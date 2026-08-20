ОДИГИТРИЯ
ОДИГИТРИЯ - иконографический тип Богородицы; чтимая православная икона Божией Матери.
Иконографический тип Одигитрии представляет собой образ Богоматери, держащей на левой руке Младенца Христа и молитвенно указывающей на Него правой рукой; Младенец благословляет правой рукой, в левой руке держит свиток. Самым распространённым является поясной вариант изображения, часто сопровождаемый эпитетом ἡ ὁδηγήτρια. К этому же типу относят изображения в рост, а также погрудные (например, Казанская икона Божией Матери). По мнению Н.П. Кондакова, в основе иконографии Одигитрии лежит изображение Богоматери с Младенцем в рост, которое встречается в памятниках с VI века (мозаика церкви Богоматери Ангелоктисти на Кипре, VI век; миниатюра Евангелия Раввулы, 586). Иконы Богоматери Одигитрия широко распространены на Балканах, на Руси, на христианском Востоке и Западе. Многие из них прославились как чудотворные. Позы Богоматери и Младенца, смотрящих прямо перед собой или обращённых друг к другу (по классификации сербской исследовательницы М. Татич-Джурич, этот тип принято называть Перивлепта - «Преславная» или «Прекрасная»), могут слегка варьировать, встречается различное положение свитка - перехваченного посередине или упирающегося в колено. Иногда эти особенности или детали, отражающие историю образа, становятся признаком различных иконографических изводов Одигитрии. Например, строго вертикальное положение фигур характерно для Смоленской иконы Божией Матери, склонённый лик Богоматери и особое положение правой ножки Младенца с выставленной подошвой стопы - для Тихвинской иконы Божией Матери, поза привстающего Младенца и положение правой руки Богоматери у Его груди - для Пименовской иконы, оплечный вариант того же типа - для Петровской иконы, широкие отвороты мафория с цветной подкладкой на груди у Богоматери - для Грузинской иконы, след от удара меча на щеке Богородицы - для Иверской иконы Божией Матери. Возможны также различия в жестах: на иконе Богоматери «Мати Молебница» (конец XIV - начало XV веков, ГТГ) ручка Младенца вложена в правую руку Богоматери, на иконе Богоматери «Salus populi romani» из церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме (VI век) и на списках этого чудотворного образа правая рука Богоматери перехватывает левую, поддерживая Младенца. К типу Одигитрии можно отнести и так называемые иконы обратного перевода, на которых Младенец изображён не справа, а слева, сидящим на правой руке Богоматери. Таковы иконы Богоматери с Младенцем из церкви Санта-Мария-Нуова в Риме (VI век), настенные ростовые образы Богоматери Аракиотиссы в церкви Панагия ту-Аракос в деревне Лагудера (Кипр, 1192), в церкви Порта-Панагия вблизи города Трикала (Греция, XIII век), в монастыре Хора (Кахрие-джами, Стамбул, около 1315-1321 годов), а также иконы Богородицы Троеручицы.
Чудотворная икона Богоматери Одигитрия, написанная, по преданию, апостолом Лукой ещё при жизни Богородицы и получившая Её благословение, почиталась как одна из величайших святынь Константинополя, палладиум столицы и всей Византийской империи. Предание, зафиксированное в «Церковной истории» Никифора Каллиста (XIV век), относит появление этой иконы в Константинополе к середине V века, когда императрица Евдокия, супруга императора Феодосия II, прислала с Востока (из Иерусалима или Антиохии) икону Богородицы письма апостола Луки в дар сестре Феодосия императрице Пульхерии. Своё наименование икона получила по названию константинопольского храма Одигон (Храм вождей; известного под таким названием с IX века), в котором она находилась. Название храма Одигон, возможно, было связано с поводырями (греч. ὁδηγός), приводившими слепцов к источнику, вода которого обладала чудесным свойством исцелять болезни глаз; близ него и был поставлен храм. Согласно так называемому Анониму Меркати (XI век), строительство храма и его наименование объясняется чудом исцеления двух слепых, которых привела к источнику Сама Богородица. Церковная поэзия символически истолковывает эпитет Богородицы О. как Путеводительницы, наставляющей людей шествовать к спасению (канон Игнатия, 9 в.). С заступничеством Богородицы через икону О. связывалось неоднократное чудесное спасение Константинополя от врагов. Исключительное значение в церковной жизни столицы имело установленное, по преданию, в V веке еженедельное, по вторникам, шествие с иконой, во время которого совершалось так называемое вторничное чудо, зафиксированное в записках многих паломников: выносимый из храма на площадь тяжёлый образ, который не могли удержать несколько человек, ставился на плечи одного, и тот с лёгкостью поднимал икону, а затем икона как будто сама носила человека по площади; так, сменяя друг друга, «служители» иконы целый день носили её по улицам города. Вторничная процессия с Одигитрией запечатлена, например, на фреске XIII века в нартексе церкви Богородицы Влахернитиссы в городе Арта (Греция), в иллюстрации Акафиста Богородице на иконе «Похвала Богоматери с Акафистом» (XIV век) из Успенского собора Московского Кремля, на шитой пелене (1498, ГИМ).
Судьба константинопольской Одигитрии после падения Византии в 1453 году неизвестна. Скорее всего, она погибла. Утрата прославленной древней святыни породила различные легендарные версии её чудесного спасения. Так, в одной из редакций Сказания о Тихвинской иконе Божией Матери древнерусские книжники XVI века отождествили явившуюся в 1383 году в новгородских пределах икону с константинопольской Одигитрией, чудесно туда перенёсшейся.
На Руси особым почитанием пользовалась икона Смоленской Божией Матери, которая, по преданию, была привезена на Русь из Константинополя в 1046 году, а в начале XII века установлена в Успенском соборе Смоленска. Икона не сохранилась, но облик Богородицы, запечатлённый в списках XV-XVI веков, свидетельствует о том, что икона восходит к константинопольской Одигитрии. Известно, что в 1382 году архиепископ Суздальский Дионисий привёз из Константинополя 2 списка с константинопольской иконы Одигитрия, которые были поставлены в храмах Суздаля и Нижнего Новгорода. Почитание в Москве иконы Одигитрия из кремлёвского Вознесенского монастыря (ныне в ГТГ) также связано с константинопольской святыней, поскольку, как отмечалось в русских летописях, эта икона греческого письма и выполнена в меру константинопольской. Её, пострадавшую в пожаре, в 1482 году поновил иконописец Дионисий и надписал на ней ἡ ὁδηγήτρια , как было на византийском оригинале. Из описи Иосифо-Волоцкого монастыря, составленной в 1545 году, известно также, что в монастырском Успенском соборе в отдельном киоте находилась богато украшенная икона Богоматери Одигитрия письма Андрея Рублёва. С XVII века на Руси почитается привезённая с Афона в дар царю Алексею Михайловичу чудотворная рельефная икона Богоматери Одигитрия - Влахернская, выполненная из воскомастики (XV век, Музеи Московского Кремля), списки которой повторяют особенности техники оригинала.
Наиболее почитаемые иконы Одигитрия (например, Ченстоховская икона Божией Матери), подобно константинопольской Одигитрии, приписываются кисти апостола Луки. Изображения Одигитрии в сценах Акафиста, на иконе «Торжество православия» (XIV век, Британский музей), на иконах «Евангелист Лука пишет икону Богоматери» (XV век, Реклингхаузен, ФРГ) свидетельствуют о высоком авторитете этого образа и его исключительном значении.