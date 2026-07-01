ОДИССЕЙ

ОДИССЕЙ - в греческой ми­фо­ло­гии царь острова Ита­ка, один из главных ге­ро­ев Тро­ян­ской вой­ны.

О его во­енных под­ви­гах и дол­гом воз­вра­ще­нии до­мой по­сле окон­ча­ния вой­ны рас­ска­за­но в при­пи­сы­вае­мых Го­ме­ру по­эмах «Илиа­да» и «Одис­сея». Одиссей - сын Ла­эр­та (или Си­зи­фа) и Ан­ти­клеи, внук из­вест­но­го сво­им плу­тов­ст­вом Ав­то­ли­ка, пра­внук бо­га Гер­ме­са. Одиссей от­ли­чал­ся не толь­ко фи­зической си­лой, но и умом и на­ход­чи­во­стью. Был в чис­ле же­ни­хов пре­крас­ной Еле­ны, но взял в жёны её двою­род­ную се­ст­ру Пе­не­ло­пу. По­пы­тал­ся из­бе­жать уча­стия в по­ходе про­тив Трои, при­тво­рив­шись бе­зум­ным (не хо­тел рас­ста­вать­ся с же­ной и толь­ко что ро­див­шим­ся сы­ном Те­лема­хом), но был ра­зо­бла­чён Па­ла­ме­дом, ко­то­ро­му по­том жес­то­ко отом­стил. Одиссей смог най­ти Ахил­ла, спря­тан­но­го ма­терью Фе­ти­дой на острове Ски­рос сре­ди де­ву­шек ца­ря Ли­ко­ме­да. На вой­ну с Тро­ей Одиссей при­вёл 12 ко­раб­лей. Во вре­мя вой­ны со­вер­шил мно­го под­ви­гов, одер­жав по­бе­ды в по­един­ках с тро­ян­ски­ми ге­роя­ми. По­сле ги­бе­ли Ахил­ла имен­но Одиссею дос­та­лись его дос­пе­хи, сде­лан­ные Ге­фе­стом. Тай­но про­ник­нув в го­род, Одиссей по­хи­тил пал­ла­дий (ста­тую Афи­ны, быв­шую га­ран­ти­ей не­при­ступ­но­сти Трои); дос­та­вил в ла­герь ахей­цев со Ски­ро­са сы­на Ахил­ла Не­оп­то­ле­ма, а за­тем с Лем­но­са Фи­лок­те­та с лу­ком Ге­рак­ла, без че­го нель­зя бы­ло взять Трою. Имен­но Одиссею при­над­ле­жит идея со­ору­же­ния де­ревянного ко­ня («тро­ян­ский конь»), что и ре­ши­ло судь­бу го­ро­да.

По­сле раз­ру­ше­ния Трои ахей­ские ге­рои воз­вра­ща­ют­ся на ро­ди­ну. У Одиссея путь до­мой за­нял 10 лет. Сна­ча­ла силь­ный ве­тер за­бро­сил ко­раб­ли Одиссея на зем­лю ки­ко­нов на фра­кий­ском по­бе­ре­жье, где он всту­пил с ни­ми в сра­же­ние и ог­ра­бил их го­род Ис­мар. За­тем ко­раб­ли Одиссея по­па­ли в стра­ну ло­то­фа­гов, где не­ко­то­рые спут­ни­ки Одиссея, от­ве­дав ло­то­са, за­бы­ли свою ро­ди­ну и ос­та­лись там. В стра­не кик­ло­пов (цик­ло­пов) Одиссей и его 12 то­ва­ри­щей ока­за­лись за­пер­ты­ми в пе­ще­ре кик­ло­па По­ли­фе­ма, ко­то­рый со­жрал несколько че­ло­век. Одиссею уда­лось на­по­ить его ви­ном, а за­тем вы­жечь ему един­ст­вен­ный глаз. За этот по­сту­пок Одиссея по­сто­ян­но бу­дет пре­сле­до­вать отец По­ли­фе­ма бог По­сей­дон. Пос­ле по­се­ще­ния ост­ро­ва бо­га вет­ров Эо­ла, ко­то­рый дал Одиссею мех с за­кры­ты­ми в нём про­тив­ны­ми вет­ра­ми, гре­ки мог­ли бы­ст­ро до­п­лыть до­мой. Но лю­бо­пыт­ст­во спут­ни­ков Одиссея, раз­вя­зав­ших мех по­ка он спал, не по­зво­ли­ло им дос­тичь Ита­ки. На ост­ро­ве ве­ли­ка­нов-лю­до­едов ле­ст­ри­го­нов Одиссей по­те­рял все ко­раб­ли, кро­ме од­но­го. На этом ко­раб­ле Одиссей при­плыл к ост­ро­ву Эя, где жи­ла дочь Ге­лио­са вол­шеб­ни­ца Кир­ка, ко­то­рая с по­мо­щью кол­дов­ско­го зе­лья пре­вра­ти­ла часть спут­ни­ков Одиссея в сви­ней и других жи­вот­ных. Одиссей с по­мо­щью Гер­ме­са за­ста­вил Кир­ку вер­нуть им че­ло­ве­че­ский об­лик. Одиссей про­жил у вол­шеб­ни­цы год, за­тем по её со­ве­ту по­се­тил цар­ст­во мёрт­вых, где тень про­ри­ца­те­ля Ти­ре­сия пре­ду­пре­ди­ла его о гря­ду­щих опас­но­стях. В даль­ней­шем пла­ва­нии Одиссей сча­ст­ли­во ми­но­вал ост­ров слад­ко­звуч­ных си­рен, из­бе­жал ги­бе­ли в уз­ком про­ли­ве ме­ж­ду Сцил­лой (Скил­лой) и Ха­риб­дой. На острове Три­на­крия его спут­ни­ки, не­смот­ря на пре­ду­пре­ж­де­ние Одиссея, съе­ли несколько ко­ров из ста­да бо­га Ге­лио­са. За этот про­сту­пок Зевс мол­ни­ей раз­ру­шил ко­рабль, ко­гда он вы­шел в от­кры­тое мо­ре. Спас­ся толь­ко Одиссей, ко­то­ро­го че­рез несколько дней при­би­ло к острову Оги­гия, где про­жи­ва­ла ним­фа Ка­лип­со. С ней Одиссей про­вёл 7 лет. По при­ка­зу бо­гов Ка­лип­со бы­ла вы­ну­ж­де­на от­пус­тить Одиссея, но по­стро­ен­ный им плот раз­ру­шил за­ме­тив­ший его в мо­ре По­сей­дон. Одиссею опять уда­лось спа­стись, до­п­лыв до острова Схе­рия. Царь про­жи­вав­ших на ост­ро­ве феа­ков Ал­ки­ной от­пра­вил Одиссея на ко­раб­ле на Ита­ку. На ро­ди­не Одиссей, ко­то­ро­го Афи­на пре­об­ра­зи­ла в ста­ри­ка-ни­ще­го, за­стал в сво­ём двор­це тол­пу же­ни­хов, при­ну­ж­дав­ших Пе­не­ло­пу вы­брать из них се­бе но­во­го му­жа. С по­мо­щью став­ше­го взрос­лым сы­на Те­ле­ма­ха Одиссей рас­пра­вил­ся с же­ни­ха­ми. По од­ной из вер­сий, Одиссей мир­но цар­ст­во­вал, по­ка не по­гиб в схват­ке с Те­ле­го­ном, сво­им сы­ном от Кир­ки, ко­то­рый при­был на Ита­ку в по­ис­ках сво­его от­ца и не уз­нал Одиссея. Те­ло Одиссея Те­ле­гон пе­ре­вёз на остров Кир­ки. По другой вер­сии, Одиссей был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Ита­ку и пе­ре­се­лил­ся в Это­лию, где про­жил до глу­бо­кой ста­рос­ти.

На­чи­ная с ан­тич­но­го вре­ме­ни об­раз Одиссея и свя­зан­ные с ним сю­же­ты ми­фа по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в изо­бра­зительном искусстве (греческая ва­зо­пись, фре­ски I века до н. э. из Эс­к­ви­ли­на, фре­ски Ф. При­ма­тич­чо и Н. дель Аб­ба­те в Фон­тенб­ло, П. Ти­баль­ди в Бо­ло­нье и др.; в жи­во­пи­си: П.П. Ру­бенс, Я. Йор­данс, С. Ро­за, И.Г. Тиш­бейн, У. Тёр­нер, А. Бёк­лин, В.А. Се­ров и др.) и литературе (Л. Доль­че, Ло­пе Ф. де Ве­га Карпьо, П. Каль­де­рон де ла Бар­ка, Т. Кор­нель, Г. Га­упт­ман, Дж. Джойс, Ж. Жи­ро­ду и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)