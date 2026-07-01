ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВО - город в России, в Московской области, центр Одинцовского района.
Население 137,6 тысяч человек (2012). Расположен к западу от города Москва. В городской черте - 3 железнодорожных станции, в том числе Одинцово. Через Одинцово проходит Можайское шоссе, по южной окраине города - федеральная автотрасса «Беларусь» (Москва - граница с Белоруссией).
Возможно, впервые упоминается как селище Одинцово в жалованной меновной тарханной и несудимой грамоте звенигородского и угличского князя Андрея Васильевича Большого (Горяя) игумену Саввино-Сторожевского монастыря Евсевию от 19 августа 1470 года. С конца XVI века деревня Одинцово принадлежала дворянам Исленьевым. В писцовых книгах впервые упоминается в 1627 году. В 1673-1735 годах принадлежала Матвеевым. В 1704 году А.А. Матвеев построил здесь в память об отце деревянную церковь во имя священномученика Артемона, Одинцово получило статус села. В 1735-1760 годах принадлежало графам Ягужинским, с 1760 года - графам Ефимовским, в 1800-1853 годах - графам Зубовым, с 1853 года - князю Б.В. Мещерскому (из рода Мещерских). Село пострадало во время Отечественной войны 1812 года, здесь в начале сентября останавливался кавалерийский корпус И. Мюрата. В 1870 году открыто движение по прошедшей близ Одинцово железнодорожной линии Москва - Смоленск, построена одноименная станция, вокруг которой сформировался пристанционный посёлок. В последней трети XIX века живописные окрестности Одинцово превратились в популярное дачное место, возникли дачные посёлки Красная Горка, Отрадное и др.; село Одинцово и пристанционные посёлки стали крупными центрами кирпичного производства (к концу XIX века в каждом из них действовало по 3 завода, первый основан в 1875 году П.С. Павловой; крупнейший - в 1876 году, принадлежал В.И. Якунчикову). В 1918 году установлена советская власть. В 1939 году пристанционный поселок Одинцово преобразован в рабочий посёлок. С 1957 года город, в его состав включены посёлки Красная Горка, Верхнее Отрадное и Нижнее Отрадное, Железнодорожный, а также деревня Яскино. В 1957-1960 годах входил в Кунцевский район Московской области, в 1960-1962 годах - в Ульяновский район лесопарковой зоны города Москва, в 1962-1965 годах - в Наро-Фоминский район. С 1965 года районный центр Московской области. В том же году в черту Одинцово вошли село Одинцово, посёлки Западный, Баковского завода резиновых изделий, часть дачного поселка Баковка, деревня Акишево.
Центр города сформирован вокруг здания железнодорожного вокзала (1899-1900, архитектор Л.Н. Кекушев). К северо-востоку от него сохранилась классицистическая церковь в честь Гребневской иконы Божией Матери (1797-1798; трапезная и колокольня - 1896-1898, архитектор С.В. Крыгин; рядом часовня 1887 года) с центральной ротондальной частью и примыкающим к прямоугольной апсиде 4-колонным портиком дорического ордера. Также сохранились: контора бывшего кирпичного завода В.И. Якунчикова (1887; с 1989 года Историко-краеведческий музей), заезжий дом купца В.М. Сорокоумова (конец XIX века; ныне детская музыкальная школа). В 1960-1980-е годы перестроен центр города, многоэтажными жилыми домами застроены 8 микрорайонов. С начала 2000-х годов возведены: церковь Преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны при 25-м Центральном военно-клиническом госпитале ракетных войск, 5-главый собор Святого Георгия Победоносца (2004-2007), муниципальный выставочный центр (2002), на северо- востоке микрорайон Кутузовский («Новая Трёхгорка», 2003-2010).
На северо-западной окраине Одинцово и близ города (вдоль реки Саминка) - один из наиболее крупных в Московской области курганных комплексов XI-XII веков, селище XIV-XVII веков. На северо-восточной окраине города расположен дом отдыха «Полёт» (бывшая усадьба В.М. Гусева) с главным домом в стиле неоклассицизма (1910-е годы). Памятники: В.И. Ленину (1984), Г.К. Жукову (2000, скульптор А.А. Бичуков), мемориал «Вечный огонь славы» (1975). Гуманитарный институт (2004; здание того же года), филиалы вузов, в том числе Московского психолого-социального института. Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» - один из сильнейших в России: 2-кратный чемпион страны (2008, 2010) и 6-кратный обладатель Кубка страны (1995-2007), финалист Лиги чемпионов (2008); принимает соперников в волейбольно-спортивном комплексе (2006; 3,5 тысяч мест).
Большая часть экономически активного населения занята на предприятиях Москвы. В Одинцово - строительно-эксплуатационное управление компании «Трансинжстрой» (один из подрядчиков строительства Московского метрополитена и других сложных инженерных объектов; организацией построены многочисленные городские объекты производственной и транспортной инфраструктуры, социально-бытового и культурного назначения), производственная база Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-4» (филиал компании «Мостотрест»). Среди промышленных предприятий - заводы: машиностроительный (в составе группы компаний «СУ-155»; грузоподъёмная техника - башенные, автомобильные гидравлические краны, различные подъёмники, металлоконструкции и др.), лакокрасочный «Одилак», лёгких конструкций (металлочерепица, профнастил), огнеупорных изделий. Производство пластиковых и алюминиевых окон, перегородок, межкомнатных деревянных дверей, обуви, кожгалантерейной и косметической продукции.
Близ Одинцово, в селе Успенское, - Московский конный завод № 1 (разведение лошадей орловской и русской рысистых, тракененской пород, а также молочных коров айрширской породы). В окрестностях города сохранилось много усадебных ансамблей и церквей XVII-XIX веков. К северо-западу и северу от Одинцово находятся: в селе Уборы - Спасская церковь (1694-1697) в стиле московского барокко; в селе Знаменское Знаменская церковь (1754-1769) в стиле, переходном от барокко к классицизму; в селе Успенское - усадьба Успенское-Вяземское (Успенская церковь, 1726-1729; дом князя В.А. Святополк-Четвертинской в стиле раннего модерна, 1880-е годы; в 1890-е годы здесь работал И.И. Левитан); усадьба Усово великого князя Сергея Александровича (ныне резиденция Президента РФ Ново-Огарёво; церковь Спаса Нерукотворного, 1763-1765, сильно перестроена в 1822-1824; дом-коттедж, 1889-1892, архитектор С.К. Родионов; караульни, ферма, грот). В селе Лайково - барочная 12-гранная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1762-1764, трапезная и колокольня - 1903, архитектор Н.Н. Благовещенский); в поселке Барвиха (на берегу реки Саминка) - усадьба Подушкино Н.А. Казаковой (в замужестве баронессы Мейендорф; барочная церковь Рождества Христова, 1759-1760, трапезная - 1870; «замок» и флигель в духе неоготики и французского Ренессанса, 1874-1885, архитектор П.С. Бойцов; находится в ведении Управления делами Президента РФ). К западу и юго-западу от Одинцово сохранились: в селе Юдино - Преображенская церковь типа «восьмерик на равноконечном кресте» (1718-1720; подворье Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря); в селе Акулово - 4-столпная Покровская церковь с 2 колокольнями (1807); усадьбы Перхушково Яковлевых (барочная Покровская церковь, около 1760 года, верхний ярус колокольни - 1880, архитектор И.С. Семёнов, росписи 1876 года; 2-этажный дом, нижний кирпичный этаж - 1770-е годы, верхний деревянный этаж - 1822), Осоргино Э.Л. Шанкс (2-этажный дом в стиле неоклассицизма, 1914).