ОДИССЕЙ
ОДИССЕЙ - в греческой мифологии царь острова Итака, один из главных героев Троянской войны.
О его военных подвигах и долгом возвращении домой после окончания войны рассказано в приписываемых Гомеру поэмах «Илиада» и «Одиссея». Одиссей - сын Лаэрта (или Сизифа) и Антиклеи, внук известного своим плутовством Автолика, правнук бога Гермеса. Одиссей отличался не только физической силой, но и умом и находчивостью. Был в числе женихов прекрасной Елены, но взял в жёны её двоюродную сестру Пенелопу. Попытался избежать участия в походе против Трои, притворившись безумным (не хотел расставаться с женой и только что родившимся сыном Телемахом), но был разоблачён Паламедом, которому потом жестоко отомстил. Одиссей смог найти Ахилла, спрятанного матерью Фетидой на острове Скирос среди девушек царя Ликомеда. На войну с Троей Одиссей привёл 12 кораблей. Во время войны совершил много подвигов, одержав победы в поединках с троянскими героями. После гибели Ахилла именно Одиссею достались его доспехи, сделанные Гефестом. Тайно проникнув в город, Одиссей похитил палладий (статую Афины, бывшую гарантией неприступности Трои); доставил в лагерь ахейцев со Скироса сына Ахилла Неоптолема, а затем с Лемноса Филоктета с луком Геракла, без чего нельзя было взять Трою. Именно Одиссею принадлежит идея сооружения деревянного коня («троянский конь»), что и решило судьбу города.
После разрушения Трои ахейские герои возвращаются на родину. У Одиссея путь домой занял 10 лет. Сначала сильный ветер забросил корабли Одиссея на землю киконов на фракийском побережье, где он вступил с ними в сражение и ограбил их город Исмар. Затем корабли Одиссея попали в страну лотофагов, где некоторые спутники Одиссея, отведав лотоса, забыли свою родину и остались там. В стране киклопов (циклопов) Одиссей и его 12 товарищей оказались запертыми в пещере киклопа Полифема, который сожрал несколько человек. Одиссею удалось напоить его вином, а затем выжечь ему единственный глаз. За этот поступок Одиссея постоянно будет преследовать отец Полифема бог Посейдон. После посещения острова бога ветров Эола, который дал Одиссею мех с закрытыми в нём противными ветрами, греки могли быстро доплыть домой. Но любопытство спутников Одиссея, развязавших мех пока он спал, не позволило им достичь Итаки. На острове великанов-людоедов лестригонов Одиссей потерял все корабли, кроме одного. На этом корабле Одиссей приплыл к острову Эя, где жила дочь Гелиоса волшебница Кирка, которая с помощью колдовского зелья превратила часть спутников Одиссея в свиней и других животных. Одиссей с помощью Гермеса заставил Кирку вернуть им человеческий облик. Одиссей прожил у волшебницы год, затем по её совету посетил царство мёртвых, где тень прорицателя Тиресия предупредила его о грядущих опасностях. В дальнейшем плавании Одиссей счастливо миновал остров сладкозвучных сирен, избежал гибели в узком проливе между Сциллой (Скиллой) и Харибдой. На острове Тринакрия его спутники, несмотря на предупреждение Одиссея, съели несколько коров из стада бога Гелиоса. За этот проступок Зевс молнией разрушил корабль, когда он вышел в открытое море. Спасся только Одиссей, которого через несколько дней прибило к острову Огигия, где проживала нимфа Калипсо. С ней Одиссей провёл 7 лет. По приказу богов Калипсо была вынуждена отпустить Одиссея, но построенный им плот разрушил заметивший его в море Посейдон. Одиссею опять удалось спастись, доплыв до острова Схерия. Царь проживавших на острове феаков Алкиной отправил Одиссея на корабле на Итаку. На родине Одиссей, которого Афина преобразила в старика-нищего, застал в своём дворце толпу женихов, принуждавших Пенелопу выбрать из них себе нового мужа. С помощью ставшего взрослым сына Телемаха Одиссей расправился с женихами. По одной из версий, Одиссей мирно царствовал, пока не погиб в схватке с Телегоном, своим сыном от Кирки, который прибыл на Итаку в поисках своего отца и не узнал Одиссея. Тело Одиссея Телегон перевёз на остров Кирки. По другой версии, Одиссей был вынужден покинуть Итаку и переселился в Этолию, где прожил до глубокой старости.
Начиная с античного времени образ Одиссея и связанные с ним сюжеты мифа получили распространение в изобразительном искусстве (греческая вазопись, фрески I века до н. э. из Эсквилина, фрески Ф. Приматиччо и Н. дель Аббате в Фонтенбло, П. Тибальди в Болонье и др.; в живописи: П.П. Рубенс, Я. Йорданс, С. Роза, И.Г. Тишбейн, У. Тёрнер, А. Бёклин, В.А. Серов и др.) и литературе (Л. Дольче, Лопе Ф. де Вега Карпьо, П. Кальдерон де ла Барка, Т. Корнель, Г. Гауптман, Дж. Джойс, Ж. Жироду и др.).