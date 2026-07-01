ОДИНГА АДЖУМА ОГИНГА

ОДИНГА АДЖУМА ОГИНГА - государственный и по­ли­тический дея­тель Ке­нии.

По эт­нической при­над­леж­но­сти луо. Обу­чал­ся в мис­сио­нер­ских шко­лах в Ма­ран­де (1926-1927), Ма­се­но (1930-1934), в пре­стиж­ной Объ­е­ди­нён­ной шко­ле в Ки­кую, близ Най­ро­би (1934-1937). В чис­ле пер­вых аф­ри­кан­цев-ке­ний­цев по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в кол­лед­же Ма­ке­ре­ре (Уган­да), окон­чил его в 1940 году с ди­пло­мом учи­те­ля. В 1940-1942 годах пре­по­да­вал в на­чаль­ной шко­ле, в 1943-1946 годах ди­рек­тор ве­те­ри­нар­ной шко­лы в Ма­се­но. В 1945 году соз­дал Кор­по­ра­цию тор­гов­ли и бе­реж­ли­во­сти луо, впо­след­ст­вии пе­ре­име­но­ван­ную в Со­юз луо. В 1948 году всту­пил в Со­юз аф­ри­кан­цев Ке­нии (САК). В 1957 году во­шёл в со­став африканской фрак­ции За­ко­но­дательного со­ве­та Ке­нии, где не­од­но­крат­но вы­сту­пал за ос­во­бо­ж­де­ние Дж. Ке­ниа­ты из за­клю­че­ния. В 1960 году стал со­уч­ре­ди­те­лем На­цио­наль­но­го сою­за аф­ри­кан­цев Ке­нии (КАНУ), был из­бран его ви­це-пред­се­да­те­лем. В 1960-1962 годах уча­ст­во­вал в ра­бо­те лон­дон­ских кон­фе­рен­ций по вы­ра­бот­ке кон­сти­ту­ции Ке­нии. По­сле по­лу­че­ния Ке­ни­ей не­за­ви­си­мо­сти (1963) за­нял пост ми­ни­ст­ра внутренних дел, с 1964 года ви­це-пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ке­ния. В 1966 году вы­шел из пра­ви­тель­ст­ва и КАНУ, соз­дал оп­по­зиционный Со­юз на­ро­да Ке­нии (КПУ, за­пре­щён в 1969 году). В 1969-1970 годах на­хо­дил­ся под аре­стом. Ока­зав­шись на сво­бо­де, вер­нул­ся в КАНУ. В 1982 году был из не­го ис­клю­чён по по­доз­ре­нию в под­го­тов­ке ан­ти­пра­ви­тельственного за­го­во­ра и по­ме­щён под до­маш­ний арест . По­сле вве­де­ния в Ке­нии в 1991 году мно­го­пар­тий­ной сис­те­мы стал од­ним из ос­но­ва­те­лей пар­тии Фо­рум за вос­ста­нов­ле­ние де­мо­кра­тии (ФОРД, 1991-1992). В 1992 году соз­дал пар­тию ФОРД-Ке­ния и в ка­че­ст­ве её пред­се­да­те­ля уча­ст­во­вал в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, но по­тер­пел по­ра­же­ние. В честь ле­ген­дар­но­го ду­хов­но­го ли­де­ра луо XVI века Ра­мо­ги Ад­жван­га по­лу­чил почетное имя Джа­ра­мо­ги.

Сын Одинги - Раи­ла Амо­ло Один­га (родился в 1945 году) за­ни­ма­ет с 2008 года пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра Ке­нии.

Сочинения:

Not yet Uhuru. L., 1967.