про­све­ще­ния» М. Хорк­хай­ме­ра и Т. Адор­но), му­зы­ки («Воз­вра­ще­ние Улис­са на ро­ди­ну» К. Мон­те­вер­ди, «Го­ме­ров­ский мир» А. Бун­гер­та, «Пе­не­ло­па» Г. Фо­ре) до изо­бра­зительного искусства (Я. Йор­данс, П.П. Ру­бенс, У. Тёр­нер, В.А. Се­ров) и ки­не­ма­то­гра­фа (Ж.Л. Го­дар, С. Куб­рик, А.С. Кон­ча­лов­ский). Пер­вый (про­за­ический) пе­ре­вод «Одиссеи» на русский язык опуб­ли­ко­ван в 1788 году и при­пи­сы­ва­ет­ся П.Е. Еки­мо­ву (ра­нее вы­пол­нен­ный пе­ре­вод К.А. Кон­д­ра­то­ви­ча ос­тал­ся не­опуб­ли­ко­ван­ным). Наи­бо­лее из­вест­ные русские по­этические пе­ре­во­ды при­над­ле­жат В.А. Жу­ков­ско­му (1849) и В.В. Ве­ре­сае­ву (1953).

Издания:

Homeri Odyssea / Ed. H. van Thiel. Hil­desheim, 1991;

Го­мер. Одис­сея. СПб., 2012.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)