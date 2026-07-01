ОДЕССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ОДЕССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - одно из крупнейших собраний русского и украинского изобразительного искусства на Украине.
Организован в 1898-1899 годах по инициативе Общества изящных искусств комиссией во главе с художником К.К. Костанди. Открыт в 1899 году как Городской музей изящных искусств. Размещается в классицистическом дворце графини О.С. Потоцкой, построенном в 1823-1826 годах по проекту Ф.К. Боффо. К главному 2-этажному корпусу с 6-колонным портиком примыкают одноэтажные дугообразные крылья. Расположенные анфиладой залы декорированы росписями и лепниной. Основа собрания - учебная коллекция картин Рисовальной школы, основанной в 1865 году, и около 70 полотен, переданных петербургской АХ. В 1920-е годы переименован в Народный художественный музей (с 1937 года Государственный музей русского и украинского искусства, с 1950 года Одесская государственная КГ; с 1968 года современное название). В 1920-1930-е годы его собрание пополнялось частными коллекциями, произведениями из Государственного музейного фонда, гравюрами из ГМИИ и др. В музее - значительная коллекция древнерусской иконописи (с XVI века), русской живописи XVIII - начала XX века (работы Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, О.А. Кипренского, А.О. Орловского, В.А. Тропинина, И.Т. Хруцкого, П.Е. Заболотского, И.К. Айвазовского, А.П. Боголюбова, И.Н. Крамского, В.Е. Маковского, А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, Н.Н. Ге, И.Е. Репина, И.И. Левитана, В.А. Серова, М.А. Врубеля, Н.К. Рериха, З.Е. Серебряковой и др.). Также собрание графики, скульптуры, искусства украинской, белорусской, армянской и других дореволюционных и советских художников (офорты Т.Г. Шевченко, пейзажи К.К. Костанди, С.И. Светославского, П.А. Левченко, картины Н.К. Пимоненко, А.А. Мурашко, П.А. Нилуса, П.Г. Волокидина, Т.Н. Яблонской, М.С. Сарьяна). Экспонируются полотна уроженцев Одессы - М.М. Божия, К.М. Ломыкина, М.Д. Тодорова, В.В. Токарева, Н.А. Шелюто. В 1970 году основан отдел народного декоративного искусства.