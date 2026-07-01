ОДЕССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

ОДЕССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - од­но из круп­ней­ших со­б­ра­ний русского и украинского изо­бра­зи­тель­но­го ис­кус­ст­ва на Ук­раи­не.

Ор­га­ни­зо­ван в 1898-1899 годах по ини­циа­ти­ве Общества изящ­ных ис­кусств ко­мис­си­ей во гла­ве с художником К.К. Кос­тан­ди . От­крыт в 1899 году как Городской му­зей изящ­ных ис­кусств. Раз­ме­ща­ет­ся в клас­си­ци­стическом двор­це графини О.С. По­тоц­кой, по­стро­ен­ном в 1823-1826 годах по про­ек­ту Ф.К. Боф­фо. К глав­но­му 2-этаж­но­му кор­пу­су с 6-ко­лон­ным пор­ти­ком при­мы­ка­ют од­но­этаж­ные ду­го­об­раз­ные кры­лья. Рас­по­ло­жен­ные ан­фи­ла­дой за­лы де­ко­ри­ро­ва­ны рос­пи­ся­ми и леп­ни­ной. Ос­но­ва со­б­ра­ния - учеб­ная кол­лек­ция кар­тин Ри­со­валь­ной шко­лы, ос­но­ван­ной в 1865 году, и около 70 по­ло­тен, пе­ре­дан­ных пе­тербургской АХ. В 1920-е годы пе­ре­име­но­ван в Народный художественный му­зей (с 1937 года Государственный му­зей русского и украинского искусства, с 1950 года Одес­ская государственная КГ; с 1968 года современное название). В 1920-1930-е годы его со­б­ра­ние по­пол­ня­лось ча­ст­ны­ми кол­лек­ция­ми, про­из­ве­де­ния­ми из Государственного му­зей­но­го фон­да, гра­вю­ра­ми из ГМИИ и др. В му­зее - зна­чительная кол­лек­ция древнерусской ико­но­пи­си (с XVI века), русской жи­во­пи­си XVIII - начала XX века (ра­бо­ты Ф.С. Ро­ко­то­ва, Д.Г. Ле­виц­ко­го, В.Л. Бо­ро­ви­ков­ско­го, О.А. Ки­прен­ско­го, А.О. Ор­лов­ско­го, В.А. Тро­пи­ни­на, И.Т. Хруц­ко­го, П.Е. За­бо­лот­ско­го, И.К. Ай­ва­зов­ско­го, А.П. Бо­го­лю­бо­ва, И.Н. Крам­ского, В.Е. Ма­ков­ско­го, А.К. Сав­ра­со­ва, Ф.А. Ва­силь­е­ва, А.И. Ку­инд­жи, В.Д. По­ле­но­ва, Н.Н. Ге, И.Е. Ре­пи­на, И.И. Ле­ви­та­на , В.А. Се­ро­ва, М.А. Вру­бе­ля, Н.К. Ре­ри­ха, З.Е. Се­ре­б­ря­ко­вой и др.). Так­же со­б­ра­ние гра­фи­ки, скульп­ту­ры, искусства украинской, бе­ло­русской, армянской и других до­ре­во­лю­ци­он­ных и советских ху­дож­ни­ков (офор­ты Т.Г. Шев­чен­ко, пей­за­жи К.К. Кос­тан­ди, С.И. Све­то­слав­ско­го, П.А. Лев­чен­ко, кар­ти­ны Н.К. Пи­мо­нен­ко, А.А. Му­раш­ко, П.А. Ни­лу­са, П.Г. Во­ло­ки­ди­на, Т.Н. Яб­лон­ской, М.С. Сарь­я­на). Экс­по­ни­ру­ют­ся по­лот­на уро­жен­цев Одес­сы - М.М. Бо­жия, К.М. Ло­мы­ки­на, М.Д. То­до­ро­ва, В.В. То­ка­ре­ва, Н.А. Ше­лю­то. В 1970 году ос­но­ван от­дел народного де­ко­ра­тив­но­го искусства.

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