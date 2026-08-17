ОДИНЦОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Советский военный деятель, генерал-полковник авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 18 ноября 1921 года в селе Полозово (ныне – Большесосновский район Пермского края). В раннем возрасте последовательно жил в Барнауле, Ижевске, Воткинске, Свердловске. После окончания школы и одного курса лесотехникума работал на обувной фабрике. Без отрыва от производства занимался в аэроклубе.

В ноябре 1938 года призван в РККА . В 1939 году окончил Молотовскую ВАШЛ, после чего служил в различных авиационных частях.

Великая Отечественная война

С первых дней – в действующей армии. Первоначально командовал звеном в составе 226-го скоростного бомбардировочного авиаполка. Во время боёв на Украине 3 июля 1941 года самолёт Одинцова был подбит, при этом лётчик был тяжело ранен, но, истекая кровью, сумел довести машину до аэродрома. Уже в тот период он был представлен к первой своей награде, но так и не получил её из-за того, что дивизия попала в окружение и вся наградная документация была уничтожена.

После длительного лечения вернулся в свой полк, к тому времени отведённый в тыл на переформирование. После формирования 800-го штурмового авиаполка был направлен в его состав, был заместителем командира, командиром эскадрильи. Участвовал в боях под Воронежем, на Донбассе, Смоленщине, Новгородчине, Псковщине. С июня 1943 года и вплоть до конца войны сражался в 820-м (в дальнейшем преобразованном в 155-й гвардейский) штурмовом авиаполку. Принимал участие в Сталинградском сражении , битве на Курской дуге , освобождении Украинской ССР, битве за Днепр , освобождении Польши, боях в Германии, освобождении Чехословакии.

Отлично овладел техникой пилотирования, что позволяло ему выполнять поставленные задачи даже в самых тяжёлых условиях. Так, 7 июля 1942 года Одинцов, защищая ведущего группы – командира полка, вступил в воздушный бой против превосходящих сил немецких истребителей. При этом он сбил 2 из них, а ещё 2 обратил в бегство. В том сражении его самолёт был подбит, но лётчику удалось дотянуть его до аэродрома и произвести посадку.

Проявил себя и как хороший командир. Многократно водил на выполнение сложных боевых заданий штурмовые группы, насчитывающие от 6 до 12 самолётов, не допуская ни одного случая потери ориентировки. Добился минимизации потерь в личном составе. Проявил себя также как мастер воздушной радиосвязи, не только отлично руководя своими группами, но и информируя командование о текущем положении и действиях противника.

По состоянию на 6 сентября 1943 года Одинцов совершил 96 боевых вылетов, нанеся врагу большие потери, а также сбив 2 самолёта лично и 4 –в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. Всего же за время войны совершил 215 вылетов, за что во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Служил на командных должностях в различных авиационных частях. В 1952 году окончил ВПА, в 1959 году – ВАГШ ВС СССР. С января по ноябрь 1963 года возглавлял Центр подготовки космонавтов. С 1967 года командовал ВВС сначала СКВО, затем МВО, а с 1976 года служил в Инспекции ВВС и в аппарате Главкома ОВС Варшавского договора. С июня 1987 года – в отставке. Занимался общественной работой, возглавлял Объединённый комитет ветеранов ВВС. Участвовал в юбилейном Параде Победы 9 мая 1995 года, на котором нёс Знамя Победы. Умер 12 декабря 2011 года.