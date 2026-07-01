ОДИНЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

— генерал от инфантерии, нижегородский военный губернатор.

Биография, военная и государственная служба

Происходил из дворянского рода, основоположником которого считается Докучай Гаврилович Одинцов, живший в конце XVI в.. Учился в первом кадетском корпусе. Начал военную службу в 1823 г. в звании прапорщика в лейб-гвардии Литовском полку. Участвовал в подавлении восстания в Польше 1830-1831 гг. , отличился и получил орден св. Анны 4-й степени. К 1835 г. дослужился до звания капитана. С мая 1842 г. перешел на службу лейб-гвардии Гренадерском полку. В марте 1850 г. стал плац-майором в Санкт-Петербурге, а затем – вторым комендантом столицы. В 1851 г. достиг звания генерал-майора. После восшествия на престол Александра II вошел в состав Санкт-Петербургского губернского комитета об устройстве быта крестьян, занимавшейся разработкой Крестьянской реформы. В 1859 г. Алексей Алексеевич стал председателем комиссии, занимавшейся рабочим вопросом. После манифеста Александра II об освобождении крестьян , Одинцов вошел в состав комиссии помещиков Петербургской губернии, занимавшейся внедрением Положения о крестьянах. В 1860 г. скончалась его супруга - Елизавета Николаевна Манзей. В сентябре 1861 г. император Александра II назначил Одинцова генерал-губернатором Нижегородской губернии. При нем в полную силу началось движение по Московско-Нижегородской железной дороге, придавшей импульс экономическому развитию губернии. 8 ноября 1862 г. Одинцов получил очередное звание: генерал-лейтенанта. Алексей Алексеевич крайне деятельно принялся к устройству дел в губернии, к тому же на его плечи выпало осуществление крестьянской реформы в крае. Поощрял развитие образование в губернии, уже даже после оставления поста губернатора, в Нижегородской губернской гимназии была учреждена стипендия его имени. С 1873 г. вошел в состав Александровского комитета о раненых, благотворительного общества, занимавшегося оказанием помощи бывшим военным, как офицерам, так и солдатам, нуждавшимся в материальной поддержке. 30 августа 1881 г. Алексей Алексеевич получил чин генерала от инфантерии. После своей кончины нашел упокоение рядом со своей супругой на кладбище при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Старой Деревне близ Санкт-Петербурга.