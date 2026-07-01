ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВО - го­род в Рос­сии, в Московской области, центр Один­цов­ско­го района.

Население 137,6 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен к за­па­ду от города Мо­ск­ва. В городской чер­те - 3 железнодорожных стан­ции, в том числе Один­цо­во. Че­рез Одинцово про­хо­дит Мо­жай­ское шоссе, по южной ок­раине го­ро­да - фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Бе­ла­русь» (Мо­ск­ва - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей).

Воз­мож­но, впер­вые упо­ми­на­ет­ся как се­ли­ще Одинцово в жа­ло­ван­ной ме­нов­ной тар­хан­ной и не­су­ди­мой гра­мо­те зве­ни­го­род­ско­го и уг­лич­ско­го князя Ан­д­рея Ва­силь­е­ви­ча Боль­шо­го (Го­ряя) игу­ме­ну Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастыря Ев­се­вию от 19 августа 1470 года. С конца XVI века де­рев­ня Одинцово при­над­ле­жа­ла дво­ря­нам Ис­лень­е­вым. В пис­цо­вых кни­гах впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1627 году. В 1673-1735 годах при­над­ле­жа­ла Мат­вее­вым. В 1704 году А.А. Мат­ве­ев по­стро­ил здесь в па­мять об от­це де­ревянную цер­ковь во имя священномученика Ар­те­мо­на, Одинцово по­лу­чи­ло ста­тус се­ла. В 1735-1760 годах при­над­ле­жа­ло гра­фам Ягу­жин­ским, с 1760 года - гра­фам Ефи­мов­ским, в 1800-1853 годах - гра­фам Зу­бо­вым, с 1853 года - князю Б.В. Ме­щер­ско­му (из ро­да Ме­щер­ских). Се­ло по­стра­да­ло во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года , здесь в на­ча­ле сен­тяб­ря ос­та­нав­ли­вал­ся кавалерийский кор­пус И. Мю­ра­та. В 1870 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей близ Одинцово железнодорожной ли­нии Мо­ск­ва - Смо­ленск, по­строе­на од­но­именная стан­ция, во­круг ко­то­рой сфор­ми­ро­вал­ся при­станционный по­сё­лок. В по­след­ней тре­ти XIX века жи­во­пис­ные ок­ре­ст­но­сти Одинцово пре­вра­ти­лись в по­пу­ляр­ное дач­ное ме­сто, воз­ник­ли дач­ные по­сёл­ки Крас­ная Гор­ка, От­рад­ное и др.; се­ло Одинцово и при­стан­ци­он­ные по­сёл­ки ста­ли круп­ны­ми цен­тра­ми кир­пич­но­го про­изводства (к концу XIX века в ка­ж­дом из них дей­ст­во­ва­ло по 3 за­во­да, пер­вый ос­но­ван в 1875 году П.С. Пав­ло­вой; круп­ней­ший - в 1876 году, при­над­ле­жал В.И. Якун­чи­ко­ву). В 1918 году ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1939 году при­стан­ци­он­ный поселок Одинцово пре­об­ра­зо­ван в ра­бо­чий по­сё­лок. С 1957 года го­род, в его со­став вклю­че­ны по­сёл­ки Крас­ная Гор­ка, Верх­нее От­рад­ное и Ниж­нее От­рад­ное, Же­лез­но­до­рож­ный, а так­же деревня Яс­ки­но. В 1957-1960 годах вхо­дил в Кун­цев­ский район Московской области, в 1960-1962 годах - в Уль­я­нов­ский район ле­со­пар­ко­вой зо­ны города Мо­ск­ва, в 1962-1965 годах - в На­ро-Фо­мин­ский район. С 1965 года рай­он­ный центр Московской области. В том же го­ду в чер­ту Одинцово во­шли село Один­цо­во, по­сёл­ки За­пад­ный, Ба­ков­ско­го за­во­да ре­зи­но­вых из­де­лий, часть дач­но­го поселка Ба­ков­ка, деревня Аки­ше­во.

Центр го­ро­да сфор­ми­ро­ван во­круг зда­ния железнодорожного во­кза­ла (1899-1900, архитектор Л.Н. Ке­ку­шев). К се­ве­ро-вос­то­ку от не­го со­хра­ни­лась клас­си­ци­сти­че­ская церковь в честь Греб­нев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1797-1798; тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня - 1896-1898, архитектор С.В. Кры­гин; ря­дом ча­сов­ня 1887 года) с центральной ро­тон­даль­ной ча­стью и при­мы­каю­щим к пря­мо­уголь­ной ап­си­де 4-ко­лон­ным пор­ти­ком до­ри­че­ско­го ор­де­ра. Так­же со­хра­ни­лись: кон­то­ра бывшего кир­пич­но­го за­во­да В.И. Якун­чи­ко­ва (1887; с 1989 года Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей), за­ез­жий дом куп­ца В.М. Со­ро­ко­умо­ва (конец XIX века; ны­не дет­ская музыкальная шко­ла). В 1960-1980-е годы пе­ре­стро­ен центр го­ро­да, мно­го­этаж­ны­ми жи­лы­ми до­ма­ми за­строе­ны 8 мик­ро­рай­онов. С начала 2000-х годов возведены: церковь Преподобному­ченицы Ели­за­ве­ты Фё­до­ров­ны при 25-м Центральном военно-клиническом гос­пи­та­ле ра­кет­ных войск, 5-гла­вый со­бор Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2004-2007), му­ни­ци­паль­ный вы­ста­воч­ный центр (2002), на северо- востоке мик­ро­рай­он Ку­ту­зов­ский («Но­вая Трёх­гор­ка», 2003-2010).

На северо-западной ок­раи­не Одинцово и близ го­ро­да (вдоль реки Са­мин­ка) - один из наи­более круп­ных в Московской об­лас­ти кур­ган­ных ком­плек­сов XI-XII веков, се­ли­ще XIV-XVII веков. На северо-восточной ок­раи­не го­ро­да рас­по­ло­жен дом от­ды­ха «По­лёт» (бывшая усадь­ба В.М. Гу­се­ва) с главным до­мом в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (1910-е годы). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1984), Г.К. Жу­кову (2000, скульп­тор А.А. Би­чу­ков), ме­мо­ри­ал «Веч­ный огонь сла­вы» (1975). Гу­ма­ни­тар­ный институт (2004; зда­ние то­го же го­да), фи­лиа­лы ву­зов, в том числе Московского пси­хо­ло­го-со­ци­аль­но­го института. Жен­ский во­лей­боль­ный клуб «За­ре­чье-Один­цо­во» - один из силь­ней­ших в Рос­сии: 2-крат­ный чем­пи­он стра­ны (2008, 2010) и 6-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка стра­ны (1995-2007), фи­на­лист Ли­ги чем­пио­нов (2008); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков в во­лей­боль­но-спор­тив­ном ком­плек­се (2006; 3,5 тысяч мест).

Большая часть эко­но­ми­чес­ки ак­тив­но­го на­се­ления за­ня­та на пред­прия­ти­ях Мо­ск­вы. В Одинцово - строи­тель­но-экс­плуа­тационное управ­ле­ние ком­па­нии «Тран­синж­ст­рой» (один из под­ряд­чи­ков строи­тель­ст­ва Московского мет­ро­по­ли­те­на и других слож­ных инженерных объ­ек­тов; ор­га­ни­за­ци­ей по­строе­ны мно­го­численные городские объ­ек­ты про­из­водственной и транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, со­ци­аль­но-бы­то­во­го и куль­тур­но­го на­зна­че­ния), про­из­водственная ба­за Московской тер­ри­то­ри­аль­ной фир­мы «Мо­сто­от­ряд-4» (фи­ли­ал ком­па­нии «Мо­сто­трест»). Сре­ди промышленных пред­при­ятий - за­во­ды: ма­ши­но­строи­тель­ный (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «СУ-155»; гру­зо­подъ­ём­ная тех­ни­ка - ба­шен­ные, ав­то­мо­биль­ные гид­рав­лические кра­ны, различные подъ­ём­ни­ки, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции и др.), ла­ко­кра­соч­ный «Оди­лак», лёг­ких кон­ст­рук­ций (ме­тал­ло­че­ре­пи­ца, проф­на­стил), ог­не­упор­ных из­де­лий. Про­изводство пла­сти­ко­вых и алю­ми­ние­вых окон, пе­ре­го­ро­док, меж­ком­нат­ных де­ревянных две­рей, обу­ви, кож­га­лан­те­рей­ной и кос­ме­тической про­дук­ции.

Близ Одинцово, в селе Ус­пен­ское, - Московский кон­ный за­вод № 1 (раз­ве­де­ние ло­ша­дей ор­лов­ской и рус­ской ры­си­стых, тра­ке­нен­ской по­род, а так­же мо­лоч­ных ко­ров айр­шир­ской по­ро­ды). В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да со­хра­ни­лось мно­го уса­деб­ных ан­самб­лей и церк­вей XVII-XIX веков. К се­ве­ро-за­па­ду и се­ве­ру от Одинцово на­хо­дят­ся: в селе Убо­ры - Спас­ская церковь (1694-1697) в сти­ле московского ба­рок­ко; в селе Зна­мен­ское Зна­мен­ская церковь (1754-1769) в сти­ле, пе­ре­ход­ном от ба­рок­ко к клас­си­цизму; в селе Ус­пен­ское - усадь­ба Ус­пен­ское-Вя­зем­ское (Ус­пен­ская церковь, 1726-1729; дом князя В.А. Свя­то­полк-Чет­вер­тин­ской в сти­ле ран­не­го мо­дер­на, 1880-е годы; в 1890-е годы здесь ра­бо­тал И.И. Ле­ви­тан); усадь­ба Усо­во великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча (ны­не ре­зи­ден­ция Пре­зи­ден­та РФ Но­во-Ога­рё­во; церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го, 1763-1765, силь­но пе­ре­строе­на в 1822-1824; дом-кот­тедж, 1889-1892, архитектор С.К. Ро­дио­нов; ка­ра­уль­ни, фер­ма, грот). В селе Лай­ко­во - ба­роч­ная 12-гран­ная цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1762-1764, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня - 1903, архитектор Н.Н. Бла­го­ве­щен­ский); в поселке Бар­ви­ха (на бе­ре­гу реки Са­мин­ка) - усадь­ба По­душ­ки­но Н.А. Ка­за­ко­вой (в за­му­же­ст­ве ба­ро­нес­сы Мей­ен­дорф; ба­роч­ная церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, 1759-1760, тра­пез­ная - 1870; «за­мок» и фли­гель в ду­хе нео­го­ти­ки и французского Ре­нес­сан­са, 1874-1885, архитектор П.С. Бой­цов; на­хо­дит­ся в ве­де­нии Управ­ле­ния де­ла­ми Пре­зи­ден­та РФ). К за­па­ду и юго-за­па­ду от Одинцово со­хра­ни­лись: в селе Юди­но - Пре­об­ра­жен­ская церковь ти­па «вось­ме­рик на рав­но­ко­неч­ном кре­сте» (1718-1720; под­во­рье Свя­то-Ус­пен­ско­го Пюх­тиц­ко­го монастыря); в селе Аку­ло­во - 4-столп­ная По­кров­ская церковь с 2 ко­ло­коль­ня­ми (1807); усадь­бы Пер­хуш­ко­во Яков­ле­вых (ба­роч­ная По­кров­ская церковь, около 1760 года, верх­ний ярус ко­ло­коль­ни - 1880, архитектор И.С. Се­мё­нов, рос­пи­си 1876 года; 2-этаж­ный дом, ниж­ний кир­пич­ный этаж - 1770-е годы, верх­ний де­ревянный этаж - 1822), Осор­ги­но Э.Л. Шанкс (2-этаж­ный дом в сти­ле нео­клас­си­циз­ма, 1914).

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