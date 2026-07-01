ОДЕССЫ ОБОРОНА 1941
ОДЕССЫ ОБОРОНА 1941 года - оборонительная операция войск Отдельной Приморской (с 19 августа Приморской) армии и сил Черноморского флота (ЧФ), проведённая 5 августа - 16 октября во время Великой Отечественной войны с целью удержать город.
В связи с неблагоприятной обстановкой на Правобережной Украине и в Молдавии Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) 5 августа приказала отвести войска Южного фронта на рубеж Чигирин, Вознесенск, Днестровский лиман, а Одессу оборонять до последней возможности. С суши оборона Одессы возлагалась на Приморскую армию (командующий - генерал-лейтенант Г.П. Сафронов, с 5 октября генерал-майор И.Е. Петров; 2 стрелковые и 1 кавалерийская дивизии, полк морской пехоты, запасный стрелковый полк, истребителей авиационный полк, бригада ПВО, 13 строительных батальонов, 8 батальонов народного ополчения и др.). Прикрытие с моря и огневую поддержку войск осуществляли силы ЧФ (вице-адмирал Ф.С. Октябрьский; 15 кораблей, катера, 10 артилерийских батарей, авиационный полк и полк ПВО из состава Одесской военно-морской базы). Флот, кроме того, подвозил подкрепления, оружие, боеприпасы и другие материальные средства, обеспечивал эвакуацию раненых и больных. Против советских войск наступали 5 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, а также 1 моторизованная бригада румынской 4-й армии. Для защиты города в короткие сроки было построено 3 оборонительных рубежа (в 20-25, 10-14 и 6-8 км от города), на улицах возведено около 250 баррикад.
Несмотря на численное превосходство, войскам румынской 4-й армии не удалось овладеть городом с ходу. До 10 августа советские войска сдерживали противника на дальних подступах к Одессе, затем отошли на передовой рубеж обороны (20-25 км от города). К этому времени в составе румынской 4-й армии находилось уже 12 дивизий и 7 бригад. В городе были сформированы 421-я стрелковая дивизия, 2 полка морской пехоты и несколько отрядов моряков. С отходом войск Южного фронта к Днепру Одесса осталась далеко в тылу противника, поэтому 19 августа Ставка ВГК образовала Одесский оборонительный район (ООР; смотри Оборонительные районы) во главе с контр-адмиралом Г.В. Жуковым, подчинив его ЧФ. Получив подкрепление, румынские войска (всего 17 дивизий и 7 бригад) 20 августа возобновили штурм города, а 28 августа в наступлении впервые участвовали германские части (пехотный полк, штурмовой батальон и 2 полка тяжёлой артиллерии). Советские войска и жители города в течение месяца стойко отражали атаки противника. 30 августа - 12 сентября в Одессу было доставлено свыше 25 тысяч человек пополнения (маршевые батальоны), а 19 сентября корабли Черноморской эскадры контр-адмирала Л.А. Владимирского доставили из Новороссийска 157-ю стрелковую дивизию и части усиления. 22 сентября на участке Фонтанка, Гильдендорф силами двух стрелк. дивизий был нанесён контрудар, а в районе Григорьевки высажен морской десант (полк морской пехоты) и одновременно в тыл выброшен воздушный десант. В результате согласованных действий войск и десанта, при поддержке береговой и корабельной артиллерии, а также авиации флота противник был отброшен от Одессы на 5-8 км и лишился возможности вести артиллерийский обстрел города и порта. К концу сентября фронт обороны стабилизировался. Однако ввиду резкого ухудшения положения Южного фронта 30 сентября Ставка ВГК приняла решение использовать войска ООР для усиления обороны Крыма. 1-16 октября корабли и транспорты ЧФ практически без потерь осуществили эвакуацию на Крымский полуостров войск (около 86 тысяч человек), части гражданского населения (около 15 тысяч человек), военной техники и транспортных средств (19 танков и бронемашин, около 500 артиллерийских орудий, свыше 1 тысячи автомашин, 163 трактора, 3,5 тысяч лошадей и др.). Отход последних подразделений советских войск для посадки на морской транспорт прикрывали партизаны. Только к вечеру 16 октября передовые части противника вошли в город.
73-дневная оборона Одессы явилась одним из ярких примеров стойкости и героизма советских войск, защитники города более чем на 2 мес сковали у стен Одессы румынскую 4-ю армию. Потери румынских войск составили свыше 29,2 тысяч убитыми и свыше 63,3 тысяч ранеными, было уничтожено около 200 самолётов и до 100 танков; советских войск – свыше 16,5 тысяч убитыми и около 24,7 тысяч ранеными. Президиум ВС СССР 22 декабря 1942 года учредил медаль «За оборону Одессы», которой награждены свыше 130 тысяч человек.