ОДИНГА АДЖУМА ОГИНГА
ОДИНГА АДЖУМА ОГИНГА - государственный и политический деятель Кении.
По этнической принадлежности луо. Обучался в миссионерских школах в Маранде (1926-1927), Масено (1930-1934), в престижной Объединённой школе в Кикую, близ Найроби (1934-1937). В числе первых африканцев-кенийцев получил образование в колледже Макерере (Уганда), окончил его в 1940 году с дипломом учителя. В 1940-1942 годах преподавал в начальной школе, в 1943-1946 годах директор ветеринарной школы в Масено. В 1945 году создал Корпорацию торговли и бережливости луо, впоследствии переименованную в Союз луо. В 1948 году вступил в Союз африканцев Кении (САК). В 1957 году вошёл в состав африканской фракции Законодательного совета Кении, где неоднократно выступал за освобождение Дж. Кениаты из заключения. В 1960 году стал соучредителем Национального союза африканцев Кении (КАНУ), был избран его вице-председателем. В 1960-1962 годах участвовал в работе лондонских конференций по выработке конституции Кении. После получения Кенией независимости (1963) занял пост министра внутренних дел, с 1964 года вице-президент Республики Кения. В 1966 году вышел из правительства и КАНУ, создал оппозиционный Союз народа Кении (КПУ, запрещён в 1969 году). В 1969-1970 годах находился под арестом. Оказавшись на свободе, вернулся в КАНУ. В 1982 году был из него исключён по подозрению в подготовке антиправительственного заговора и помещён под домашний арест. После введения в Кении в 1991 году многопартийной системы стал одним из основателей партии Форум за восстановление демократии (ФОРД, 1991-1992). В 1992 году создал партию ФОРД-Кения и в качестве её председателя участвовал в президентских выборах, но потерпел поражение. В честь легендарного духовного лидера луо XVI века Рамоги Аджванга получил почетное имя Джарамоги.
Сын Одинги - Раила Амоло Одинга (родился в 1945 году) занимает с 2008 года пост премьер-министра Кении.
Сочинения:
Not yet Uhuru. L., 1967.