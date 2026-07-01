ОДЕССЫ ОБОРОНА 1941

ОДЕССЫ ОБОРОНА 1941 года - обо­ро­нительная опе­ра­ция войск От­дель­ной При­мор­ской (с 19 августа При­мор­ской) ар­мии и сил Чер­но­мор­ско­го фло­та (ЧФ), про­ве­дён­ная 5 августа - 16 октября во вре­мя Великой Отечественной вой­ны с це­лью удер­жать го­род.

В свя­зи с не­бла­го­при­ят­ной об­ста­нов­кой на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не и в Мол­да­вии Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) 5 августа при­ка­за­ла от­вес­ти вой­ска Южного фрон­та на ру­беж Чи­ги­рин, Воз­не­сенск, Дне­ст­ров­ский ли­ман, а Одес­су обо­ро­нять до по­след­ней воз­мож­но­сти. С су­ши оборона Одессы воз­ла­га­лась на При­мор­скую ар­мию (ко­мандующий - генерал-лейтенант Г.П. Саф­ро­нов, с 5 октября генерал-майор И.Е. Пет­ров; 2 стрелковые и 1 кавалерийская ди­ви­зии, полк морской пе­хо­ты, за­пас­ный стрелковый полк, ис­тре­бителей авиационный полк, бри­га­да ПВО, 13 стро­ительных ба­таль­о­нов, 8 ба­таль­о­нов народного опол­че­ния и др.). При­кры­тие с мо­ря и ог­не­вую под­держ­ку войск осу­ще­ст­в­ля­ли си­лы ЧФ (ви­це-адмирал Ф.С. Ок­тябрь­ский; 15 ко­раб­лей, ка­те­ра, 10 артилерийских ба­та­рей, авиационный полк и полк ПВО из со­ста­ва Одес­ской во­енно-морской ба­зы). Флот, кро­ме то­го, под­во­зил под­кре­п­ле­ния, ору­жие, бо­е­при­па­сы и другие ма­те­ри­аль­ные сред­ст­ва, обес­пе­чи­вал эва­куа­цию ра­не­ных и боль­ных. Про­тив советских войск на­сту­па­ли 5 пехотных и 2 кавалерийские ди­ви­зии, а так­же 1 мо­то­ри­зованная бри­га­да румынской 4-й ар­мии. Для за­щи­ты го­ро­да в ко­рот­кие сро­ки бы­ло по­строе­но 3 обо­ро­нительных ру­бе­жа (в 20-25, 10-14 и 6-8 км от го­ро­да), на ули­цах воз­ве­де­но около 250 бар­ри­кад.

Не­смот­ря на чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во, вой­скам румынской 4-й ар­мии не уда­лось ов­ла­деть го­ро­дом с хо­ду. До 10 августа советские вой­ска сдер­жи­ва­ли про­тив­ни­ка на даль­них под­сту­пах к Одес­се, за­тем ото­шли на пе­ре­до­вой ру­беж обо­ро­ны (20-25 км от го­ро­да). К это­му вре­ме­ни в со­ста­ве румынской 4-й ар­мии на­хо­ди­лось уже 12 ди­ви­зий и 7 бри­гад. В го­ро­де бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 421-я стрелковая ди­ви­зия, 2 пол­ка морской пе­хо­ты и несколько от­ря­дов мо­ря­ков. С от­хо­дом войск Южного фрон­та к Днеп­ру Одес­са ос­та­лась да­ле­ко в ты­лу про­тив­ни­ка, по­это­му 19 августа Став­ка ВГК об­ра­зо­ва­ла Одес­ский обо­ро­нительный район (ООР; смотри Обо­ро­ни­тель­ные рай­оны) во гла­ве с контр-адмиралом Г.В. Жу­ко­вым, под­чи­нив его ЧФ. По­лу­чив под­кре­п­ле­ние, румынские вой­ска (все­го 17 ди­ви­зий и 7 бри­гад) 20 августа во­зоб­но­ви­ли штурм го­ро­да, а 28 августа в на­сту­п­ле­нии впер­вые уча­ст­во­ва­ли германские час­ти (пехотный полк, штур­мо­вой ба­таль­он и 2 пол­ка тя­жё­лой ар­тил­ле­рии). Советские вой­ска и жи­те­ли го­ро­да в те­че­ние ме­ся­ца стой­ко от­ра­жа­ли ата­ки про­тив­ни­ка. 30 августа - 12 сентября в Одес­су бы­ло дос­тавле­но свыше 25 тысяч человек по­пол­не­ния (мар­ше­вые ба­таль­о­ны), а 19 сентября ко­раб­ли Чер­но­мор­ской эс­кад­ры контр-адмирала Л.А. Вла­ди­мир­ско­го дос­та­ви­ли из Но­во­рос­сий­ска 157-ю стрелковую ди­ви­зию и час­ти уси­ле­ния. 22 сентября на уча­ст­ке Фон­тан­ка, Гиль­ден­дорф си­ла­ми двух стрелк. ди­ви­зий был на­не­сён контр­удар , а в рай­оне Гри­горь­ев­ки вы­са­жен морской де­сант (полк морской пе­хо­ты) и од­но­вре­мен­но в тыл вы­бро­шен воздушный де­сант. В ре­зуль­та­те со­гла­со­ван­ных дей­ст­вий войск и де­сан­та, при под­держ­ке бе­ре­го­вой и ко­ра­бель­ной ар­тил­ле­рии, а так­же авиа­ции фло­та про­тив­ник был от­бро­шен от Одес­сы на 5-8 км и ли­шил­ся воз­мож­но­сти вес­ти артиллерийский об­стрел го­ро­да и пор­та. К кон­цу сен­тяб­ря фронт обо­ро­ны ста­би­ли­зи­ро­вал­ся. Од­на­ко вви­ду рез­ко­го ухуд­ше­ния по­ло­же­ния Южного фрон­та 30 сентября Став­ка ВГК при­ня­ла ре­ше­ние ис­поль­зо­вать вой­ска ООР для уси­ле­ния обо­ро­ны Кры­ма. 1-16 октября ко­раб­ли и транс­пор­ты ЧФ прак­ти­че­ски без по­терь осу­ще­ст­ви­ли эва­куацию на Крым­ский полуостров войск (около 86 тысяч человек), час­ти гражданского на­се­ле­ния (около 15 тысяч человек), во­енной тех­ни­ки и транс­порт­ных средств (19 тан­ков и бро­не­ма­шин, около 500 артиллерийских ору­дий, свыше 1 тысячи ав­то­ма­шин, 163 трак­то­ра, 3,5 тысяч ло­ша­дей и др.). От­ход по­след­них под­раз­де­ле­ний советских войск для по­сад­ки на морской транс­порт при­кры­ва­ли пар­ти­за­ны. Толь­ко к ве­че­ру 16 октября пе­ре­до­вые час­ти про­тив­ни­ка во­шли в го­род.

73-днев­ная оборона Одессы яви­лась од­ним из яр­ких при­ме­ров стой­ко­сти и ге­ро­из­ма советских войск, за­щит­ни­ки го­ро­да бо­лее чем на 2 мес ско­ва­ли у стен Одес­сы румынскую 4-ю ар­мию. По­те­ри румынских войск со­ста­ви­ли свыше 29,2 тысяч уби­ты­ми и свыше 63,3 тысяч ра­не­ны­ми, бы­ло унич­то­же­но около 200 са­мо­лё­тов и до 100 тан­ков; советских войск – свыше 16,5 тысяч уби­ты­ми и около 24,7 тысяч ра­не­ны­ми. Пре­зи­ди­ум ВС СССР 22 декабря 1942 года уч­ре­дил ме­даль «За обо­ро­ну Одес­сы», ко­то­рой на­гра­ж­де­ны свыше 130 тысяч человек.

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