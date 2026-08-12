ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА
ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА - о русской поэзии 10-стишие 4-стопного ямба с рифмовкой AbAbCCdEEd (прописная буква - женская рифма, строчная - мужская) или производными от неё:
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут.
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
(Ода... Елисавете Петровне, 1747).
Образец (через немецкое посредство) - строфа французских классицистических од, канонизованная Ф. Малербом. Из оды одическая строфа распространилась и на другие поэтические жанры XVIII века (некоторые песни М.И. Попова, «Энеида», 1791-1808, Н.П. Осипова - А.М. Котельницкого), а с переносом в другой стихотворный размер - даже, например, на балладу «Граф Гапсбургский» Ф. Шиллера - В.А. Жуковского.