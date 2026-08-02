«ОДИССЕЯ»
«ОДИССЕЯ» - древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру.
Сложена гексаметром (около 12100 стихов); создана, вероятно, позднее «Илиады» (VIII век до н. э.) и уже около III века до н. э. разделена на 24 песни.
В основе центральной сюжетной линии «Одиссея» - популярная фольклорная схема: муж, вернувшийся домой после долгого отсутствия, попадает на свадьбу собственной жены. 1-я часть поэмы посвящена главным образом обратному плаванию на родину царя Итаки и одного из вождей ахейцев - хитроумного Одиссея, возвращающегося на десятый год после завершения Троянской войны. Действие поэмы охватывает лишь заключительные этапы путешествия; в 9-12 песнях (так называемые апологи; многие из них имеют сказочные параллели) от лица Одиссея рассказывается о предшествующих этапах странствий, в ходе которых гибнут все его соратники. В отсутствие главного героя на Итаке разворачивается конфликт между его молодым сыном Телемахом и женихами, сватающимися к супруге Одиссея Пенелопе; Телемах отправляется в Пилос и Спарту к бывшим соратникам отца (Нестору и Менелаю) разузнать о его судьбе. 2-я часть поэмы повествует о воссоединении Одиссея с семьёй на Итаке и об убийстве им женихов Пенелопы, поселившихся в его доме и расточавших его имущество. В «Одиссее» выделяются несколько важных тем: одиночество Одиссея; терпение и хитрость, позволяющие ему выходить из затруднительных положений; гнев богов на возвращающихся домой ахейцев; гостеприимство и его отсутствие; верность Пенелопы мужу; взросление Телемаха. Ключевая для «Илиады» тема воинской доблести отходит в «Одиссее» на второй план.
Поэма не лишена сюжетных противоречий; проблемой для исследователей остаются и возможные отсылки к альтернативным версиям «Одиссеи» и к другим эпосам («Киприям», «Телегонии», «Феспротиде» и др.), не сохранившимся или известным лишь по небольшим фрагментам и пересказам. Несоответствия в «Одиссее» (например, в описании путешествия Телемаха и сошествия Одиссея в Аид) использовались защитниками аналитического подхода, полемизировавшими с унитариями (смотри Гомеровский вопрос), как аргумент в пользу гипотез о наличии так называемой пра-Одиссеи и о нескольких авторах «Одиссеи». Неоднократно поднимались вопросы о параллелях с «Илиадой», в особенности о буквальном цитировании одного эпоса другим, и о заимствовании «Одиссеей» материала сказаний об аргонавтах. Предпринимавшиеся уже в античности (в том числе Геродотом) попытки полной или частичной локализации маршрута странствий Одиссея возобновились после открытий Г. Шлимана, но так и не привели к убедительным результатам.
Подобно «Илиаде», «Одиссея» считалась в античности поэтическим образцом, была важной частью образовательной программы и предметом многочисленных интерпретаций. Сопоставлением вариантов текста «Одиссеи» (представленных огромным числом папирусов) занимались ещё представители александрийской филологии. Текст «Одиссеи» сохранился в более чем 70 средневековых рукописях и примерно в 2000 папирусных фрагментах III века до н. э. - VII века н. э. Первый латинский перевод «Одиссеи» выполнил Ливий Андроник. Вслед за первым изданием греческого текста поэмы (Флоренция, 1488) последовали многочисленные переводы «Одиссеи» на национальные языки: немецкий (1538), испанский (1553), итальянский (1573) и др. Влияние «Одиссеи» проявилось в разных сферах: от художественной литературы («Странствие Улисса» Г. Сакса, «Цирцея» Лопе Ф. де Веги Карпьо, «Улисс» Дж. Джойса), философии («Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Диалектика Просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно), музыки («Возвращение Улисса на родину» К. Монтеверди, «Гомеровский мир» А. Бунгерта, «Пенелопа» Г. Форе) до изобразительного искусства (Я. Йорданс, П.П. Рубенс, У. Тёрнер, В.А. Серов) и кинематографа (Ж.Л. Годар, С. Кубрик, А.С. Кончаловский). Первый (прозаический) перевод «Одиссеи» на русский язык опубликован в 1788 году и приписывается П.Е. Екимову (ранее выполненный перевод К.А. Кондратовича остался неопубликованным). Наиболее известные русские поэтические переводы принадлежат В.А. Жуковскому (1849) и В.В. Вересаеву (1953).
Издания:
Homeri Odyssea / Ed. H. van Thiel. Hildesheim, 1991;
Гомер. Одиссея. СПб., 2012.