ОДИННАДЦАТИСЛОЖНИК

ОДИННАДЦАТИСЛОЖНИК - в сил­ла­би­че­ском сти­хо­сло­же­нии - стих из 11 сло­гов.

В ев­ропейской по­эзии раз­вил­ся из ан­тич­но­го ям­бического три­мет­ра. Итальянский одиннадцатисложник (с XII века) име­ет обя­зательные уда­ре­ния на 10-м и 4-м и/или 6-м сло­гах (а с XVI века - так­же за­прет не­смеж­но­го уда­ре­ния на 7-м сло­ге); польский одиннадцатисложник (с XVI векуа) - обя­зательные уда­ре­ния на 10-м и 4-м и це­зу­ру по­сле 5-го; русский одиннадцатисложник (в XVII - начале XVIII веков) - поч­ти обя­зательное уда­ре­ние на 10-м сло­ге и це­зу­ру по­сле 5-го. Один из са­мых упот­ре­бительных раз­ме­ров ев­ропейской сил­ла­би­ки. В сил­ла­бо-то­ни­че­ских ими­та­ци­ях пе­ре­да­ёт­ся пя­ти­стоп­ным ям­бом.

(смотри Метрическое стихосложение ).

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